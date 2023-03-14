15 Mart 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 15 Mart 2023 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Mart Çarşamba için günlük burç yorumları...



15 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 15 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir, kalıcı kararlar alabilirsiniz. Seyahat, eğitim, sağlık ve iletişimde sorunlar gündeme gelebilir. Güzel bir gün dilerim.





BOĞA BURCU - 15 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni adımlar atabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Dolandırılmaya açıksınız aman dikkat. Güzel bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 15 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün finans, yatırımla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda yanlış anlaşılmalar, kandırılmalar gerçekleşebilir. Sağlığınıza ekstra özen göstermelisiniz. Güzel bir gün dilerim.

YENGEÇ BURCU - 15 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün partner, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgili bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. sağlık ve psikolojiniz çok önemli olacak. Güzel bir gün dilerim.



ASLAN BURCU -15 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevre, topluluk derneklerden dolayı harcamalarınız artabilir. Ayrıca ameliyat gibi konularda sorunlar, aksilikler meydana gelebilir. Dolandırılmamaya dikkat etmelisiniz. Güzel bir gün dilerim.

BAŞAK BURCU -15 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ortaklarınızla veya açık düşmanlarınızla anlaşmazlık, aldanmalar gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.

TERAZİ BURCU -15 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ev, aile, gayrimenkul konularında kalıcı ve uzun vadeli karar alabilirsiniz. Duygusal olarak zorlanacağınız bir gündesiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, iş hayatınızda sorunlar, aksilikler, yalanlarla karşılaşabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

AKREP BURCU -15 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Çocuk, aşk, hobilerinizden dolayı çok para harcayabilirsiniz. Dolandırabilirsiniz aman dikkat. Borsada özellikle dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Güzel bir gün dilerim.



YAY BURCU - 15 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün para, kazançlarla ilgili kalıcı yatırımlar ya da gelir sağlayacağınız iş fırsatları yakalayabilirsiniz. partneriniz ile ev, aile konularında sorunlar, yalanlarla karşılaşabilirsiniz. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.



OĞLAK BURCU - 15 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz, kalıcı uzun vadeli eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Çalışma hayanızda, kardeşlerle veya yakın çevrenizle yanlış anlaşılmalar, aksilikler gerçekleşebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. araba kullanırken dalgınlaşabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

KOVA BURCU- 15 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Çocuk, hobi, tatil, eğlence, borsa, şans oyunlarından dolayı harcamalarınız çok artabilir, dolandırılabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

BALIK BURCU -15 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ev, aile, gayrimenkul konularında sorunlar gündeme gelebilir. Kandırılmamaya dikkat. Ev değişikliği yapacaksınız bugün önemli karar almanızı tavsiye etmiyorum. Güzel bir gün dilerim.

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