15 Mart 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

15 Mart 2026 Cumartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 15 Mart 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

15 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 15 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ortaklaşa kazançlar, miras veya vergi gibi finansal konular gündeminizi meşgul edebilir. Sezgileriniz oldukça güçlü; bir yatırım kararı almadan önce iç sesinize kulak verin. Akşam saatlerinde partnerinizle derin ve samimi bir sohbet gerçekleştirebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 15 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Odak noktanız tamamen ikili ilişkiler ve evlilik. Ay’ın karşıt burcunuz Akrep’e geçmesi, partnerinizle olan bağınızı güçlendirirken bazı gizli konuların açığa çıkmasına neden olabilir. Dürüstlük bugün en büyük anahtarınız olacak.



İKİZLER BURCU - 15 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ortamınızda ve günlük rutinlerinizde oldukça verimli bir gün. Detay gerektiren işleri hızla çözüme kavuşturabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili yarım bıraktığınız bir tedavi veya diyet programı varsa bugün tekrar başlamak için harika bir enerji var.

YENGEÇ BURCU - 15 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk, hobi ve yaratıcılık alanınız parlıyor! Jüpiter’in burcunuzdaki ileri hareketi size büyük bir özgüven katıyor. Bugün çocuklarla vakit geçirmek veya yaratıcı bir projeye başlamak ruhunuza çok iyi gelecek. Şans oyunlarında sürprizler yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 15 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile yaşantınızda bazı dönüşümler yaşanabilir. Aile büyükleriyle olan ilişkilerinizde daha anlayışlı olmanız gereken bir gün. Evinizde yapacağınız küçük bir değişiklik veya temizlik, üzerinizdeki negatif enerjiyi atmanıza yardımcı olacak.

BAŞAK BURCU - 15 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim trafiğinizin tavan yaptığı bir gün. Yakın çevreniz, kardeşleriniz veya komşularınızla ilgili önemli haberler alabilirsiniz. Kısa mesafeli bir yolculuk planı gündeme gelebilir. Zihninizdeki fikirleri yazıya dökmek için uygun bir zaman.

TERAZİ BURCU - 15 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi değerleriniz ve öz saygınız ön planda. Bugün kendinizi şımartmak isteyebilir, alışverişe çıkabilirsiniz. Ancak harcamalarınızda aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Beklediğiniz bir ödemenin gelmesi sizi rahatlatacak.

AKREP BURCU - 15 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuza geçti! Kendinizi her zamankinden daha karizmatik ve gizemli hissedeceksiniz. Çevrenizdeki insanların dikkatini üzerinize çekiyorsunuz. Kişisel hedefleriniz doğrultusunda radikal kararlar almak için gökyüzü sizi destekliyor.

YAY BURCU - 15 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz kabuğunuza çekilip dinlenmek isteyeceğiniz bir gün. Rüyalarınız bugün oldukça haberci olabilir, not etmenizde fayda var. Gizli kalmış bazı konular önünüze gelebilir; sakin kalıp izlemek size uzun vadede kazandıracaktır.

OĞLAK BURCU - 15 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz hareketleniyor. Bir grup organizasyonuna katılabilir veya geleceğe dair projeleriniz için destek alabilirsiniz. Ay’ın Akrep etkisi, dostlarınızla olan bağlarınızı daha tutkulu ve derin bir boyuta taşıyabilir.



KOVA BURCU - 15 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer hayatınızda dikkat çekici bir gün. Üstlerinizden övgü alabilir veya bir sorumluluk artışı yaşayabilirsiniz. Toplum önündeki duruşunuzu güçlendiriyorsunuz. Hedeflerinize odaklanın; başarı bugün size çok yakın.

BALIK BURCU - 15 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU