15 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 15 Nisan 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Nisan Cuma için günlük burç yorumları...



15 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 15 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Mars bugün Balık burcuna geçiyor. Harekete geçme enerjinizin düşebileceği bu dönemde biraz geri çekilmek, kişisel gelişim çalışmaları yapmak iyi olabilir. Bugün ilişkinizle ilgili konular gündeminize geliyor.

BOĞA BURCU -15 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinlerinize odaklanabilir, plan-program yapabilirsiniz. Strese bağlı sağlık sorunlarına karşı dikkatli olun, dinlenmeye de vakit ayırın. Önümüzdeki süreçte sosyal hayatınızda biraz daha geriye çekilmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 15 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinize vakit ayırabilir, birlikte güzel bir gün geçirebilirsiniz. Önümüzdeki süreçte iş alanında biraz daha geriye çekilip kariyerinize bakmak isteyebilirsiniz. Netleşmeyen konuları zamana bırakmanız gerekebilir.

YENGEÇ BURCU - 15 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde zaman geçirmek, ailenizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Çalışıyorsanız evinizden çalışmayı tercih edebilirsiniz. Önümüzdeki süreçte geleceğe dair biraz umutsuz hissetmeniz mümkün. Kendinizi motive edecek uğraşlar bulmaya çalışın.

ASLAN BURCU -15 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Kardeşleriniz ya da akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. Önümüzdeki süreçte ortak parasal kazançlarla ilgili alanda mücadele etmek yerine biraz daha geriye çekilip gözlem yapmak iyi olabilir.

BAŞAK BURCU -15 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminize geliyor. Koşullarınızı gerçekçi olarak değerlendirin. İlişkinizle ilgili konuları ise akışa bırakmanızda fayda var. Duygularınız değişkenlik gösterebilir ve karar vermek için doğru zaman olmayabilir.

TERAZİ BURCU - 15 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendinize yeni hedefler belirleyebilir, bazı adımlar atabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte sağlığınıza dikkat edin. Özellikle bağımlılıklarınızdan kurtulmaya çalışmanızda fayda var.

AKREP BURCU - 15 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz enerjiniz düşük olabilir, yalnız kalma ihtiyacı duyabilirsiniz. Meditasyon gibi çalışmalar rahatlatıcı olabilir. İlişkinizle ilgili konuları ise akışa bırakmanızda fayda var. Duygularınız değişkenlik gösterebilir.

YAY BURCU - 15 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınızda hareketlilik söz konusu olabilir. Yeni ortamlara girebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte evinizle ve ailenizi ilgilendiren konularla alakalı gündemleriniz oluşabilir ve belirsizlikler söz konusu olabilir.

OĞLAK BURCU - 15 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş gündeminiz yoğun olabilir, haftayı kapatırken ilgilenmeniz gereken pek çok konuyla uğraşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte eğitim, iletişim, seyahat alanlarında gecikmeler, belirsizlikler yaşamanız mümkün.

KOVA BURCU - 15 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler ya da eğitim hayatınızla ilgili konulara odaklı olabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte maddi koşullarınızla ilgili belirsizlikler, yön kayıpları söz konusu olabilir. Önemli bir karar almayıp koşulları gözlemlemenizde fayda var.

BALIK BURCU -15 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mars bugün sizin burcunuza geçiyor. Hayallerinize doğru ilerleyebileceğiniz bir dönemdesiniz, daha fazla ilham kaynağı bulabilir, yaratıcılığınızı kullanabilir, sanatsal çalışmalar yapabilirsiniz. Ancak bazı plan ve projelerinizle ilgili belirsizlikler yaşamanız mümkün.

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