15 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 15 Temmuz 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Temmuz Cuma için günlük burç yorumları...



15 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 15 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz ama çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca kendinizle ilgili yeterli görmediğiniz şeyler her ne ise bugün sosyal çevrenizin desteğiyle şifalanacaksınız.

BOĞA BURCU - 15 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kariyer ve iş hayatınıza yönelebilir, bol bol çalışabilirsiniz. Ani sorunlar yaşanabilir. Ama ruhsal olarak içsel sorunlarınız bugün şifalanabilir.

İKİZLER BURCU - 15 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz ama ani sorunlar gerçekleşebilir. Duygularınızı ifade ederken agresif şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Ya da bazı gizli eril düşmanlar sizi tahrik edebilir. Sosyal çevrenizle ilgili sorunlar için ise bugün şifalanma fırsatı yakalayacaksınız.

YENGEÇ BURCU - 15 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün maddi konular ve finansal durumunuzu gözden geçirebilirsiniz ama sosyal çevrenizdeki ani gelişmelerden dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda yeterince kendinizi ortaya koyamadığınızı düşünebilir ve bu duruma üzülebilirsiniz ama bu konuda şifalanmanız için bir kadından yardım görebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 15 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün partner ya da ortakla ani sorunlar içinde kalabilirsiniz. Ama eğitim, yurt dışı, seyahat gibi konularla sorunlarınız şifalanabilir.

BAŞAK BURCU - 15 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz, ani fevri davranışlarda bulunmamaya çalışın. Çalışma hayatınızdaki bir kadının desteğiyle maddi konulardaki sorunlarınıza şifa bulabilirsiniz.

TERAZİ BURCU -15 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aşk, çocuk, tatil, borsa gibi konularda ani gelişmeler gerçekleşebilir ve bu da para kaybına neden olabilir. Partner ya da ortakla ilgili sorunlarınız ise bugün şifalanabilir. İlişki konusundaki korkularınız iyileşebilir.







AKREP BURCU -15 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aile ve ev hayatınızla ilgilenebilirsiniz ama partner ya da ortakla ani tartışma içinde kalabilirsiniz. Sağlık, gündelik hayat ya da çalışma hayatınızdaki bazı sorunlarınıza ise ailenizden bir kadının desteğiyle şifa bulabilirsiniz.







YAY BURCU - 15 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yakın çevre, kardeşlerle ilgilenebilirsiniz ve seyahat edebilirsiniz. Aşk , çocuk gibi konulardaki yaralarınıza bugün şifa bulabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 15 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün maddi kaynaklar, para konularına yönelebilirsiniz ama tatil, eğlence, aşk, hobilerden dolayı harcamalarınız aniden artabilir. Aile içindeki sorunlarınızı ise şifalandırabilirsiniz.

KOVA BURCU -15 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kendinizle ilgilenebilir, duygusal olarak aile içinde durumlardan dolayı ani iniş, çıkışlar yaşayabilirsiniz. Eğitim, iletişim, kardeşlerle sorunlardan dolayı oluşan bazı kırgınlıklarınız bugün şifalanabilir.

BALIK BURCU -15 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yalnız kalmak isteseniz de yakın çevrenizden dolayı duygusal olarak ani iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklarla ilgili bazı sorunlarınız ise bir kadın yardımıyla şifalanabilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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