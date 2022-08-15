16 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Ağustos 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Ağustos Salı için günlük burç yorumları...



16 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 16 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve ataksınız. Aşk, hobi, çocuk konularında önünüz açık ve sosyal çevrenizden ya da otoriteden destek görebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek ani kararlar alabilirsiniz.







BOĞA BURCU - 16 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kendinizi içe çekilmiş ve duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Kariyer ve ailenizle ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat konusunda ise engeller kendini gösterebilir.

İKİZLER BURCU - 16 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün sosyalleşebilir arkadaşlarınızla kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ama çok harcama yapabilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Ayrıca ailenizle ilgili yeni kararlar alınabilir, aniden gelişebilecek sürprizlere açık olun.

YENGEÇ BURCU -16 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilir maddi kaynaklarınızı genişleyecek önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Partner ya da ortakla ise tartışma içinde kalabilirsiniz. Eğitim, seyahat konusunda ani fırsatlar karşınıza çıkabilir ayrıca sosyal çevrenizde ani değişimler gerçekleşebilir.







ASLAN BURCU - 16 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz ve partnerden bu konularda destek görebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı güçlendirecek önemli fikirler gündeminize gelebilir.

BAŞAK BURCU - 16 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklar, finansal durumunuzla ilgili önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz özellikle de otoriteden destek alabilirsiniz. Aşk, hobi, tatil, borsa gibi konulardan dolayı ise çok para harcayabilirsiniz. Manevi gelişmeler konusunda da bugün oldukça güzel bir gün.

TERAZİ BURCU -16 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün partner ya da ortakla beraber hareket edebilirsiniz. Aile içinde ise sorunlar yaşanabilir. Maddi kaynaklarınızı ise geliştirecek önemli haberler alabilirsiniz ayrıca farkındalığınız da artabilir.

AKREP BURCU -16 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün çalışma hayatı, sağlık konularında bugün şanslısınız. Ayrıca kariyerinizde önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber harekete geçebilir beraber sosyalleşebilirsiniz.







YAY BURCU - 16 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün hobi, aşk, çocuk gibi konularda bugün şanslısınız ama maddi konularda yine de sınırları aşmanızı tavsiye etmem. Eğitim, seyahatlerle ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Ayrıca desteklendiğiniz bir zamandasınız.

OĞLAK BURCU - 16 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aile ve hayatınızla ilgilenebilirsiniz ama aile içinde sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek uzun süreli yatırımlar yapabilirsiniz. Aşk, hobi, çocuk gibi konularda ise ani şans ve fırsatlar sizi bulabilir.

KOVA BURCU -16 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber harekete geçebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek olumlu ani gelişmeler gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -16 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün maddi kaynaklar ve para konusunda otoriteden destek görebilirsiniz, kalıcı uzun vadeli para girişleri gerçekleşebilir. Sosyal çevre ya da topluluklardan dolayı ise çok para harcanabilir. Partner ya da ortakla ise ortak kararlar alabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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