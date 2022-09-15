16 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Eylül 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Eylül Cuma için günlük burç yorumları...

16 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 16 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün yakın çevre ve kardeşlerinizle beraber hareket edebilir, iletişim kurabilirsiniz. Kısa seyahatleriniz artabilir. Partner ya da ortakla da beraber hareket edebilirsiniz. Yanınızda çalışanlarla ya da gündelik hayatta ise komşularınızla iletişim sorunları yaşanabilir. Ayrıca ilişkilerinizde de iletişimde anlaşmazlıklara dikkat etmelisiniz.

BOĞA BURCU - 16 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenebilirsiniz ve çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ama bir taraftan da çalışma hayatınızdaki anlaşmalarla yeni kazançlar da elde edebilirsiniz. Aşk ve ilişkilerden dolayı harcamalara dikkat.







İKİZLER BURCU - 16 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aktif olduğunuz bir gündesiniz ama sağlığınıza dikkat etmelisiniz. 27 Mart 2023’ kadar İmmün sisteminiz hassas olabilir. Aile ve evle ilgili anlaşmazlıklar ve fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Aşk, çocuk, tatilden yana ise güzel bir zamandasınız. Eski aşklar karşınıza çıkabilir.

YENGEÇ BURCU -16 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün içe çekilebilir yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli kadın düşmanlarınızla iletişime daha fazla geçebilirsiniz. Aile içinde ise geçmiş konular tekrar ele alınabilir ve anlaşma sağlanabilir. Eski aşklar da karşınıza çıkabilir. Kariyer hayatınızda ise güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Eğitim, seyahat ve iletişimde bugün sorunlar yaşanabilir. İlişkilerde de dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 16 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün arkadaşlarınızla zaman geçirebilir, sosyalleşebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili şanslar elde edebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı ise çok harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eski arkadaş ya da sevgililerle iletişim kurulabilir.

BAŞAK BURCU - 16 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kariyer ve iş hayatınızda ön plana çıkıyorsunuz ve kariyer hayatınızda iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Tartışma içinde kalabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı rahatlatacak fırsatlar yakalayabilirsiniz.







TERAZİ BURCU -16 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında anlaşmalar yapabilirsiniz. Ayrıca partner ya da ortakla beraber harekete geçebilirsiniz. Partner ve ilişkiden yana şanslı olduğunuz bir süreçtesiniz. Seyahatlerde, yolculuklarda dikkatli olmalısınız.

AKREP BURCU -16 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün maddi kaynaklar, borçlar, ödeme, vergi gibi konularla ilgilenebilirsiniz ve olumlu anlamda yeni kararlar alabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki yanınızda çalışanlardan yana da şanslısınız ve destekleneceksiniz. Sosyal çevrenizden dolayı ise harcamalarınız artabilir.

YAY BURCU - 16 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün partner ya da ortakla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz ve karşı taraf sizi manipüle edebilir. Ama beraber hobi, eğlence ve çocuk konularıyla ilgilenerek güzel gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise çok çalışmanıza rağmen açık düşmanlarınızın asılsız söylentileriyle uğraşabilirsiniz dikkatli olmalısınız.

OĞLAK BURCU - 16 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle uğraşabilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında sorunlar yaşanabilir. Akciğer, nefes, kol, omuzlarla ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU- 16 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, çocuk, hobi, eğlence konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güzel kararlar alabilirsiniz ve bu kararlar daha önceden düşündüğünüz konular olabilir. Çocuk, hobi, aşk, tatilden dolayı ise para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

BALIK BURCU -16 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz ama aile içinde anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ama ailenizin de desteğiyle beraber maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu kararlar alabilirsiniz. Ev alım satım kararı alabilir, yatırım yapabilirsiniz. Partnerle ise anlaşmazlıklar yaşanabilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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