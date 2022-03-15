16 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Mart 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Mart Çarşamba için günlük burç yorumları...



16 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 16 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Elinizdeki mevcut işleri tamamlamak, dikkat gerektiren işlerinizi yapmak için uygun bir gün. Yapılacaklar listenizi temizlemek size iyi hissettirebilir. Ancak fazla detaylara takılmamaya çalışın.

BOĞA BURCU - 16 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zihinsel olarak aşk ve ilişki konularıyla meşgul olabileceğiniz bir gün. Partnerinizle konuşup ilişkinizle ilgili bazı konuları irdeleyebilirsiniz. Takıntılı düşüncelerden uzak durmanızda fayda var.

İKİZLER BURCU - 16 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ailenizle ilgili konularla ya da evinizde yapmanız gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Özellikle dikkatinizi isteyen konularla ilgilenmek ve plan program yapmak için ideal bir gün.

YENGEÇ BURCU - 16 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle iletişiminiz, yapmanız gereken konuşmalar, toplantı ya da telefon görüşmeleriniz ana gündeminiz olabilir. Takıntılı düşüncelerden uzak durmanızda fayda var.

ASLAN BURCU - 16 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminize gelebilir. Yeni bir bütçe planı üzerinde çalışmak için uygun bir gün. Harcamalarınızı gözden geçirebilir, plan program yapabilir ve bazı konuları netleştirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU -16 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Kendi merkezinize dönerek hedeflerinize ve planlarınıza odaklanabilirsiniz. İstiyorsanız dış görünüm değişiklikleri yapmak için de gün uygun olacak.

TERAZİ BURCU - 16 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz içedönük olabilir, kalabalıklardan uzaklaşarak iç dünyanıza odaklanmak isteyebilirsiniz. Dolunay öncesinde bu içe dönüş sizin için önem taşıyor. Rüyalarınıza dikkat edin.

AKREP BURCU - 16 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatta aktif olabilir, arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Eleştirel bir dil kullanmamaya dikkat edin. Eleştirinin hedefi siz olursanız bundan rahatsız olabilirsiniz. Sınır çizmeyi unutmayın.

YAY BURCU - 16 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş gündeminiz yoğun olabilir. Plan program yapabilir, dikkat gerektiren işlerle ilgilenebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili kararlar almak için de uygun bir dönemdesiniz.

OĞLAK BURCU - 16 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecekle ilgili planlarınıza ve hedeflerinize odaklı olabilirsiniz. Takıntılı ya da endişeli düşünceleri zihninizden uzak tutmaya çalışın. Bazı kararlar almanızın zamanı gelmiş olabilir.

KOVA BURCU - 16 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal kaynaklar, borçlar ya da ödemeler gibi konularda gündemleriniz olabilir. Sizi huzursuz edecek düşüncelerden arınmaya çalışın. Gökyüzü her şeyi kontrol edemeyeceğinizi size hatırlatıyor.

BALIK BURCU -16 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evlilik ya da ilişki konularına odaklısınız. İlişkiniz için sorumluluk alabilirsiniz ancak bunu karşı tarafın da yaptığına emin olun. Fazla detaylara ve endişelere takılıp gereksiz yere kendinizi üzmeyin.

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