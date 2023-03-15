16 Mart 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Mart 2023 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Mart Perşembe için günlük burç yorumları...



16 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 16 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir, kalıcı kararlar alabilirsiniz. Seyahat, eğitim, sağlık ve iletişimde sorunlar gündeme gelebilir. Kandırılmaya açıksınız aman dikkat. Güzel bir gün dilerim.



BOĞA BURCU - 16 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni adımlar atabilirsiniz. Sosyal çevre, dernek veya topluluklardan dolayı maddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızı ve önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Güzel bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 16 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün finans, yatırımla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda yanlış anlaşılmalar, kandırılmalar gerçekleşebilir. Yeni bir sözleşme imzalamak için pek uygun bir günde değilsiniz. Ayrıca resmi yazışmalara, iletişim ağlarında sorunlar gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.

YENGEÇ BURCU - 16 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün partner, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgili bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Sağlık ve psikolojiniz çok önemli olacak. Güzel bir gün dilerim.

ASLAN BURCU -16 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün partner, ortaklık, evlilik konuları gündeminize gelebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, sağlık konularında aksiliklere dikkat etmelisiniz. Güzel bir gün dilerim.

BAŞAK BURCU -16 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Açıkcası kandırılma potansiyeliniz çok yüksek, dikkatli olmalısınız. Güzel bir gün dilerim.

TERAZİ BURCU -16 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ev, aile, gayrimenkul konularında kalıcı ve uzun vadeli karar alabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, iş hayatınızda sorunlar, aksilikler, yalanlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir sözleşme imzalamak için pek uygun bir günde değilsiniz. Ayrıca zehirlenmeler, ayak bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.



AKREP BURCU -16 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Çocuk, aşk, hobilerinizden dolayı çok para harcayabilirsiniz. Dolandırabilirsiniz aman dikkat. Borsada özellikle dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Yeni bir imza atacaksanız ertelemenizi tavsiye ediyorum. Güzel bir gün dilerim.

YAY BURCU - 16 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aşk, çocuk, eğlence, hobilerinizden dolayı harcamalarınız artabilir. Partneriniz ile ev, aile konularında sorunlar, yalanlarla karşılaşabilirsiniz. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Yeni bir ortaklık kurmak için uygun bir günde değilsiniz. Güzel bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 16 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz, kalıcı uzun vadeli eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Çalışma hayanızda, kardeşlerle veya yakın çevrenizle yanlış anlaşılmalar, aksilikler gerçekleşebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yeni bir karar almak ya da yeni bir başvuru yapmak için uygun bir günde değilsiniz. Güzel bir gün dilerim.

KOVA BURCU- 16 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Duygularınızı dile getirirken abartılı bir tavır sergileyebilirsiniz. Çocuk, hobi, tatil, eğlence, borsa, şans oyunlarından dolayı harcamalarınız çok artabilir, dolandırılabilirsiniz. Önemli bir anlaşma yapacaksanız pek uygun bir günde değilsiniz. Güzel bir gün dilerim.

BALIK BURCU -16 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevre, topluluk, derneklerden dolayı harcamalarınız artabilir. Ailenizle, evinizle ilgili yeni kararlar alacaksanız pek uygun bir günde değilsiniz. Güzel bir gün dilerim.

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