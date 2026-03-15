16 Mart 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

16 Mart 2026 Pazartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 16 Mart 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU - 16 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bir şekilde farklı olan biriyle tanışabilirsiniz. Bu kişi yeni tanıştığınız biri ya da bir grubun üyesi olabilir. Daha sonra pişman olabileceğiniz bir şekilde etkilenmemeye dikkat edin.

BOĞA BURCU - 16 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün patronlarınız ya da otorite konumunda olan biri sizi hazırlıksız yakalayacak bir şey yapabilir. Bu durum içinizde asi ve bağımsız bir tepki uyandırabilir. Otoritenin koyduğu sınırlamalar sizi rahatsız edebilir.



İKİZLER BURCU - 16 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün seyahatle ilgili sürprizler yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz bir yolculuk yapmak zorunda kalabilir ya da planlanan bir seyahat ertelenebilir veya iptal edilebilir. Medyada duyduğunuz bir haber de sizi şaşırtabilir. Aynı zamanda bugün biraz heyecan arıyorsunuz!

YENGEÇ BURCU - 16 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Banka hesabınızla ilgili konulara dikkat edin ki beklenmedik bir durum sizi hazırlıksız yakalamasın. Ortak mülkler, bankacılık işlemleri, miras, vasiyet, vergiler veya borçlarla ilgili konular bugün sürprizler getirebilir. Küçük de olabilir büyük de. Araştırmanızı yapın.

ASLAN BURCU - 16 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Size yakın biri — partneriniz, eşiniz ya da bir arkadaşınız — bugün sizi şaşırtacak bir şey söyleyebilir ya da yapabilir. Bu durum beklenmedik bir gelişme olabilir. Önemli olan, anında tepki vermekten kaçınmanızdır. Bir an durup düşünün ve nasıl cevap vermek istediğinizi değerlendirin.

BAŞAK BURCU - 16 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş ortamınızda bazı aksaklıklar olabilir. Elektrik kesintileri, personel eksikliği, geciken teslimatlar veya makinelerin bozulması (bilgisayar ve teknoloji dahil) işlerinizi aksatabilir. Bu oldukça sinir bozucu olabilir. Evcil hayvanı olanlar dikkatli olmalı; bugün onlar için kazalara açık bir gün.

TERAZİ BURCU - 16 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ebeveynler için çocukların kazalara daha açık olabileceği bir gün, bu yüzden onlara dikkat edin ve nerede olduklarını bilin. Sosyal planlarınız da sürprizler içerebilir. Bir davet alabilirsiniz ya da planlanan bir etkinlik iptal olabilir veya değişebilir.

AKREP BURCU - 16 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ev hayatınızda bazı değişiklikler olabilir. Küçük ev aletleri bozulabilir veya ufak bir kırılma yaşanabilir. Elektrik kesintileri de mümkün. Buzdolabını doldurun; beklenmedik misafirler kapınızı çalabilir.

YAY BURCU - 16 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün söylediklerinize ve yaptıklarınıza dikkat edin çünkü burcunuz için küçük kazalara açık bir gün olabilir. Ancak aynı zamanda aklınıza aniden parlak bir fikir gelebilir. Günlük rutininiz değişebilir.

OĞLAK BURCU - 16 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün para ve eşyalarınıza dikkat edin çünkü durum biraz düzensiz olabilir. Para bulabilirsiniz ya da para kaybedebilirsiniz. Eşyalarınızı kaybolma, çalınma veya zarar görmeye karşı korumaya çalışın.



KOVA BURCU - 16 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Ay burcunuzda ve yönetici gezegeniniz Uranüs ile uyumsuz bir açı yapıyor. Bu durum sizi hızlı sonuçlar çıkarmaya eğilimli hale getirebilir. Asi hissedebilir ve heyecan arayabilirsiniz. Kişisel özgürlüğünüz sizin için çok önemli olacak.

BALIK BURCU - 16 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU