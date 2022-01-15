16 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Ocak 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Ocak Pazar için günlük burç yorumları...

16 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 16 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü evinizle ilgilenmeye ayırabilir, evde zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Yapılması gereken düzenleme ya da tadilat gibi işler için uygun bir gün. Aile bireyleriyle aranızda bazı sürtüşmeler çıkabilir.

BOĞA BURCU - 16 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde yakın çevrenizdeki kişilerle bir araya gelebilir ya da telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Bazı gerginlikler, tartışmalar çıkması mümkün. Alınganlıklar söz konusu olabilir.

İKİZLER BURCU - 16 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konulara odaklı olacağınız günler başlıyor. Hırsla hareket etmekten, ani kararlar almaktan uzak durun. Maddi koşullarınızı fazla zorlayacak riskli adımlar atmamaya çalışın.

YENGEÇ BURCU - 16 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Gelecek planları yapabilir, varsa geçmişte kapatılmamış olan konuların üzerinden tekrar geçebilirsiniz. İsteklerinizi daha net ifade etmeye başlıyorsunuz.

ASLAN BURCU - 16 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde tek başınıza zaman geçirmek ve kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Yöneticiniz Güneş Plüton ile kavuşuyor. Bir dönüşümün eşiğinde olabilir, içsel karmaşa ve huzursuzluk hissedebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 16 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlarla bağ kurma ihtiyacı duyabilir, bir araya gelmek üzere plan yapabilirsiniz. Ancak grup içerisinde bazı gerginlikler, tartışmalar çıkması mümkün. Alınganlıklar söz konusu olabilir.

TERAZİ BURCU - 16 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konulara odaklısınız, bir değişim zamanının geldiğini hissediyor olabilirsiniz. Ancak bu süreç biraz zorlayıcı olabilir. Kafa karışıklığı ve içsel huzursuzluk yaşamanız mümkün.

AKREP BURCU - 16 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde geleceğe yönelik hayallerinize, umutlarınıza odaklanabilirsiniz. Yöneticiniz Plüton bugün Güneş ile kavuşuyor. Yaşamınızda önemli bir dönüşümün eşiğinde olabilirsiniz.

YAY BURCU - 16 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Borçlar, krediler, miras ya da ortak para kaynaklarıyla ilgili konular gündeminize gelebilir. Ailenize ya da yakınlarınıza parasal destekte bulunmanız gerekebilir. Ya da siz onlardan destek alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 16 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişki konuları gündeminize geliyor. Evliliğinize karşı sorumluluklarınıza, gelecek planlarınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Yalnızsanız size güven veren bir ilişkiye ihtiyaç duyabilir, kendinizi duygusal hissedebilirsiniz.

KOVA BURCU - 16 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna taşımak durumunda kaldığınız işleriniz olabilir; bazı toplantılar, görüşmeler yapabilirsiniz. Fazlaca işe odaklı olabileceğiniz bugünlerde dinlenmeyi de ihmal etmeyin, sağlığınıza dikkat edin.

BALIK BURCU - 16 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili gelecek planları yapabilir ya da hayaller kurabilirsiniz. İletişim kurarken daha duygusal bir dil kullanabilir ya da hassasiyet hissedebilirsiniz. Sevgi, güven ve şefkat ihtiyacınız yüksek.

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