16 Şubat 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Şubat 2023 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Şubat Perşembe için günlük burç yorumları...



16 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 16 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kariyer, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Duygularınızı anlatırken bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca sosyal çevrenizle ilgili bazı engeller olsa da kalıcı, uzun vadeli sorumluluk alabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.



BOĞA BURCU - 16 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şans sizinle fakat bazı durumları abartabilirsiniz. Fikir, inançlarda fanatizme dikkat etmelisiniz. Kariyer hayatınızda kalıcı, uzun vadeli bir sürece girebilirsiniz. Bugün otoritelerle sorunlar gerçekleşebilir, dikkatli olmalısınız. Güzel bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 16 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün finans, miras, ödemeler gündeme gelebilir. Ameliyat gibi durumlar için bugün iyi bir gün değil. Sosyal çevreniz, topluluk, derneklerden dolayı harcamalarınızı abartabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahati hukuk konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz ama aksilikler gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.

YENGEÇ BURCU - 16 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün partner, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz ama önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Maddi kaynaklar, ödemeler, borçlara, miras, vergilere dikkat etmelisiniz. Eklem, diz, diş rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Bugün Güneş&Satürn gününden dolayı yeni kararlarınız sonrasında sorunlarla karşılaşır, yeni kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Güzel bir gün dilerim.

ASLAN BURCU -16 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, kamu kuruluşları, sağlık, evcil hayvan konularıyla ilgilenebilirsiniz. Duygularınızı anlatırken durumları abartabilirsiniz. Partner, ortaklık konularında ise bugün kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz fakat sorun ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Bundan dolayı yeni karar almak için doğru bir günde değilsiniz. Güzel bir gün dilerim.

BAŞAK BURCU -16 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün aşk, çocuk, hobi, borsadan dolayı harcamalarınız artabilir. Sağlık, çalışma hayatı, evcil hayvanlarınızla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Çalışma hayatınızda otoritelerle sorunlar yaşanabilir. Ayrıca sağlıkla ilgili önemli operasyonlarınız varsa bugün iyi bir gün olmayacaktır. Güzel bir gün dilerim.

TERAZİ BURCU -16 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortağınızla uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, borsa, dijital platformlardan bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bugün yeni kararlar almak ya da harekete geçmek için uygun bir gün değil. Güzel bir gün dilerim.

AKREP BURCU -16 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Çalışma hayatınızda iletişimde bazı durumları abartabilirsiniz. Ev, aile, gayrimenkul, aile büyüklerinizle ilgili ise bazı aksilikler meydana gelebilir. Bugün ev aile konularında yeni kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Güzel bir gün dilerim.

YAY BURCU - 16 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün maddi kaynaklar, gelirlerinizle ilgilenebilirsiniz. Hobi, borsa, çocuk, sanat konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerde iletişim sorunları gerçekleşebilir. Ayrıca bugün seyahat, eğitim konularında kalıcı adımlar atabilirsiniz ama engellerle karşılaşacağınızı söylemeyelim. Güzel bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 16 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kendinizi duygusal olarak ifade ederken durumları abartabilirsiniz. Maddi kaynaklar, harcamalarla ilgili dikkatli olmalısınız. Harcamalarınız sonrasında sizi zor duruma sokabilir. Bundan dolayı bugün maddi kaynaklarınızla ilgili kararlarınızda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Güzel bir gün dilerim.

KOVA BURCU- 16 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İş, kariyer hayatınızla ilgilenmek ruhunuza iyi gelecektir. Ayrıca hastane gibi durumlar gündeminize gelebilir. İletişimde bazı sorunlar yaşanabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ayrıca kendinizle ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Güzel bir gün dilerim.

BALIK BURCU -16 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyalleşebilir, topluluk-derneklerle ilgilenebilirsiniz ama bu konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Sağlığınıza, psikolojinize bugün dikkat etmelisiniz. Yalnızlığa veya bunalıma çekilebilirsiniz, dışarı çıkın. Bol bol çalışmak da iyi hissettirecektir. Güzel bir gün dilerim.

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