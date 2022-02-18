16 Şubat Aslan Dolunayı

Kalp Pusulası 🌞💕

Etki süresi: 10-12 gün..

Tüm okların aynı şeyi gösterdiği bu göksel dizilim için, sadece aslan burcunu anlatmak bile dolunayın meali için yetip artacak..

Aslan direkt olarak kalple ve kalbin istekleri ile bağlantılıdır. Küçük bir çocuğun çikolata için verdiği mücadeleyi, bunun için yaptığı şovu, ve ne olursa olsun dediğini yaptırışını hatırla.. Burada mantık yok, tutku var. Burada sabır yok, hırs var.

Anı yaşamak, mutluluğun keyfine varmak, çocuklar gibi şen olmak, neşeyi bulaştırmak, kalp ısıtmak, sınırsızca oyun oynamak, bazen oynadığı oyunlarla can yakmak, bazen yükselmek, bazen alçalmak, bazen kükremek, bazen karnını sevdirmek için bekleyen bir kedi olmak.. Bazen alay etmek, bazen aptalı oynamak.. Bireysel algılayıp saldırmak, bir tatlı söze inanmak.. Bir anda ipleri koparmak, bir anda kocaman kalbinin cömertliğini açmak.. Samimiyetle geleni affetmekten gurur duymak.. Sevgiye ve ilgiye doymamak.. Her ne kadar ulaşılmaz ve kendine güven duygusuyla kuşatılmış olunsa da onay almaya ihtiyaç duymak.. Kendini kabul ettirmek ve sahnede kalmak.. İşte bunlar aslan dolunayının bugünlerde üzerimizde bıraktığı etkilerden..

Aslan ateş elementindendir ve kalbin sıcaklığının bir anda yayılışını anlatır. Aslanın kalbini buz gibi bir evdeki sobalı odaya benzetirim. Oraya girene dek ısınabileceğinizi hayal bile edemezsiniz. Odanın kapısını açmak zordur ama bir küçük kibritin çakışı, aslanın ateşini tutuşturmaya yeter. Şunu da bilmekte fayda var ki kendisi çoğu zaman o kibriti ilk çakan olmayacaktır. Soğukluğuysa güneşin batışı ve ışığın kesilmesi gibidir, bir daha ısıtmak ya da geri almak zordur.

Kalple yönetildiği için kalbine hitap etmeyeni kesinlikle içeri almaz ve güzel taraflarını sakınır. Bu sadece aşkta değil, tüm ilişkiler ve hatta hayatı kapsayan bir tutumdur. Aslan hoşlanmadığı durumlarda kendinden uzaklaştırmak ya da kızdıysa cezalandırmak için olabildiğince soğuk, ve dahi kibirli davranabilir. Politika yoktur, netlik ise adeta tokattır.

Bak bakalım bu aralar kalbin seni nereye çağırıyor? Oraya çok uzakta mısın, yoksa anında çekip alabilecek yakınlıkta mısın? Nelere tutkuyla bağlı olduğunun farkına vardın? Kalbini çarptıran hedeflerin neler? Aklına koyduğun, kilitlendiğin durumlar hangileri?

Hangi ruhsuz ve duygusuz süregelmişlikleri geride bırakıyorsun? Seni yoran, hayat enerjini sömüren neler var? Ben bunu isteyerek yapmıyorum dediğin şeyler ne mesela? Onlardan koşarak uzaklaşıyor musun? İnanırım, çünkü bu dolunayda seni en çok, içinde heyecan uyandıran ve ruhuna hitap eden şeyler çekiyor olacak.. Tat almıyorsam, yemek istemiyorum diyeceksin.

Kadersel yol ayrımları ve başlangıçlar, geçmişle geleceğin tartısı, üzerine soğuk suların içildiği durumlar, boğazı ağrıtan yutkunmalar, öfke krizleri, hesaplaşmalar bu dolunayda çok bariz hissedilir durumda..

Aslan deyince akla canlılık, cömertlik, dikkat çekicilik, kral-kraliçe, otorite ve güç gelir. Bu aralar kendi doğum haritanın aslan burcuyla temsil edilen alanlarında, bahsettiğim etkileri doya doya yaşıyor olabilirsin.

Oralarda kurum kurum kurulan ama içinde hep bir acaba taşıyan aslana şefkatle yaklaş, başını okşa ve şunu söyle: Sen sen olduğun için çok değerlisin; kimsenin sevgisi, ilgisi, onayı ilk önceliğin değil. Bu yelelere, bu gösterişe, her ortamda dediğini yaptırmaya ve kabul edilmeye ihtiyacın yok. Bazen gücünü yitirebilirsin, bazen kaybedebilirsin, bazen yavaşlayabilir ve yorulabilirsin. Senin hazinen o kocaman cömert ve sıcak kalbin. Ne zaman ve nerede parlatmak istersen, ne zaman hazır hissedersen o zaman kendini bırak ve rahatla. Sana içten bağlı olanlar da bu sıcaklıktan senle beraber nasiplerini alacaklardır. Öfke sana gerekli değil, geçmişi sevgiyle uğurla. Kendini olduğun gibi sevdiğinde gerçekten sen oluyorsun. Bunu aklının bir kenarına yaz ve kalbinin gösterdiği yolda içinden geldiğince ilerle.

En güzel ihtimaller seninle olsun!

Sevgiler

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