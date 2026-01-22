165 yıl sonra gelen büyük dönüşümle Neptün Koç burcuna giriyor: En çok etkilenecek 3 burç
Gökyüzünde yüzyıllardır beklenen o tarihi an nihayet geldi çattı! Astrolojinin en yavaş hareket eden ve en derin ruhsal dönüşümleri temsil eden gezegeni Neptün, tam 165 yıl aradan sonra Balık burcundaki uzun yolculuğunu tamamlayıp ateşli ve cesur Koç burcuna adım atıyor. Ocak 2026'da kalıcı olarak Koç burcuna geçecek olan Neptün, Kasım 2039'a kadar burada kalacak...
Neptün, 165 yıl sonra ilk kez Koç burcuna geçiş yapıyor. 30 Mart'ta gerçekleşecek bu büyük değişim, 23 Ekim'e kadar sürecek ve ardından yılın geri kalanında tekrar Balık burcuna dönecek. 26 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak olan bu yeni döngü, kolektif bilincimizde bir devrim yaratmaya hazırlanıyor.
Neptün, kollektif bilinci ve manevi dünya algımızı yönlendirir. Balık burcundan Koç burcuna geçişi, harekete geçme isteğimizi artıracak. Duygusallık yerini, cesaret ve liderlik enerjisine bırakacak.
İşte astrolojik olarak etkilenecek 3 burç...
1. Yay Burcu: Hayatın Anlamı Yeniden Yazılıyor
Neptün’ün bu geçişi, Yaylar için tam anlamıyla bir "ruhsal uyanış" demek. Hayata karşı iyimserliğiniz ve vizyonunuz yepyeni bir boyuta taşınıyor.
Etkisi: İnançlarınız, hayalleriniz ve uzun vadeli planlarınız Neptün’ün o büyülü değneğiyle dokunuluyor. Yaratıcılığınızın zirveye çıkacağı bu dönemde, "imkansız" dediğiniz kapıların ardına kadar açıldığını göreceksiniz.
Dönüşüm: Geçmişin tüm hayal kırıklıklarını geride bırakıp, hayatın neşesini ve şansını yeniden keşfetme vaktiniz geldi.