17 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 17 Kasım 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 17 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 17 Kasım Perşembe için günlük burç yorumları...

17 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 17 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün çalışma hayatı, gündelik uğraşlar, sağlık konuları, evcil hayvanlarınız ön plana çıkabilir. Ani maddi kazanç fırsatları yakalayabilirsiniz.



BOĞA BURCU - 17 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aşk, çocuk, eğlence, tatil konuları ön plana çıkabilir. Ani aşk karşınıza çıkabilir. Kararsız kalabilirsiniz. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; finans, okültizm, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk konusunda derin ve sahiplenici ilişkiler yaşayabilirsiniz. Ani para çıkışlarına dikkat etmelisiniz.







İKİZLER BURCU - 17 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir. Ayrıca evinizle ilgili ani değişim kararı alabilirsiniz. Partnerle fikir sürtüşmeleri yaşanabilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; partner, ilişkiler, evlilik, ortaklık konuları gündeminize gelecek ve güzel şanslı fırsatlarınız olacak.

YENGEÇ BURCU - 17 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları ön plana çıkabilir. Ayrıca gündelik hayatta iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınız, sağlığınız ön plana çıkabilir. Bekarsanız aşk sizi gündelik hayatta, iş hayatında bulabilir.







ASLAN BURCU -17 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün para ve kazançlar ön plana çıkabilir. Kariyerinizde ki ani değişimlerle kazançlarınız artabilir. Aşk, çocuk, borsa, hobi, eğlenceden dolayı harcamalarınız artabilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; aşk, çocuk, eğlence, borsa, tatil konularında şanslar sizinle olacak. Aşk fırsatları kapınızı çalacak.

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BAŞAK BURCU -17 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün duygusal olarak iyi hissedebilişiniz. Atak ve girişimci olabilirsiniz. Fiziksel değişim, kişisel bakım yapabilirsiniz. Ani yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili gelişmeler olabilir ve sizin lehinize fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili de kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; ev ve aile konuları gündeminize gelebilir. Ev değişikliği yapabilir, evinizde dekorasyon değişiklikleri yapabilirsiniz. Bekarsanız ailenize yakın birileriyle tanışabilirsiniz.







TERAZİ BURCU -17 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilir. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Finansal açıdan ani fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yakın çevre, kardeşler, ilişkinizde iletişim sorunları yaşanabilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yakın çevrenizden aşk sizi bulabilir.

AKREP BURCU -17 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalar artabilir. Partner, ortaklık, evlilikle ilgili ani güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; para, kazançlarda fırsatlarınız artıyor. Maddi kazançlarınız artabilir. Aşk sizi parayla alakalı yerlerde bulabilir.

YAY BURCU - 17 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Çalışma hayatınızda ani değişimler gerçekleşebilir. Ayrıca fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz ama bugünü tercih etmenizi tavsiye etmiyorum. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Çevrenizin ilgili artabilir. Yeni aşklar gündeminize gelebilir. Fiziksel değişim yapabilirsiniz ve sonuçları sizin için iyi olabilir.

OĞLAK BURCU - 17 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Aşk, çocuk, hobi, sanatla ilgili ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal hayatınızdan dolayı harcamalarınız artabilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli düşmanlara dikkat etmelisiniz. Ayrıca gizli aşklar gündeminize gelebilir. Platonik aşklar yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU- 17 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün okültizm, sağlık, cinsellik, para konuları ön plana çıkabilir. Ev ve ailenizle ilgili önemli yatırım fırsatları yakalayabilirsiniz. Sosyal çevre, dernekler, topluluklardan dolayı harcamalarınız artabilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden aşk sizi bulabilir.

BALIK BURCU -17 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün partner ya da ortakla güzel zaman geçirebilirsiniz. Partnerle beraber eğitim alabilir, seyahat edebilirsiniz. Fikirsel uyum sağlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise dikkatli olmalısınız, fikir çatışmaları yaşanabilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; kariyer ve iş hayatınızda değişimler söz konusu olabilir ama güzel gelişmeler sizinle olacak. Aşk sizi iş hayatınızdan bulabilir.

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