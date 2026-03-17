17 Mart hangi burç? 17 Mart'ta doğan burcun özellikleri neler? Balık burcu aşk uyumu ve 2026 öngörüleri

9 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında doğan herkes Balık burcudur. Dolayısıyla 17 Mart’ta dünyaya gelen kişiler, Zodyak kuşağının son burcu olan Balık’ın tüm gizemini ve derinliğini taşırlar.

Yönetici gezegenleri Neptün ve Jüpiter olan bu kişiler, evrenin en duyarlı ruhları olarak bilinirler.

17 Mart’ta Doğanların Özellikleri

17 Mart doğumlu Balıklar, burcun genel özelliklerini taşırken aynı zamanda kendilerine has bir karizmaya da sahiptirler.

Sezgisel Güç: Onlar için "içime doğdu" cümlesi bir yaşam biçimidir. Olayların arkasındaki gerçeği sezme yetenekleri çok gelişmiştir.

Yaratıcılık: Sanatın her dalına yatkındırlar. Hayal dünyaları o kadar geniştir ki, bu durum onları başarılı birer yazar, oyuncu veya müzisyen yapabilir.

Merhamet ve Empati: Başkalarının acısını kendi acısı gibi hisseden 17 Mart doğumlular, çevrelerinde "iyilik meleği" olarak tanınırlar.

Değişkenlik: Su grubunun bir üyesi oldukları için ruh halleri hızla değişebilir. Bir an çok neşeliyken, bir an sonra derin bir melankoliye kapılabilirler.

Balık Burcu Aşk Uyumu: En İyi Kiminle Anlaşır?

Balık burcu aşkta tam bir romantiktir. Ruh eşini arama yolculuğunda bazı burçlarla "yıldızları" daha çok barışır:

Akrep ve Yengeç: Kendi grubu olan su grubu burçlarıyla duygusal derinlikte buluşurlar. Sessizce anlaşmanın en güzel halini bu burçlarla yaşarlar.

Boğa ve Oğlak: Toprak grubu burçları, hayalperest Balıklar için güvenli bir liman ve sağlam bir zemin oluşturur. Özellikle Boğa burcuyla estetik ve konfor dolu bir ilişki kurabilirler.

Başak: Zıt burcu olan Başak ile "zıt kutuplar birbirini çeker" kuralı işler. Balık hayalleri, Başak ise gerçekliği temsil ederek birbirlerini tamamlarlar.

2026 Balık Burcu Öngörüleri: Sizi Neler Bekliyor?

2026 yılı, Balık burçları için kadersel değişimlerin ve büyük uyanışların yılı olacak.

Kariyer ve Para: Jüpiter’in Yengeç burcundaki konumu, 2026’nın ilk yarısında yaratıcı projelerinizden ciddi kazançlar elde edeceğinizi gösteriyor. Beklenmedik terfiler kapıda olabilir.

Aşk ve İlişkiler: Mart 2026’da gerçekleşecek olan Ay Tutulması, ikili ilişkilerinizde bir "hasat" dönemi yaşatacak. Netleşmeyen ilişkiler sonuçlanacak, ruh eşi arayışında olanlar için ise kadersel karşılaşmalar yaşanacak.

Ruhsal Gelişim: Satürn’ün Koç burcuna geçiş hazırlığı, 2026 yılında kendi değerinizi sorgulamanıza ve finansal disiplin kazanmanıza neden olacak. Artık hayallerinizi somut projelere dökme vakti geldi.

17 Mart Doğumlu Ünlüler

Sizinle aynı gün doğan bazı ünlü isimler:

Kurt Russell

Rob Lowe

Özgü Namal