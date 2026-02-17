17 Şubat 2026 Güneş Tutulması: Neler yapabiliriz?
Gökyüzü 17 Şubat 2026’da büyük bir değişime hazırlanıyor. Kova burcunda gerçekleşecek olan bu güçlü Güneş Tutulması, hayatımızdaki 'eskimiş' ne varsa yıkmaya ve yerine yepyeni, vizyoner başlangıçlar inşa etmeye geliyor. Kadersel bir eşik olarak kabul edilen bu dönemde, evrenin frekansıyla uyumlanmak ve bu devasa enerjiyi lehinize çevirmek için uygulayabileceğiniz sembolik ama etkili yöntemler var...
17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, astrolojik olarak Kova burcunda ve oldukça güçlü etkilerle geliyor. Bu tutulma sadece gökyüzünde bir görsel şölen değil, aynı zamanda hayatlarımızda büyük bir 'reset" düğmesi anlamına geliyor. İşte tutulma enerjisini yönetmenizi sağlayacak o özel adımlar...
1. Beyazın Saflığıyla Yenilenin
Tutulma günü üzerinizde beyaz bir parça taşıyın. İster bir tişört ister sadece beyaz bir çorap olsun; beyaz, yeni başlangıçların, saflığın ve "boş bir sayfa" açmanın frekansını taşır. Bu seçim, bilinçaltınıza "Geçmişin yüklerini bırakıyorum ve yeniliğe açığım" mesajını gönderir.
2. Bereket Frekansını Aktive Edin
Tutulmanın hemen ardından evinize yeni bir şey alın. Bu büyük bir harcama olmak zorunda değil; bir paket tohum veya mutfağınız için temel bir gıda maddesi olabilir. Bu eylem, hayatınıza akacak olan yeni rızık ve imkanların sembolik bir "ilk adımı" niteliğindedir.
3. Cüzdanınıza "Mıknatıs" Ekleyin
Parasal şansınızı artırmak için cüzdanınızın bir köşesine, o yıl boyunca hiç harcamayacağınız bir madeni para yerleştirin. Bu "çekirdek para", tutulmanın dönüştürücü gücüyle birleşerek cüzdanınızda bir bereket mıknatısı görevi görecektir.