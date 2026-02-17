17 Şubat 2026 Güneş Tutulması: Neler yapabiliriz?

17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, astrolojik olarak Kova burcunda ve oldukça güçlü etkilerle geliyor. Bu tutulma sadece gökyüzünde bir görsel şölen değil, aynı zamanda hayatlarımızda büyük bir 'reset" düğmesi anlamına geliyor. İşte tutulma enerjisini yönetmenizi sağlayacak o özel adımlar...

