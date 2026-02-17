17 Şubat Güneş Tutulması saat kaçta?

ATEŞ ÇEMBERİ (HALKALI TUTULMA) NEDİR?

Halkalı Güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i tam olarak örtmediği durumlarda gözlemlenir. Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı nedeniyle görünür büyüklüğü Güneş'ten küçük kaldığında, Güneş'in dış kenarları bir halka gibi açıkta kalır. Bu durum, gökyüzünde parlak bir "ateş çemberi" görüntüsü oluşturur. Bir yıl içinde Dünya genelinde iki ile beş arasında Güneş tutulması meydana gelmektedir.