17 Şubat Güneş Tutulması saat kaçta?
17 Şubat 2026, gökyüzü meraklıları ve astroloji takipçileri için takvimlerin en kırmızıyla işaretlendiği günlerden biri. Yılın bu ilk ve en önemli göksel olayı, "Halkalı Güneş Tutulması" olarak gerçekleşiyor. Peki, , Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
Gökyüzünde bir "ateş çemberi" oluşturacak olan Kova Burcu'ndaki Güneş Tutulması, hem görsel bir şölen sunuyor hem de enerjisel olarak büyük değişimlerin kapısını aralıyor. İşte tutulmanın saati, izlenebileceği yerler ve bu önemli anın detayları...
17 ŞUBAT 2026 GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?
Güneş tutulması 17 Şubat 2026 Salı günü saat 19.46'da gerçekleşecek.
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Dünya genelinde milyonlarca kişinin beklediği bu doğa olayı hakkında en çok sorulan "Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?" sorusu da yanıt buldu. Maalesef, 17 Şubat’ta gerçekleşecek halkalı Güneş tutulması ülkemizden görülemeyecek. Tutulma tam haliyle yalnızca Antarktika üzerinden izlenebilecek. Kısmi tutulma ise Arjantin ve Şili'nin güney uçları ile Güney Afrika'nın büyük bir bölümünden (Mozambik ve Madagaskar dahil) takip edilebilecek.
ATEŞ ÇEMBERİ (HALKALI TUTULMA) NEDİR?
Halkalı Güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i tam olarak örtmediği durumlarda gözlemlenir. Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı nedeniyle görünür büyüklüğü Güneş'ten küçük kaldığında, Güneş'in dış kenarları bir halka gibi açıkta kalır. Bu durum, gökyüzünde parlak bir "ateş çemberi" görüntüsü oluşturur. Bir yıl içinde Dünya genelinde iki ile beş arasında Güneş tutulması meydana gelmektedir.