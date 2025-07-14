17 Temmuz Merkür Retrosu geliyor: En çok hangi burçlar etkilenecek? İletişimde fırtına uyarısı!

Astrolojide gezegenlerin "geri gitmesi" olarak bilinen retro hareket, aslında gezegenlerin yörüngelerinde gerçekten geriye gitmesi değil, dünyadan bakıldığında bu yanılsamayı yaratmasıdır. Merkür, astrolojide iletişimden (konuşma, yazma), anlaşmalardan, teknolojiden, ulaşımdan, ticaretten ve zihinsel süreçlerden sorumlu gezegendir.

MERKÜR RETRODAYKEN NELER YAŞARIZ?

Yanlış Anlaşılmalar: Kendinizi ifade ederken zorlanabilir, yanlış anlaşıldığınızı hissedebilirsiniz.

Teknik Aksaklıklar: Elektronik aletlerde arızalar, internet kesintileri, telefon sorunları yaşanabilir.

Seyahat Sorunları: Gecikmeler, iptaller, valiz kayıpları gibi aksilikler meydana gelebilir.

Geçmişten Gelenler: Eski aşklar, dostluklar veya tamamlanmamış işler yeniden karşınıza çıkabilir.

Bu dönem, acele kararlar almak, yeni başlangıçlar yapmak veya büyük imzalar atmak için pek uygun değildir. Daha çok geçiştirmek, gözden geçirmek, tamir etmek ve yeniden değerlendirmek için ideal bir zamandır.

17 TEMMUZ 2025 ASLAN BURCUNDAKİ MERKÜR RETROSU

Merkür'ün Aslan burcunda retro yapması, sahne ışıklarının, kendini ifade etmenin, yaratıcılığın, aşkın ve liderliğin ön planda olduğu Aslan temalarını etkileyecek. Bu dönemde egosal çatışmalar, kendini ifade etme zorlukları veya yaratıcı projelerde aksaklıklar yaşanabilir. Gurur ve kibirle ilgili konularda daha dikkatli olmak gerekebilir.

BU RETRODA EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇLAR

Merkür'ün Aslan burcunda retro yapması, özellikle Sabit nitelikteki burçları (Aslan, Kova, Boğa, Akrep) doğrudan etkileyecektir.

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos):

Etki Alanı: Merkür direkt sizin burcunuzda retro yapıyor! Bu, kimliğiniz, kişisel ifade şekliniz, sahne duruşunuz ve dışarıdan nasıl göründüğünüzle ilgili konularda yoğun bir içe dönme dönemi yaşayacağınız anlamına geliyor. Sözlerinizin yanlış anlaşılması, imajınızla ilgili değişimler veya kişisel projelerde aksaklıklar görülebilir.

Öneriler: Kendinizi ifade etmeden önce iki kez düşünün. Ego çatışmalarından uzak durun. Eski projelerinizi tekrar gözden geçirmek için harika bir dönem.

KOVA (20 Ocak - 18 Şubat):

Etki Alanı: Aslan'ın karşıt burcu olarak, ilişkiler ve ortaklıklar alanınızda Merkür retrosunun etkilerini hissedeceksiniz. Partnerinizle veya yakın arkadaşlarınızla iletişimde yanlış anlaşılmalar, geçmiş ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi veya ortaklık anlaşmalarında aksaklıklar yaşanabilir.

Öneriler: İlişkilerinizde empati kurmaya özen gösterin. Önemli kararlar almadan önce iyice düşünün. Eski ilişkilerdeki dersleri gözden geçirin.

BOĞA (20 Nisan - 20 Mayıs):

Etki Alanı: Ev, aile, kökler ve güvenlik alanlarınızda Merkür retrosunun etkileri görülebilir. Aile içi iletişimde yanlış anlaşılmalar, evle ilgili tamir gerektiren sorunlar veya taşınma planlarında gecikmeler yaşanabilir. Geçmiş ailevi konular tekrar gündeme gelebilir.

Öneriler: Aile içi iletişimde sabırlı olun. Evle ilgili büyük değişiklikler için retro bitimini bekleyin. Güvenlik ve konfor alanlarınızı yeniden değerlendirin.

AKREP (23 Ekim - 21 Kasım):

Etki Alanı: Kariyer, itibar, toplumsal statü ve gelecek hedeflerinizle ilgili alanlarda etkilenme yaşayabilirsiniz. İş yerinde iletişim sorunları, kariyer planlarınızda belirsizlikler veya patronlarla/otorite figürleriyle yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir.

Öneriler: Kariyerinizle ilgili önemli adımları erteleyin. İş arkadaşlarınızla iletişimde net olun. Mesleki hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek için bu dönemi kullanın.

Diğer Burçlar Nasıl Etkilenecek?

Merkür retrosu sadece sabit burçları değil, hepimizi farklı yaşam alanlarımızda etkiler. İşte diğer burçların genel olarak etkileneceği alanlar:

KOÇ (21 Mart - 19 Nisan):

Etki Alanı: Aşk hayatı, çocuklar, hobiler ve yaratıcılık. Bu alanlarda iletişimde aksaklıklar veya eski flörtlerin yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Yaratıcı projelerde bazı duraksamalar yaşanabilir.

Öneriler: Aşk hayatınızda aceleci kararlar almayın. Yaratıcı projelerinizi gözden geçirmek için iyi bir zaman.

İKİZLER (21 Mayıs - 20 Haziran):

Etki Alanı: İletişim, kısa yolculuklar, yakın çevre ve kardeşler. Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için bu retro sizi genel olarak daha fazla etkileyebilir. Özellikle yakın çevrenizle iletişimde yanlış anlaşılmalar, seyahat planlarında aksaklıklar görülebilir.

Öneriler: Tüm iletişimlerinizi dikkatlice kontrol edin. Seyahat planlarınızı esnek tutun. Yanlış anlaşılmalara karşı sabırlı olun.

YENGEÇ (21 Haziran - 22 Temmuz):

Etki Alanı: Maddi konular, özdeğer ve kazanımlar. Parasal konularda yanlış anlaşılmalar, harcamalarda belirsizlikler veya geçmiş finansal kararların yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.

Öneriler: Finansal konularda aceleci davranmayın. Bütçenizi gözden geçirin ve gereksiz harcamalardan kaçının.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül):

Etki Alanı: Bilinçaltı, rüyalar, gizli düşmanlıklar ve inziva. Bu dönemde içsel sorgulamalarınız artabilir, bilinçaltınızdan bazı konular yüzeye çıkabilir. Uykusuzluk veya zihinsel karmaşa yaşanabilir.

Öneriler: İç sesinizi dinleyin. Yalnız kalmak ve meditasyon yapmak faydalı olabilir. Önemli kararlar almadan önce iyice düşünün.

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim):

Etki Alanı: Sosyal çevre, arkadaşlar, dernekler ve geleceğe dair umutlar. Arkadaşlarınızla iletişimde yanlış anlaşılmalar, grup projelerinde aksaklıklar veya sosyal çevrenizde eski konuların yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

Öneriler: Sosyal ilişkilerinizde sabırlı olun. Grup çalışmalarında net iletişim kurmaya çalışın.

YAY (22 Kasım - 21 Aralık):

Etki Alanı: Yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantılar, felsefe, inançlar ve uzun seyahatler. Eğitimle ilgili konularda aksaklıklar, yurt dışı planlarında gecikmeler veya felsefi inançlarınızda sorgulamalar yaşanabilir.

Öneriler: Seyahat planlarınızı birkaç kez kontrol edin. Akademik veya felsefi konularda aceleci sonuçlara varmayın.

OĞLAK (22 Aralık - 19 Ocak):

Etki Alanı: Ortak kaynaklar, miras, borçlar, krediler ve dönüşüm. Finansal ortaklıklar, kredi veya borçlarla ilgili konularda aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar veya geçmişe ait maddi konuların yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.

Öneriler: Finansal anlaşmalarda dikkatli olun. Borç ve alacaklarınızı gözden geçirin.

BALIK (19 Şubat - 20 Mart):

Etki Alanı: Günlük rutinler, sağlık, iş ortamı ve evcil hayvanlar. İş arkadaşlarınızla iletişimde yanlış anlaşılmalar, günlük planlarınızda aksaklıklar veya sağlık rutinlerinizle ilgili belirsizlikler yaşanabilir.

Öneriler: Günlük planlarınızı esnek tutun. Sağlık kontrollerinizi aksatmayın ve yeni diyetlere başlamadan önce iyice araştırın.

Tüm Burçlar İçin Genel Öneriler:

Merkür retrosu sadece yukarıdaki burçları değil, hepimizi farklı derecelerde etkiler. Bu dönemde genel olarak şunlara dikkat etmek faydalı olacaktır:

İletişimde Dikkat: Mesajlarınızı iki kez kontrol edin, mail veya önemli yazışmalarda yanlış anlaşılmalara karşı teyit alın.

Yedekleme Yapın: Elektronik cihazlarınızdaki verileri yedekleyin, teknik arızalara karşı hazırlıklı olun.

Planlarda Esneklik: Seyahat veya toplantı planlarınızda gecikme ve değişiklik olasılığına karşı esnek olun.

İç Gözlem: Yeni başlangıçlar yerine, geçmişi değerlendirme, yarım kalan işleri tamamlama ve kendi iç sesinizi dinleme fırsatı olarak görün.

Sözleşmeler ve Anlaşmalar: Önemli sözleşme veya anlaşmaları imzalamayı retro sonrası döneme ertelemeye çalışın.