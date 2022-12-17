18 Aralık 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Aralık 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Aralık Pazar için günlük burç yorumları...

18 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 18 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün partner, yakın arkadaş ya da sevgilinizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Beraber sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ani harcamalar yapabilirsiniz. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.



BOĞA BURCU - 18 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün çalışma hayatı, gündelik rutinler, yanınızda çalışanlar ya da yardımcılarınız, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda kalıcı ve güzel adımlar atabilirsiniz. Ani fevri davranışlar sergileyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili ani hayal kırıkları gerçekleşebilir. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

İKİZLER BURCU - 18 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aşk, çocuk, flört, eğlence, tatil, borsa konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili kalıcı ve uzun vadeli güzel kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ani hayal kırıkları gerçekleşebilir. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.







YENGEÇ BURCU - 18 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün ev ve ailenizle, sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Ev ve aileniz için kalıcı uzun vadeli yatırımlar, maddi konularda kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili ani sorunlar gündeme gelebilir ama geçici bir durum olacak. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

ASLAN BURCU -18 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir. Partnerle ya da ortağınızla beraber önemli kararlar alabilirsiniz. Beraber seyahat edebilir, eğitim konusuna yönelebilirsiniz. Ani harcamalar gündeminize gelebilir. Kariyer hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir.

-

BAŞAK BURCU -18 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün maddi kazançlar, para konuları ön plana çıkabilir. Çalışma hayatınızdaki otoriteler tarafından desteklenebilir, maddi açıdan kalıcı gelir elde etme fırsatı yakalanabilirsiniz. Partner ya da ortakla ilgili ise ani hayal kırıkları gündeminize gelebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında ani sorunlar olabilir ama bu durum zamanla çözüme kavuşacak. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.







TERAZİ BURCU -18 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve dışa dönüksünüz. Duygularınızı rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Çevrenize karşı duyarlı olabilirsiniz. Fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, sanat konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Çalışma hayatınızda ya da sağlık konularında ani sorunlar gerçekleşebilir. Ani para çıkışları yapabilirsiniz. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

AKREP BURCU -18 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sanatla uğraşmak, yakın çevrenizle ilgilenmek size iyi gelecektir. Ev ve ailenizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Partnerle ani sorunlar gündeminize gelebilir. Çocuk, sanat, aşk, tatil, borsa konularında beklenmedik gelişmeler olabilir ama bu durumu düzeltebileceksiniz. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

YAY BURCU - 18 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz. Beraber seyahat edebilir, ortak kararlar alabilirsiniz. Eğitim konusunda kalıcı adımlar atabilirsiniz. Çalışma hayatınızda ise ani beklenmedik durumlar gündeminize gelebilir. Ev ve ailenizle ilgili de ani şanssızlıklar yaşanabilir. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

OĞLAK BURCU - 18 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularında ani sorunlar gündeminize gelebilir. Seyahat, eğitim, kardeşler, yakın çevrenizle ilgili ani hayal kırıkları gerçekleşebilir ama bu geçici bir süreç olacak. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

KOVA BURCU- 18 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bu konularda kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ev ve ailenizle ilgili ise ani sorunlar gündeminize gelebilir. Ani para kayıpları gerçekleşebilir, dikkatli olmalısınız. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

BALIK BURCU -18 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün maddi kaynaklar, borsa, ameliyat, sağlık, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Seyahat, eğitim, kardeşler, yakın çevrenizden dolayı ani para çıkışları yapabilirsiniz. Borç vermeyin özellikle bugün. Şahane bir gün geçirmenizi dilerim.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...