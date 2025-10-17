18 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
18 Ekim 2025 Cumartesi günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 18 Ekim 2025 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için yazdı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
18 Ekim 2025 Cumartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 18 Ekim 2025 günü için günlük burç yorumları...
18 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 18 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; Bugün iş ile ilgili seyahatleriniz destekleniyor. Ayrıca, işleri halletmek için grup ve arkadaşlarla çalışmak için harika bir gün. Günün ilerleyen saatlerinde, birinin eleştirisi ya da sizi değersiz hissettirmesi nedeniyle iş birliği zorlaşabilir. Bunu akışa bırakın.
BOĞA BURCU - 18 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; Bugün neşeli ve hafif bir şekilde başlıyor. Spor etkinlikleri, sosyal buluşmalar ve çocuklarla eğlenceli aktiviteler ilginizi çekecek. Günün ilerleyen saatlerinde, yaşça büyük biri veya otorite pozisyonundaki bir kişi moralinizi bozabilir. Bu geçici. Moraliniz bozulmasın.
İKİZLER BURCU - 18 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; Bugün evde iyileştirme veya yeniliklerle ilgili büyük planlar yapabilirsiniz. Belki aile içi sohbetler de büyük fikirlerle dolu olacak. Eğlence açısından, evde misafir ağırlamak isteyebilirsiniz. Yine de, ebeveynler ve otorite figürleriyle temkinli olun.
YENGEÇ BURCU - 18 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; Bugün Ay, şanslı Jüpiter ile dans ettiği için güzel bir enerjiye sahipsiniz. (Harika!) Ancak, endişelenmenize sebep olacak bir durum da ortaya çıkabilir. Unutmayın: "Endişe, sallanan bir sandalye gibidir. Size bir şey yaptırır ama sizi ileri götürmez."
ASLAN BURCU - 18 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Bugün mali durumunuz hakkında umutlu hissediyorsunuz, bu yüzden büyük bir alışveriş yapmayı düşünebilir veya servetinizden memnun olabilirsiniz. İronik bir şekilde, borç, vergi, miras veya ortak mülkle ilgili bir durum sizi moral bozabilir.
BAŞAK BURCU - 18 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; Bugün Ay, şanslı Jüpiter ile dans ediyor; bu da grup etkinliklerine ve eski arkadaşlarla iyi zaman geçirmeye teşvik ediyor. Satış ve pazarlamada ikna kabiliyetiniz yüksek olacak. Günün ilerleyen saatlerinde, birinden kopmuş hissetmenize neden olacak bir durum olabilir. Bu kısa süreli. Rahatlayın.
TERAZİ BURCU - 18 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; İnsanlarla bir arada olmayı seviyorsunuz. Ancak bugün bir durum, kendinizi yalnız veya izole hissetmenize neden olabilir; bu da sizi rahatsız edebilir. Korkmayın; Güneş ve yönetici gezegeniniz Venüs sizi koruyor.
AKREP BURCU - 18 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Seyahat, yayıncılık, tıp, hukuk veya medya ile ilgili heyecanınız olsa da, bir arkadaşınız sizi bugün cesaretlendirmeyebilir. "Bunu yapamazsın" diyenleri dinlemeyin. Kendinize inanın. Tutum her şeydir.
YAY BURCU - 18 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; Bugün otorite figürleri, ebeveynler, öğretmenler veya VIP’lerden izin veya onay istemek için uygun bir gün değil. Muhtemelen cevap "Elle konuş" olacak. Neyse ki, ortak mülk ve bankacılık konularındaki görüşmeler olumlu geçecek.
OĞLAK BURCU - 18 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; Bugün tartışmalı konulardan uzak durun; bu moral bozucu olabilir. Kendinizi duyulmamış veya birinin sizi susturduğunu hissedebilirsiniz. Bu akıllıca bir seçim değil. Öte yandan, partnerler ve yakın arkadaşlarla ilişkiler sıcak ve keyifli olacak! Bu basit bir tercih.
KOVA BURCU - 18 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; Bugün banka, miras ve ortak mülk konularında işler karışık. Bir yandan her şey yolunda gibi görünüyor, hayat size iyi gelecek. Ama diğer yandan, gerekli fonlar veya geliriniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. İşe yarayana yönelin.
BALIK BURCU - 18 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; Bugün sosyal etkinlikler, tiyatro ve spor etkinlikleri ile ilgilenmek eğlenceli olacak; özellikle yakın bir arkadaş, eş veya partnerle birlikteyseniz. Bu paylaşımlar sıcak ve keyifli olacak. Ama bir noktada bir sorun çıkabilir. Pozitif olana odaklanın, olumsuza değil.