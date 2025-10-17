18 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yengeç; Bugün Ay, şanslı Jüpiter ile dans ettiği için güzel bir enerjiye sahipsiniz. (Harika!) Ancak, endişelenmenize sebep olacak bir durum da ortaya çıkabilir. Unutmayın: "Endişe, sallanan bir sandalye gibidir. Size bir şey yaptırır ama sizi ileri götürmez."