18 Haziran 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Haziran Cumartesi için günlük burç yorumları...



18 HAZİRAN 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 18 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı ise harcamalarınız artabilir. Akşam saatlerinde sosyal çevrenizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 18 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ve bazı sorunlar yaşanabilir. Ayrıca Kariyer hayatınızda artık sorumluluk almalı ve daha otoriter ilerlemeye çalışmalısınız çünkü bugün otoriteyle sorunlar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 18 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yurt dışı, eğitim, hukuk ya da seyahatlerde sorunlar yaşanabilir, gizli kadın düşmanlara dikkat etmelisiniz. Seyahat, eğitim, hukuk konularında kalıcı adımlar atabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 18 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün maddi kaynaklarınız, finansal durumunuzla ilgili yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz ama sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Ayrıca finansal durumunuzla ilgili dikkatli olmalısınız. Ayrıca sağlığınıza, kemik, diz, diş, eklem, cilt rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 18 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla hareket edebilirsiniz. Ama sevginizi aktarırken zorlanabilirsiniz. Ayrıca kariyer hayatınızdan bir kadınla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Ben-sen dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 18 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün gündelik işler, çalışma hayatı, yardımcılarınız ya da yanınızda çalışanlarla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Seyahat, eğitim, hukuk konularında anlaşmazlıklar gündeminize gelebilir. Sağlığınıza ise bugün dikkat etmelisiniz.

TERAZİ BURCU - 18 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz ve bu konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Fakat aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Aldığınız kararlar size sorumluluk yükleyebilir.







AKREP BURCU -18 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aile ve hayatınızla ilgilenebilirsiniz ve partnerle ilişkinizde sorunlar yaşanabilir. Ailenizde bazı sorunlar sizi duygusal olarak zorlayabilir. Kalıtsal rahatsızlarınız nüksedebilir.







YAY BURCU - 18 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yakın çevre, kardeşlerle iletişim kurabilirsiniz ama bazı yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Boyun, boğaz bölgesi rahatsızları yaşayabilirsiniz. İletişimde daha kararlı ve sorumluluk alarak ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca bugün çalışma hayatınızdaki kadınlarla da iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 18 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, çocuk, şans oyunu ya da hobilerinizden dolayı harcamalarınız artabilir. Maddi kaynaklarınızda Satürn dönemini yaşadığınız için gereksiz harcama yapmamanızı, emek ve çabanızın değerini bilmenizi tavsiye ediyorum.

KOVA BURCU -18 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aile içinde bazı sorunlar gerçekleşebilir ve duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz. Kararlı olmalısınız ayrıca sağlığınıza özen göstermelisiniz. Bugün fiziksel değişim yapmanızı tavsiye etmiyorum.

BALIK BURCU -18 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz. İlişkinizde yanlış anlaşılabilirsiniz. Ayrıca yakın çevre, kardeşlerle de iletişimde zorlanabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebileceğiniz bir günde olabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...