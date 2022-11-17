18 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Kasım 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Kasım Cuma için günlük burç yorumları...

18 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 18 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün çalışma hayatı, gündelik uğraşlar, sağlık konuları, evcil hayvanlarınız ön plana çıkabilir. İletişimde ani iniş çıkışlar yapabilirsiniz. Ayrıca hayal kırıklıklarına dikkat etmelisiniz. Özellikle de eğitim, seyahat, kardeş ya da yakın çevrenizle ilgili yanılabilirsiniz.



BOĞA BURCU - 18 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aşk, çocuk, eğlence, tatil konuları ön plana çıkabilir. Partnerle güzel zaman geçirebilirsiniz. Harcamalar artabilir. Ayrıca maddi açıdan dolandırılabilirsiniz, dikkat etmelisiniz.







İKİZLER BURCU - 18 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir. Ayrıca evinizle ilgili ani değişim kararı alabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili bazı hayal kırıklıkları gerçekleşebilir.

YENGEÇ BURCU - 18 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları ön plana çıkabilir. Aşk, çocuk, flört, tatil, borsa konularında fırsatlar elde edebilirsiniz. Bulaşıcı hastalıklara dikkat. Rüyalar mesajcı olabilir.







ASLAN BURCU -18 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün para ve kazançlar ön plana çıkabilir. Kariyerinizde ki ani değişimlerle kazançlarınız artabilir. Ev ve ailenizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden dolayı para kayıpları yaşanabilir.

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BAŞAK BURCU -18 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün duygusal olarak iyi hissedebilişiniz. Atak ve girişimci olabilirsiniz. Fiziksel değişim, kişisel bakım yapabilirsiniz. Ani yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili gelişmeler olabilir ve sizin lehinize fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda her söylenene inanmayın, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.







TERAZİ BURCU -18 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilir. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Finansal açıdan ani fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yakın çevre, kardeşler, ilişkinizde iletişim sorunları yaşanabilir. Yurtdışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı sorunlar çıkabilir.

AKREP BURCU -18 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalar artabilir. Partner, ortaklık, evlilikle ilgili ani güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU - 18 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Çalışma hayatınızda ani değişimler gerçekleşebilir. Maddi kazançlarınızı güçlendirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 18 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Çalışma hayatınızda bazı aksilikler çıkabilir. Hayalleriniz için biraz daha zamana ihtiyacınız var.

KOVA BURCU- 18 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün okültizm, sağlık, cinsellik, para konuları ön plana çıkabilir. Kariyer hayatınızda önemli fırsatlar elde edebilirsiniz. Çocuk, aşk, borsa gibi konulardan para kayıpları gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -18 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün partner ya da ortakla güzel zaman geçirebilirsiniz. Partnerle ev ve ailenizle ilgili bazı fikir çatışmaları yaşanabilir. Ev değişikliği yapmayı planlıyorsanız pek uygun bir dönemde değilsiniz.

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