18 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..
Haftanın beşinci günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Cuma günü burçlara neler getiriyor? 18 Mart 2022 günlük burç yorumları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 18 Mart 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Mart 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Mart Cuma için günlük burç yorumları...
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18 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 18 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftayı tamamlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir ve işlerinizi hızlıca halledebilirsiniz. Günlük düzeninizi yeniden gözden geçirip yenilikler yapmanız mümkün. Yöneticiniz Mars sizi destekliyor.
BOĞA BURCU - 18 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün. Kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Partnerinizle ortak hayatınızda bazı değişimler yapmanızın zamanı gelmiş olabilir. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.
İKİZLER BURCU - 18 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eviniz ve ailenize vakit ayırabilirsiniz, eviniz için bazı harcamalar yapmanız gerekebilir. Kendinizi daha enerjik hissederek bir süredir ertelediğiniz işleriniz varsa onlarla ilgili girişimde bulunmanız mümkün.
YENGEÇ BURCU - 18 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki ya da ailenizden kişilerle vakit geçirebilirsiniz. Hafta sonu gelirken bir seyahat planı yapmanız mümkün. Sürpriz bir davet de alabilirsiniz. Şansınızın açık ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün.
ASLAN BURCU - 18 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular odak noktanızda. Bütçenizi gözden geçirerek yeniden yapılandırabilirsiniz. Bazı beklenmedik kazanç fırsatları doğabilir veya sürpriz bir para gelişi söz konusu olabilir.
BAŞAK BURCU -18 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Kendi hayatınıza odaklandığınız bugünlerde kendinizi daha yüksek bir enerjide hissedebilir, bazı konularda netleşerek adımlar atabilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 18 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde içinize kapalı gibi olsanız da aslında yeni farkındalıklar yaşıyorsunuz. Kişisel gelişim çalışmalarıyla ilgilenmekten keyif alabilirsiniz. Kendi özel alanınızda yalnız olmaktan mutlu olacağınız bir gün.
AKREP BURCU - 18 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde sosyal yaşamınız epeyce hareketli ve enerjiniz yüksek. Yeni insanlarla tanışabilir, sürpriz davetler alabilir ve keyifli zaman geçirebilirsiniz. Sosyal ortamlarda olaylara farklı yaklaşımınızla dikkat çekebilirsiniz.
YAY BURCU - 18 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinize odaklanmışken yeni atılımlar için cesaretinizi toplamış görünüyorsunuz. Yöneticiniz Jüpiter’in Uranüs’le olumlu etkileşimi size şans ve fırsatlar getiriyor, hem de hiç beklemediğiniz yerlerden. Değerlendirin.
OĞLAK BURCU - 18 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işlerle, gündeminizde varsa yüksek öğrenim ya da seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bu alanlarda şans ve fırsatlar elde edebilirsiniz. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.
KOVA BURCU - 18 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarından elde ettiğiniz kazançlar, yatırımlarınız, borç ya da ödemelerinizle ilgili girişimlerde bulunabileceğiniz bir gün. Yöneticiniz Uranüs’ün Jüpiter’le olumlu etkileşimi size parasal fırsatlar getiriyor.
BALIK BURCU -18 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün Güneş sizin burcunuza geçiş yapıyor ve doğum gününüz yaklaşıyor. Önümüzdeki haftalarda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bugün ilişkinizle ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanabilir, ancak çok büyük beklentilere girmeyin.
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