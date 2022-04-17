18 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Nisan Pazartesi için günlük burç yorumları...



18 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 18 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal alanda; özellikle ortak kazançlar, borçlar ve ödemeler konularında hızlı gelişmeler olabilir. Yeni bir karar alabilirsiniz. Olaylar lehinize gelişebilir. Ancak düşünmeden hareket etmemeye özen gösterin.

BOĞA BURCU -18 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs ile Merkür ve Uranüs arasında pozitif etkileşim olacak. Merkür ve Uranüs sizin burcunuzda kavuşum yapacaklar. İlişkinizle ilgili bir karar alabilirsiniz. Yalnızsanız sürpriz bir şekilde yeni biriyle tanışma ve hızlı bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir.

İKİZLER BURCU - 18 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür Venüs ile pozitif etkileşim yapacak, Uranüs ile de kavuşacak. Hayatınızla ilgili hızlı farkındalıklar, hatta aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Diğer taraftan beklenmedik sağlık sorunlarına da müsait bir gün, dikkatli olun.

YENGEÇ BURCU - 18 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinize kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Birlikte sosyalleşebilir ya da birbirinize vakit ayırabilirsiniz. Var olan sorunların güzel bir diyalogla çözümlenmesi, konuşulacak bir konu varsa gündeme getirilmesi için de uygun zaman. Ancak güç savaşlarına dikkat.

ASLAN BURCU -18 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Güneş ile Plüton arasında negatif etkileşim olacak. Aile ve evle ilgili alanda yeni kararlar alabilirsiniz. Ancak aile içinde çatışmalar söz konusu olabilir. Kariyerinizle ilgili olarak ise beklenmedik sürpriz gelişmelere açık bir gün.

BAŞAK BURCU -18 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür Venüs ile pozitif etkileşim yapacak, Uranüs ile de kavuşacak. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ve seyahat süreçlerinde hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Bazı görüşmeler yapabilir, kararlar alabilir ve beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 18 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticiniz Venüs ile Merkür ve Uranüs arasında pozitif etkileşim olacak. Parasal alanda hızlı gelişmelere açık bir zaman dilimindesiniz. Ortak kazançlar, miras, krediler, vergiler gibi alanlarda hareketlilik söz konusu olabilir. Olaylar lehinize gelişebilir.

AKREP BURCU - 18 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda ve yöneticiniz Plüton ile Güneş arasında negatif etkileşim var. Kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Ancak çevrenizdeki kişilerle güç savaşlarına girmemelisiniz. Bunun yerine aklınıza gelen parlak fikirleri değerlendirin.

YAY BURCU - 18 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken biraz enerjiniz düşük olabilir, kalabalık ortamlarda rahatsız hissedebilirsiniz. Mümkünse evinizde zaman geçirmeye çalışın. Ani sağlık sorunları ortaya çıkabilir, kendinize dikkat etmenizde yarar var.

OĞLAK BURCU - 18 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatta aktif olabilir, toplantı ve etkinliklere katılabilirsiniz. Çalışmıyorsanız arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz. İlişkiler alanında ise hızlı gelişmeler söz konusu. Bir teklif ya da karar alabilirsiniz. İlişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz ve hızlı bir başlangıç olabilir.

KOVA BURCU - 18 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş gündeminiz yoğun olabilir. Yöneticiniz Uranüs, Merkür ile kavuşum yapacak ve Venüs ile pozitif etkileşimde olacak. Ailenizi ilgilendiren konularda veya evinizle ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Aklınıza gelen yeni ve parlak fikirler sizi harekete geçmek için motive edebilir.

BALIK BURCU -18 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken yurt dışı bağlantılı işlerinizde gelişmeler, varsa yüksek öğrenimle ilgili gündemleriniz veya seyahat olasılıkları söz konusu olabilir. Beklenmedik bir şekilde kısa bir seyahate çıkmanız gerekebilir. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili ani gündemler oluşabilir.

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