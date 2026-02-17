18 Şubat 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

18 Şubat 2026 Çarşamba günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 18 Şubat 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

2026 Şubat ayı burç yorumları: Aşk, sağlık, kariyer... Burçları neler bekliyor?

18 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 18 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dünkü tutulmanın ardından bugün biraz "ruhsal detoks" ihtiyacı hissedebilirsiniz. İç dünyanızda kabuk değiştirdiğiniz bir dönemdesiniz. Yarım kalan işleri tamamlamak ve yalnız kalarak enerji toplamak size iyi gelecektir. Sağlığınıza, özellikle ayak bölgesi hassasiyetine dikkat.

Koç burcu kadını özellikleri

Koç burcu erkeği özellikleri

BOĞA BURCU - 18 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınız ve dostluklarınız bugün ana gündem maddeniz. Bir arkadaşınızla aranızdaki buzlar eriyebilir veya bir sosyal sorumluluk projesinde görev alabilirsiniz. Satürn'ün desteğiyle, ideallerinizi somut bir iş planına dönüştürmek için harika bir gün.



İKİZLER BURCU - 18 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde sorumluluk almanız gereken bir gün. Dünkü fikir fırtınasının ardından bugün uygulama vakti. Üstlerinizden alacağınız geri bildirimler sizi biraz ciddiyete davet edebilir. Profesyonel duruşunuzu korumak size uzun vadede kazandıracaktır.

YENGEÇ BURCU - 18 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Vizyonunuzu genişletecek yeni bilgiler veya kişiler karşınıza çıkabilir. Akademik konular, hukuksal süreçler veya uzaklarla ilgili planlarınızda kalıcı adımlar atabilirsiniz. İnançlarınızı sorguladığınız ama sonunda daha bilgeleştiğiniz bir gün.

ASLAN BURCU - 18 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Finansal konularda "yapılandırma" günü. Borçlar, alacaklar veya ortaklı gelirler konusunda daha ciddi ve tedbirli olmalısınız. Duygusal anlamda bir krizin çözüme ulaştığına şahitlik edebilirsiniz. Sezgileriniz bugün size doğru yolu gösterecek.

BAŞAK BURCU - 18 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkileriniz ve evliliğiniz bugün mercek altında. Partnerinizin duygusal ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmanız gerekebilir. Eğer yalnızsanız, hayatınıza ruhsal bağı güçlü birinin girme ihtimali oldukça yüksek. Empati kurmak anahtar kelimeniz olmalı.

TERAZİ BURCU - 18 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili konularda daha hassas olabilirsiniz. Bedensel olarak kendinizi yorgun hissediyorsanız, suyla ilgili terapiler veya dinlenme seansları size iyi gelecektir. İş ortamında karmaşık görünen işleri sezgilerinizle çözebilirsiniz.

AKREP BURCU - 18 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda oldukça romantik ve yaratıcı bir enerji hakim. Hobilerinizle ilgilenmek veya çocuklarla vakit geçirmek size büyük bir keyif verecek. Duygularınızı sanat yoluyla veya yazarak ifade etmek için harika bir gün. Kalbinizin sesini dinleyin.

YAY BURCU - 18 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile yaşantınızda huzuru aradığınız bir gün. Aile içi küslüklerin sonlanması veya evde yapacağınız dekoratif değişiklikler gündeme gelebilir. Geçmişe dair bazı meseleleri duygusal bir süzgeçten geçirip kapatmak size hafiflik getirecektir.

OĞLAK BURCU - 18 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim dilinizin her zamankinden daha yumuşak ve etkileyici olduğu bir gün. Yakın çevreniz, kardeşleriniz veya komşularınızla olan bağlarınız güçleniyor. Kısa bir seyahat veya ilham verici bir eğitim fırsatı karşınıza çıkabilir.



KOVA BURCU - 18 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konular ve sahip olduğunuz değerler üzerine düşünebilirsiniz. Harcamalarınızda duygusal davranmamaya çalışın. Yeteneklerinizi kazanca dönüştürmek için yaratıcı fikirler aklınıza gelebilir. Kendinize olan güveninizi tazelemek için iyi bir gün.

BALIK BURCU - 18 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU