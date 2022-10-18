19 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 19 Ekim 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 19 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 19 Ekim Çarşamba için günlük burç yorumları...

19 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 19 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aşk, çocuk, eğlence, tatil, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Partnerle aranızdaki dengeyi daha iyi hale getirebilirsiniz ve beraber seyahat edebilirsiniz. Fikirsel olarak uzlaşabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki sorunları ilişkinize yansıtmamaya çalışmalısınız. Kariyer hayatınızda ise adaletsizliklerle karşılaşıyor olsanız da karşınızda gücü kabul etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Sakince tepkilerinizi vermenizi tavsiye ediyorum. Akşam saatlerinde duygusal olarak kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.



BOĞA BURCU - 19 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ev ve aile konuları gündeminize gelebilir. Aile içindeki kadınlarla bazı sorunlar gerçekleşebilir. Maddi açıdan ise güzel gelişmeler ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca ilişkinizde de dengeyi yakalayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında birilerinin basısına maruz kalabilirsiniz ama adaletsizlikle karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Bel bölgesi rahatsızlıklarına dikkat. Akşam saatlerinde kariyer hayatınızdaki otoritelerden dolayı sorunlar gerçekleşse de durumları aşabileceksiniz.







İKİZLER BURCU - 19 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın çevre, kardeşlerle iletişim kurabilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim konuları gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, tatil, hobi konuların çok güzel gelişmeler sizi bekliyor. Ama harcamalarınız çok artabilir, dikkat. Akşam saatlerinde otoritelerle fikir, inanç çatışmaları yaşayabilirsiniz. Seyahat ve eğitim de engeller karşınıza çıkabilir.

YENGEÇ BURCU -19 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün ilişkilerde ve aile içindeki huzurunuzda dengeyi yakalayabilirsiniz. Aşk açısından güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca ev konusunda da şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Ama ilişkide manipülasyon ve baskıya dikkat etmelisiniz çünkü tepkileriniz sert olabilir, adalet arayışından dolayı partner ya da ortakla çatışabilirsiniz. Para konusunda iyi gelişmeler gerçekleşebilir ama sosyal çevrenizden dolayı ani harcama yapabilirsiniz. Harcama ve borç dengesine dikkat etmelisiniz.







ASLAN BURCU - 19 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve saç değişikliği yapma, kişisel bakım için güzel bir gündesiniz. İlişkilerinizde, kardeş ve yakın çevrenizle de iletişimde dengeyi bulabilirsiniz. Ayrıca eğitim alanında da önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızdaki otoritelerle ise iletişimde sorunlar gerçekleşebilir, manipülasyona uğrayabilirsiniz, sakin kalmanızı öneriyorum. Çünkü kariyer hayatınızda ani değişimler kapıda, zamana uyum sağlayın böylece hediyelerinizi kaçırmayın. Akşam saatlerinde partner ya da ortakla sorunlar gerçekleşebilir.

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BAŞAK BURCU - 19 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Psikolojik olarak şifalanabilirsiniz. Çocuk, hobi, eğlence, sanat, aşk ya da tatilden dolayı harcamalarınız artabilir ama bir taraftan da kariyer hayatınızdaki çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak alabileceksiniz. Akşam saatlerinde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Diz, eklem, dolaşım sistemi rahatsızlıkları gerçekleşebilir.







TERAZİ BURCU -19 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Partnerle beraber harekete geçebilirsiniz. Aile içindeki durumlardan dolayı ise manipülasyon ya da baskıya maruz kalabilirsiniz bu da fiziksel rahatsızlık olarak sizi etkileyebilir. Özelikle de bel bölgesi rahatsızlıklarınız artabilir. Bir taraftan ise; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında önünüze güzel fırsatlar çıkabilir. Akşam saatlerinde duygularınızı ifade ederken zorlanabilir. Tatil, eğlence, çocuk, aşkla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir ama geçici durumlar olacak.

AKREP BURCU -19 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer ve iş hayatınızda ego çatışmaları yaşanabilir ama bir taraftan da sorunlarınızı çözebileceksiniz. Maddi açıdan, finansal konularda, aşk konusunda ise dengeye gelebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerde sorunlar gerçekleşebilir. İletişimde çok sivri dilli konuşabilirsiniz bu da gizli düşmanlarınızı açığa çıkartabilir ama aslında sizi çok da zorlayacaktır. Bence her ne olursa olsun kalp kırmamak gerekiyor bunu yapabildiğiniz de sistem size hediyelerini sunacaktır.

YAY BURCU - 19 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi konularında yaralarınız şifalanabilir. Ayrıca partnerle de beraber harekete geçebilir, aranızdaki dengeyi sağlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Akşam saatlerinde otoritelerle iletişimde zorlanabilirsiniz. Fikir, inanç çatışmaları yaşanabilir.

OĞLAK BURCU - 19 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün finans, okültizm, cinsellik ve sağlık konuları gündeminize gelebilir. Bahsettiğim bu konularda şifalanma yaşayabilirsiniz özellikle de aileyle ilgili yaralarınızı iyileşebilir. Kariyer hayatınızda ise güç sizde ve gelen fırsatları değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Kin, nefret gibi duygularınıza takılmazsanız hak ettiğiniz değeri görebileceksiniz. Güç sizin elinizde, karar sizin. Akşam saatlerinde harcamalarınız artabilir bu borç, gelir-gider dengenizi bozabilir. Kendinizi maddi konularda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Aslında paranın değerini anlama zamanındasınız.

KOVA BURCU- 19 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz. Partnerle iletişimdeki sorunlarınızı çözebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, adalet konularında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ama bir taraftan da aşk, çocuk, eğlence konularında şanlısınız. İlişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde partner ya da ortakla sorunlar yaşanabilir.

BALIK BURCU -19 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün gündelik işler, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz. Çalışmalarınızla kazancınızı arttırabilirsiniz, bu konudaki sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz. Ayrıca sosyal çevre, dahil olduğunuz grup ya da derneklerden dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz ama dikkatli olmalısınız. Ekim ayı sonuna kadar yatırımlara ara vermek sizi maddi krizlerden koruyacaktır. Trafikte de çok sinirli olmayın, ani kazalara açıksınız. Akşam saatlerinde duygusal olarak zorlanabilirsiniz, bu da fiziksel rahatsızlık olarak kendini gösterebilir. Kalp, sırt, omurga rahatsızlıklarına dikkat. Ayrıca diyete başlamak için uygun bir gündesiniz.

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