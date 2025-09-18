19 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Aslan; bittiğini düşündüğünüz bir şey yarın tekrar dikkatinizi isteyebilir. Geçmiş bir konuşma, tamamlanmamış bir görev veya görmezden geldiğiniz bir duygu olabilir. Bir daha kenara itmeyin. Sakin bir şekilde yüzleşin ve size ne göstermeye çalıştığını dinleyin. Ona alan verdiğinizde, ağır gelmeyebilir. Tamamlanmamış olanı temizlemek için iyi bir zaman. Bu iş hallolduğunda daha hafif hissedeceksiniz.