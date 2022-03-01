2 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 2 Mart 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 2 Mart Çarşamba için günlük burç yorumları...



2 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 2 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay’dan biraz duygusal etki alabilirsiniz. Yeni farkındalıklar kazanabilir, ilginç rüyalar görebilir ve iç sesinizi daha fazla duyabilirsiniz. Bu süreçte sezgilerinizi mutlaka dinleyin.

BOĞA BURCU - 2 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal yaşamınız hareketlenebilir. Yeniay da bu alanda gerçekleşiyor. Yeni tanışacağınız insanlar hayatınızda önemli bir yer edinebilir. Hayatın sürprizlerine hazırlıklı olun ve akışta kalın.

İKİZLER BURCU - 2 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür, Satürn ile kavuşuyor. Bazı konularda fikirlerinizi ortaya koymakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Yeniay da kariyer alanınızı etkileyecek. Bazı kararlar alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 2 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay, gelecek odaklı düşüncelere girmenize neden olabilir. Hayattan beklentilerinizi sorgulayabilir, sezgilerinizi çok kuvvetli olarak duyabilirsiniz. İç sesinizi dinleyin.

ASLAN BURCU - 2 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay sizi dönüşüm süreçlerinizde etkiliyor. Akışta kalabilir, sezgilerinizi daha iyi duyarak hayatınızdaki krizleri yönetebilirsiniz. Yöneticiniz Güneş ile Uranüs arasında da pozitif etkileşim olacak. Yeni başlangıçlar yapmak için güzel bir zamandasınız.

BAŞAK BURCU - 2 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür, Satürn ile kavuşuyor ve Yeniay gerçekleşiyor. Evlilik evinizden alacağınız bu etkiyi ilişkinizde bazı iletişim zorlukları şeklinde yaşayabilirsiniz, ancak olumlu değerlendirirseniz şifalı bir Yeniay olabilir.

TERAZİ BURCU - 2 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay’ın etkilerini günlük yaşam, iş yaşamı ve sağlık alanınızdan alacaksınız. Biraz daha akışta kalmanız, bazı şeyleri oluruna bırakmanız, çok zorlamamanız psikolojik olarak da size iyi gelebilir.

AKREP BURCU - 2 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini aşk evinizden alacaksınız. Yeni kararlar ve başlangıçlar için uygun bir zamandasınız. Olumlu değerlendirebilirseniz ilişkiler alanınız şifalanıyor.

YAY BURCU - 2 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini ev ve aile evinizden alacaksınız. Ailenizle birlikte geleceğe dönük bazı kararlar alabilirsiniz. Ya da hayatınızla ilgili aldığınız kararlar onları da etkileyebilir.

OĞLAK BURCU - 2 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişiler ya da kardeşlerinizle ilgilenmenizi gerektirecek durumlar olabilir. Yeniay’ın etkilerini bu alanda alacaksınız. Ayrıca yöneticiniz Satürn Merkür ile kavuşacak. Ekstra sorumluluklar alabilirsiniz, ancak bazı yüklerinizi de bırakmanız gerekebilir.

KOVA BURCU - 2 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini para evinizden alacaksınız. Parasal olarak rahat bir akışa geçebilirsiniz. Yöneticiniz Uranüs de Güneş ile pozitif etkileşimde olacak ve sizi destekleyecek.

BALIK BURCU -2 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Ay sizin burcunuzda olacak ve burcunuzda Yeniay gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili karar almak, bazı konuları sonlandırmak, yeni başlangıçlar yapmak için en uygun dönemdesiniz. Gökyüzü size şifa getirecek enerjiler taşıyor.

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