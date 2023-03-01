2 Mart 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 2 Mart 2023 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 2 Mart Perşembe için günlük burç yorumları...



2 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 2 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün evinizle, ailenizle, sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Bazı durumları büyütebilirsiniz. Aşk konusunda şanslı bir gündesiniz. Otoritelerle, sosyal çevrenizle iletişimde sorunlar gündeme gelebilir. Ani harcamalar yapabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.



BOĞA BURCU - 2 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgilenebilirsiniz, ani kararlar alabilirsiniz. Aşk konusunda, sağlık konularında ve ruhsal alanda şans sizden yana olacak. Kariyer hayatınızda bugün önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum, otoritelerle iletişimde sorunlar gerçekleşebilir, anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 2 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kazançlarınız artabilir, maddi kaynaklarınızla ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden, topluluk-derneklerden veya aşktan dolayı harcamalarınız artabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir. Harika bir gün dilerim.

YENGEÇ BURCU - 2 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün çevrenize karşı duyarlı ve empatik olabilirsiniz. Sosyal çevre, topluluk-derneklerde ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda bazı aksilikler gerçekleşebilir ama aslında şans sizden yana olacak. Finans, ameliyat konularında dikkatli olmalısınız. Güzel bir gün dilerim.

ASLAN BURCU -2 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli kadın düşmanlara dikkat etmelisiniz. Kariyer hayatınızda ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili bazı sorunlar gerçekleşse de şans sizinle olacak. Aşk konusunda şanslısınız ama iletişim sorunları yaşanabilir. Güzel bir gün dilerim.

BAŞAK BURCU -2 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün sosyalleşebilir, topluluk-derneklerden dolayı harcamalarınız artabilir. Aşk, ameliyat konusunda ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili şans sizinle olacak. Güzel bir gün dilerim.

TERAZİ BURCU -2 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Kariyer hayatınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Aşk, evlilik, ortaklık konularında şanslısınız ama bazı iletişim sorunları yaşanabilir. Çocuk, hobi, borsa konularında önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Güzel bir gün dilerim.

AKREP BURCU -2 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir ama sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ortaklık, evlilik, mahkeme konularında ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ev, aile, gayrimenkulle ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

YAY BURCU - 2 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün finans, vergi, borçlar, ameliyat konularında ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, hobi, borsadan dolayı harcamalarınız artabilir. Yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum, engellerle karşılaşabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 2 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konuları, aşk, hobi, çocuk konularında ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ev, aile, taşınmaz konularında bazı sorunlar yaşanabilir. Para, kazançlarınızla ilgili otorite engeliyle karşılaşabilirsiniz, ama 7 Mart Satürn balık süreciyle etki azalacaktır. Güzel bir gün dilerim.

KOVA BURCU- 2 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınız, sağlık konularıyla ilgili ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir ama iletişim sorunlarına dikkat etmelisiniz. Aşk konusunda şanslısınız. Kendinizi anlatırken bugün zorlanabilirsiniz ve hayatınızın her alanında sorunlara sebep olabilir, önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Güzel bir gün dilerim.

BALIK BURCU -2 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aşk, çocuk, hobi, borsa konularından dolayı harcamalarınız artabilir. İletişim sorunları gerçekleşebilir, sakin kalmalısınız. Aşk konusunda şanslısınız. Güzel bir gün dilerim.

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