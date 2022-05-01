2 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 1 Mayıs 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Mayıs Pazar için günlük burç yorumları...



2 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 2 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğle saatlerinden itibaren yakın çevrenizle, kardeşlerinizle, akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ya da telefon trafiğiniz yoğun olabilir. Kısa bir seyahate ya da tatile de çıkabilirsiniz.

BOĞA BURCU -2 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleye dek Ay burcunuzda ilerliyor. Bir planınız varsa sonuçlandırmak için sabah saatlerini kullanabilirsiniz. Ardından parasal konular gündeminize geliyor. Bugün biraz fazlaca harcama yapmanız mümkün.

İKİZLER BURCU - 2 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde biraz enerjiniz düşük olabilir, ancak öğleden sonradan itibaren Ay burcunuza geçiş yapacak ve daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Keyifli bir tatil günü geçirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 2 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz enerjiniz düşük olabilir, duygusal olabilirsiniz. Ailenizle ve sevdiklerinizle bir arada olmak size iyi gelse de, kendi alanınıza ihtiyaç duyabilirsiniz. Çok kalabalıklara girmemeye çalışın.

ASLAN BURCU -2 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya bolca sosyalleşerek başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşebilir, bazı davet veya organizasyonlara dahil olabilirsiniz. Görüşemediğiniz kişilerle de telefon trafiğiniz olabilir. Keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU -2 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken tatilde olsanız da yapmanız gereken bazı işler çıkabilir. Çalışmaktan şikayet etmeyen biri olarak bunları kolaylıkla halledebilirsiniz. Ancak kendinize de zaman ayırmaya çalışın.

TERAZİ BURCU - 2 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Bugün bir seyahate çıkabilir ya da planlayabilirsiniz. Genel olarak gündeminizden uzaklaşmak ve kafanızı dağıtmak isteyeceksiniz. Geleceğe dönük olarak yeni hayaller kurabileceğiniz bir gün.

AKREP BURCU - 2 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken ortaklı kazançlar, miras, kredi, borç ve ödemeler gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Aile buluşmalarında bu konular gündeme gelebilir ve bazı kararlar alınabilir.

YAY BURCU - 2 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken eşiniz ya da partnerinizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Birbirinize vakit ayırmak için tatil gününü değerlendirebilirsiniz. Bolca iletişim ve sohbet odaklı olacağınız bir gün.

OĞLAK BURCU - 2 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha ziyade günlük rutinlerinizin devam ettiği bir gün olabilir. Özel bir plan yapmayabilirsiniz. Ancak sağlığınıza dikkat edin, ufak tefek sorunlar yaşamanız mümkün. Yeme-içme konusunda aşırıya kaçmayın.

KOVA BURCU -2 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken partnerinizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Birbirinize vakit ayırmak için tatil gününü değerlendirebilirsiniz. Bolca iletişim ve sohbet odaklı olacağınız bir gün.

BALIK BURCU -2 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde evinizle ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Aile bireyleriyle buluşabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bir ev alım-satımı, kiralama ya da taşınma süreci aile içinde gündeme gelebilir.

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