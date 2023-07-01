2 Temmuz 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Sevgili Yengeç; bugün çalışma hayatı, gündelik rutinler, çalışma hayatınız, evcil hayvan veya sağlık konuları gündeminize gelebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat veya otoritelerle sorunlar içinde kalabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Gününüz şahane geçsin.