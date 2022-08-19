20 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Ağustos Cumartesi için günlük burç yorumları...



20 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 20 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kardeşlerinizle ya da yakın çevrenizle iletişiminiz artabilir. Sevdiklerinizle güzel zaman geçirebilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu durum ise sizin hayatınızda; yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişim, kısa seyahatlerin artacağını, bu konularda hayatınızın hareketleneceğini ama kazaların, iletişim sorunlarının da yaşanacağına işaret etmekte. Bundan dolayı dikkatli olmalısınız. Tartışmalara çok girmemeli, yeni bir sözleşme imzalarken 2 kere düşünmeli öyle karar vermelisiniz. Ayrıca ağzınızdan çıkanlara dikkat etmelisiniz. 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.







BOĞA BURCU - 20 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün maddi konular gündeminize gelebilir ve aile içindeki bir kadının yardımıyla güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde çok çalışabilir, yeni sözleşme ve anlaşmalar yapabilirsiniz ama çok dikkatli olmalısınız çünkü yeni kararlarda sizi zarara sokacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca para kazanırken, para geldiği gibi aynı şekilde gidebilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 20 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kendinizi iyi ifade ediyorsunuz ve oldukça girişken ve atak olabilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca kısa seyahat ya da eğitimle ilgili yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde sağlığınız çok önemli olacak ve çok daha aktif olduğunuz bir döneme gireceksiniz. Bağışıklık sisteminiz böyle transitlerde zayıflar bundan dolayı sağlığınıza, bulaşıcı hastalıklara karşı tedbiri almanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -20 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak dışarıya kapalı olabilirsiniz. Maddi kazançlarınızı arttıracak fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde; bilinçaltınız sürekli çalışabilir ve zihniniz hiç durmayabilir. Ayrıca gizli eril düşmanlarınızın arkadan hakkınızda söylediklerine tanık olabilirsiniz. Hastane, kapalı alanlarda vaktinizi harcamak durumunda kalabilirsiniz. Bu döneme girmeden psikolojik olarak kendinize iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 20 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca auranız parlıyor, enerjiniz insanları etkiliyor.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde çok sosyalleşebilir, çok gezebilir ve eğlenebilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 20 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Bazı kararsızlıklar ve anlaşmazlıklar yaşanabilir.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Kariyer ve iş hayatınızla ilgili aktif olduğunuz çok çalışabilirsiniz ama sürtüşme ve zorluklarla da karşılaşabileceğiniz bir süreç geçirebilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Eğer kariyer hayatınız yoksa kadersel olarak engel ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU -20 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkarken sosyal çevrenizin desteğiyle güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde yurt dışı, eğitim, hukuk, uzak akrabalarınızla daha çok iletişime geçebilirsiniz ve güzel kararlar alabilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU -20 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün maddi kaynaklar, para konularında önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki kadınlardan destek görebilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde; para, kredi, ortağın ya da eşin parası, nafaka, vergi gibi konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Para kazanırken bir taraftan da gidebilir. Okült konularla ilgilenebilir, parapsikoloji alanında kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.







YAY BURCU - 20 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz. Seyahat, yurt dışı, eğitim konularında beraber harekete geçebilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Partner, yakın arkadaş, mahkeme, ortaklıklarla ilgilendiğiniz ve bu konularda mücadele edeceğiniz bir süreç olabilir. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 20 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün çalışma hayatı, gündelik işler ön plana çıkarken maddi kaynaklarınızı güçlendirecek ufak fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde çok çalışabilir, gündelik hayat koşturmanız artabilir. Omuzlar, kollar, akciğer rahatsızları yaşayabilirsiniz. Bağışıklığınız bu süreçte zayıflayabilir bundan dolayı kendinize iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU -20 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, eğlence, tatil konuları ön plana çıkabilir. Partnerle beraber eğlenebilir, tatile çıkabilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde; çocuk, aşk, tatil, borsa konularında daha aktif bir süreç geçirebilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU -20 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Gündelik hayat ve çalışma hayatınızdaki kadınlardan ise bugün yardım görebilirsiniz.

Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Aile ve ev hayatınıza daha çok zaman ayırabilirsiniz. Sağlığınıza bu süreçte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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