20 Aralık 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 20 Aralık 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Aralık Salı için günlük burç yorumları...

20 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 20 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün finans, ödemeler, para konularına yoğunlaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Ani para giriş ve çıkışı gerçekleşebilir. Sağlık olarak ise şifalanabilirsiniz.

Jüpiter’in Koç burcuna geçmesiyle 16 Mayıs 2023’e kadar; fiziksel sağlık olarak korunacaksınız. İlahi koruma sizinle olacak. Sadece kilo alabilirsiniz. Ayrıca hayatınızın her alanından şans ve fırsatlar karşınıza çıkacak. Güzel bir gün dilerim.



BOĞA BURCU - 20 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Ben-sen dengesine dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca kariyer hayatınızda otoritelerle sorunlar yaşanabilir.

Jüpiter’in Koç burcuna geçmesiyle 16 Mayıs 2023’e kadar; ruhsal olarak ilahi koruma sizinle olacak. Sağlık açısından her ne olursa olsun korunacaksınız. Hastane, psikolojik durumlar söz konusu olabilir ama şifalanacaksınız. Güzel bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 20 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, gündelik işlerle, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Ani sağlık problemleri gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında sorunlar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Jüpiter’in Koç burcuna geçmesiyle 16 Mayıs 2023’e kadar; sosyal çevreniz genişleyebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Size şans getirecek özel arkadaşlık fırsatları bu dönemde olacaktır. Güzel bir gün dilerim.







YENGEÇ BURCU - 20 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularıyla ilgilenebilir, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz ama sosyal çevrenizden dolayı ani durumlar içinde kalabilirsiniz. Maddi kaynaklar, borçlar, sağlıkla ilgili sorunlar gündeminize gelebilir.

Jüpiter’in Koç burcuna geçmesiyle 16 Mayıs 2023’e kadar; kariyer hayatınızda, kadersel konularda şanslar sizinle olacak. İş hayatınızda sorunlarınız olsa bile korunacaksınız ve size yardım eden insanlar etrafınızda olacaktır. Ayrıca kariyer hayatınızda büyüyüp ilerleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

ASLAN BURCU -20 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki ani olaylardan dolayı ev değişikliği ya da iş değişikliği yapabilirsiniz. Partnerle aranızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Otoritelerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Dengeyi kurmaya çalışmalısınız.

Jüpiter’in Koç burcuna geçmesiyle 16 Mayıs 2023’e kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Seyahatleriniz artabilir, eğitimle alanında kendinizi geliştirebilirsiniz. Yurt dışı bağlantıları kurabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

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BAŞAK BURCU -20 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Seyahat, eğitim, yakın çevrenizde ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatınızda otoritelerle çatışma gerçekleşebilir.

Jüpiter’in Koç burcuna geçmesiyle 16 Mayıs 2023’e kadar; para, miras, sağlık, ameliyat konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Maddi kazançlarınız artabilir. Ortak ya da eşin parasında büyüme gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.







TERAZİ BURCU -20 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün para, kazançlar gündeminize gelebilir. Ani para giriş, çıkışları gerçekleşebilir. Çocuk, hobi, aşk, tatil, borsa konularından dolayı harcamalarınız artabilir.

Jüpiter’in Koç burcuna geçmesiyle 16 Mayıs 2023’e kadar; partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konularında şans sizden yana olacak. Bekarsanız güzel gelişmeler sizi bekliyor. Güzel bir gün dilerim.

AKREP BURCU -20 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz, duygularınızı rahat ifade edebilirsiniz. Ortak, partner, evlilik, mahkeme konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Aile içi bazı sorunlar gündeminize gelebilir.

Jüpiter’in Koç burcuna geçmesiyle 16 Mayıs 2023’e kadar; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konularında şans sizden yana olacak. Bu dönemde sağlık konularında problemleriniz olsa bile korunacaksınız. Güzel bir gün dilerim

YAY BURCU - 20 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli kadın düşmanlara dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlar, sağlık konularında ani beklenmedik durumlar gerçekleşebilir. Otoritelerle iletişim sorunlar yaşayabilirsiniz. Seyahat, eğitim konularında engellerle karşılaşabilirsiniz.

Jüpiter’in Koç burcuna geçmesiyle 16 Mayıs 2023’e kadar; aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularında şans sizden yana olacak. Çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir, mutlaka değerlendirmelisiniz. Güzel bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 20 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Topluluk, derneklerde kendinizi gösterebilirsiniz. Çocuk, aşk, hobi, tatil konularından dolayı sosyal çevrenizde ani durumlar içinde kalabilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk, hobi konularından dolayı harcamalarınız artabilir.

Jüpiter’in Koç burcuna geçmesiyle 16 Mayıs 2023’e kadar; aile ve ev konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Ev, araba, toprak alabilirsiniz. Bu konularda güzel gelişmeler sizinle olacak. Güzel bir gün dilerim.

KOVA BURCU- 20 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Aile ve evinizden dolayı kariyer hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz.

Jüpiter’in Koç burcuna geçmesiyle 16 Mayıs 2023’e kadar; yakın çevre, eğitim, seyahat, iletişim konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yakın çevreniz genişleyebilir, yeni insanları hayatınıza katabilirsiniz. Eğitim hayatında, sosyal medyada ilerleyebilirsiniz. Belki bir kitap bile yazabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

BALIK BURCU -20 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir ve bu konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Seyahat edebilir, yabancılarla iletişime geçebilirsiniz. Yakın çevre, kardeşlerle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Trafikte dikkatli olmalısınız. Sağlığınıza ve psikolojinize ise dikkat etmelisiniz.

Jüpiter’in Koç burcuna geçmesiyle 16 Mayıs 2023’e kadar; para, kazançlarınız artabilir. Maddi imkanlarınız genişleyip büyüyebilir. Bu konularda ilahi yardım ve şans sizinle olacak. Güzel bir gün dilerim.

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