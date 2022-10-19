20 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 20 Ekim 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Ekim Perşembe için günlük burç yorumları...

20 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 20 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aşk, çocuk, hobi, tatil gibi konular gündeminize gelebilir ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki güçlü insanların manipülasyonuna ise dikkat etmelisiniz. Ay bugün 13:35-19:35 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde dinlenmek, önemli başlangıçlar yapmamak için önemlidir. Çünkü sonuçsuz kalabilir. Saat 19:35’den sonra; gündelik işler, çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar gündeminize gelebilir.



BOĞA BURCU - 20 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aile ve ev konuları gündeminize gelebilir, ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca sağlık açısından şifalanabilirsiniz. Seyahat, eğitim, hukuk, uzak akrabalarla ilgili ise sorunlar ve aksilikler gerçekleşebilir. Ay bugün 13:35-19:35 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde dinlenmek, önemli başlangıçlar yapmamak için önemlidir. Çünkü sonuçsuz kalabilir. Saat 19:35’den sonra; aşk, çocuk, hobi, tatil, eğlence konularıyla ilgilenebilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 20 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, tatil, eğlence, şans oyunlarından dolayı harcamalarınız çok artabilir. Ay bugün 13:35-19:35 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde dinlenmek, önemli başlangıçlar yapmamak için önemlidir. Çünkü sonuçsuz kalabilir. Saat 19:35’den sonra; aile ve ev konuları gündeminize gelebilir. Ailenizle zaman geçirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -20 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün ilişki, ev ve aile konularında sorunlar yaşanabilir. Dikkatli olmalısınız. Para konuları gündeme gelirken ev , gayrimenkul gibi yatırımlar için uygun bir gündesiniz. Ay bugün 13:35-19:35 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde dinlenmek, önemli başlangıçlar yapmamak için önemlidir. Çünkü sonuçsuz kalabilir. Saat 19:35’den sonra; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz.







ASLAN BURCU - 20 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla iletişim sorunu yaşayabilirsiniz. İlişkinizde, kardeş ve yakın çevrenizle iletişim de önemlidir. Ay bugün 13:35-19:35 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde dinlenmek, önemli başlangıçlar yapmamak için önemlidir. Çünkü sonuçsuz kalabilir. Saat 19:35’den sonra; para konuları gündeminize gelebilir.

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BAŞAK BURCU - 20 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün duygularınızı yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Para konularında şanslarınız var ama çocuk, aşk, şans oyunları, hobilerden dolayı da çok para harcayabilirsiniz. Ay bugün 13:35-19:35 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde dinlenmek, önemli başlangıçlar yapmamak için önemlidir. Çünkü sonuçsuz kalabilir. Saat 19:35’den sonra; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Etrafınıza karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz.







TERAZİ BURCU -20 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Ama aile ve ev konularıyla ilgili sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca ilişkinizde de dikkatli olmalısınız. Ay bugün 13:35-19:35 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde dinlenmek, önemli başlangıçlar yapmamak için önemlidir. Çünkü sonuçsuz kalabilir. Saat 19:35’den sonra; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size çok iyi gelecektir.

AKREP BURCU -20 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ve uzlaşabilirsiniz. Ama yakın çevre, kardeş, eğitim ve seyahatlerde sorunlar gerçekleşebilir. Çok sert sözler duyabilirsiniz. Trafikte de dikkatli olmalısınız. Ay bugün 13:35-19:35 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde dinlenmek, önemli başlangıçlar yapmamak için önemlidir. Çünkü sonuçsuz kalabilir. Saat 19:35’den sonra; sosyalleşebilirsiniz, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

YAY BURCU - 20 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ve sosyal çevrenizle beraber harekete geçebilirsiniz. İlişkinizle ilgili de güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyalleşirken çok para harcayabilirsiniz. Ay bugün 13:35-19:35 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde dinlenmek, önemli başlangıçlar yapmamak için önemlidir. Çünkü sonuçsuz kalabilir. Saat 19:35’den sonra; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir.

OĞLAK BURCU - 20 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün finans, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Kariyer hayatınızdaki gelişmelerle maddi konularda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ama iş hayatınızda manipülasyon yapabilirsiniz, çok sert davranabilirsiniz bu da ilişkilerinize yansıyabilir. Ay bugün 13:35-19:35 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde dinlenmek, önemli başlangıçlar yapmamak için önemlidir. Çünkü sonuçsuz kalabilir. Saat 19:35’den sonra; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz.

KOVA BURCU- 20 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün partner ya da ortakla beraber seyahat, eğitim, yurt dışı kararı alabilirsiniz. Ayrıca hukuk alanının da güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ama gizli düşmanlarınıza dikkat etmelisiniz. Ay bugün 13:35-19:35 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde dinlenmek, önemli başlangıçlar yapmamak için önemlidir. Çünkü sonuçsuz kalabilir. Saat 19:35’den sonra; finans, okültizm, mahrem konular gündeminize gelebilir.

BALIK BURCU -20 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün çalışma hayatı, gündelik rutin ve işlerle ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki gelişmelerle kazancınız artabilir. Ama sosyal çevrenizden, dahil olduğunuz topluluklardan dolayı harcamalarınız artabilir. Ay bugün 13:35-19:35 saatlerinde boşlukta olacak. Bu saatlerde dinlenmek, önemli başlangıçlar yapmamak için önemlidir. Çünkü sonuçsuz kalabilir. Saat 19:35’den sonra; partner ve ortakla beraber zaman geçirebilirsiniz.

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