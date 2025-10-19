20 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Akrep; her şeyi yapmak isteyebilirsin ama asıl gücün odaklanmaktan gelecek. Her şeyi taşımak zorunda değilsin. Bir şey seç ve kalbini ona ver. Bir şeyi iyi yapmak, her şeyi hızlı yapmaktan değerlidir. Mükemmel olma baskısını bırak. Daha yavaş bir tempo da güçlü sonuçlar doğurabilir.