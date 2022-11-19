20 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 20 Kasım 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Kasım Pazartesi için günlük burç yorumları...

20 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 20 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün partner, yakın arkadaş, ortak ya da mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ani para çıkışları gerçekleşebilir.



BOĞA BURCU - 20 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Ani sağlık sorunları gerçekleşebilir. Boğaz bölgesi, bel bölgesi rahatsızlıklarınıza dikkat etmelisiniz.







İKİZLER BURCU - 20 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün çocuk, tatil, eğlence, borsa, hobi, sanat, aşk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ani beklenmedik haberler alabilirsiniz. Duygusal olarak ani iniş, çıkışlar yapabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 20 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün ev ve aile konuları ön plana çıkabilir. Sosyal çevrenizle ilgili ani olaylar yaşanabilir.







ASLAN BURCU -20 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerle ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki ani değişimler sizi kararsızlığa itebilir.

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BAŞAK BURCU -20 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularından dolayı ani harcamalar yapabilirsiniz.







TERAZİ BURCU -20 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Ani harcamalar yapabilirsiniz. Bel bölgesi rahatsızlıklarınız nüksedebilir, dikkatli olmalısınız.

AKREP BURCU -20 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Partner ya da ortaktan dolayı duygusal iniş, çıkışlar yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU - 20 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ani sağlık problemleri gerçekleşebilir, sakin kalın.

OĞLAK BURCU - 20 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kariyer ve iş odaklısınız. Aşk, çocuk, hobi konularından dolayı ani olaylar içinde kalabilirsiniz.

KOVA BURCU- 20 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili ani değişimler duygusal olarak sizi dengesizleştirebilir, sakin kalmalısınız.

BALIK BURCU -20 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün para, finans, okültizm, sağlık, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Trafik, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili ani konular gündeminize gelebilir. Trafikte özellikle sakin kalmanızı tavsiye ediyorum.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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