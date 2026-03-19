20 Mart 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

20 Mart 2026 Cuma günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 20 Mart 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU - 20 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mutlu Yıllar Koç! Güneş bugün burcuna geçiyor ve senin dönemini başlatıyor. Kendini küllerinden doğmuş gibi enerjik hissedeceksin. Ertelediğin her şey için bugün "start" verme zamanı. Sahne senin, parlamaktan çekinme!

BOĞA BURCU - 20 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneş arka bahçene, yani 12. evine giriyor. Bu süreç senin için biraz "hazırlık ve nadas" dönemi olacak. Bugün rüyaların çok net olabilir ve bilinçaltındaki bazı korkularınla yüzleşip onları şifalandırabilirsin. Maneviyata yönelmek sana iyi gelecek.



İKİZLER BURCU - 20 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevren hareketleniyor! Yeni gruplara dahil olabilir, geleceğe dair vizyonunu paylaşabileceğin insanlarla tanışabilirsin. Bugün bir arkadaşından alacağın fikir, kariyerinde yeni bir kapı açabilir. Sosyalleşmekten kaçma.

YENGEÇ BURCU - 20 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinde zirveye giden yol bugün aydınlanıyor. Hedeflerin için daha hırslı ve görünür olacağın bir döneme giriyorsun. Üstlerinle yapacağın görüşmelerde cesur ol; yeteneklerini sergilemekten korkma. Başarı çok yakın!

ASLAN BURCU - 20 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzaklar, akademik konular ve inançlar gündeminde. Bugün hayata bakış açını değiştirecek bir haber alabilirsin. Seyahat planları yapmak veya yeni bir eğitime başlamak için harika bir gün. Rutinden çıkıp macera arayacaksın.

BAŞAK BURCU - 20 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dönüşüm rüzgarları esiyor. Maddi ortaklıklar, miras veya vergi gibi konular netlik kazanmaya başlıyor. Bugün sezgilerin sana "neyi bırakman gerektiğini" fısıldayabilir. Korkularınla yüzleşmek seni çok daha güçlü kılacak.

TERAZİ BURCU - 20 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Odak noktan tamamen ikili ilişkiler ve ortaklıklar. Karşı tarafın talepleri önceliğin olabilir. Eğer bir ilişkin varsa yeni bir evreye geçebilir, yalnızsan hayatına dinamik ve lider ruhlu birini çekebilirsin. Dengeyi kurma sırası sende.

AKREP BURCU - 20 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinlerini, iş ortamını ve sağlığını yeniden düzenleme vakti. Bugün iş yerinde yeni bir sistem kurmak veya diyete/spora başlamak için ideal. Küçük detayların içinde kaybolmak yerine, verimliliğe odaklanmalısın.

YAY BURCU - 20 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk, yaratıcılık ve eğlence kapını çalıyor! İçindeki çocuğu özgür bırakma zamanı. Hobilerinden kazanç elde edebilir veya aşk hayatında heyecan verici bir gelişme yaşayabilirsin. Bugün hayattan keyif almak senin önceliğin olmalı.

OĞLAK BURCU - 20 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Köklerin, ailen ve evinle ilgili konular ön planda. Ev içinde bir yenilik yapmak veya aile büyükleriyle vakit geçirmek ruhuna iyi gelebilir. İç dünyanda bir "güvenlik" arayışı olsa da, bu temelleri sağlamlaştırmak için doğru adımlar atacaksın.



KOVA BURCU - 20 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zihnin her zamankinden daha hızlı çalışıyor. Kısa seyahatler, yoğun mesajlaşmalar ve fikir alışverişleri gününü doldurabilir. Bugün çevrendekileri ikna kabiliyetin çok yüksek. Yazmak, konuşmak ve paylaşmak için harika bir gün.

BALIK BURCU - 20 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU