20 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 20 Mayıs 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Mayıs Cuma için günlük burç yorumları...



20 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 20 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konularda bir karar almak, imza atmak ya da önemli görüşmeler için bugünü değerlendirin. Gerekli adımları atın. Yöneticiniz Mars’tan destek alıyorsunuz. Öğleden sonra ve akşam saatleri sosyalleşmek için güzel.

BOĞA BURCU -20 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Genel olarak iş ve kariyer odaklı bir gündeminiz var. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa harekete geçmek, adım atmak için güzel bir gün. Bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Güzel bir seyahat imkanı karşınıza çıkabilir.

İKİZLER BURCU - 20 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Ortak kazançlar, krediler, borç ve ödemeler alanlarında yaşadığınız sorunlar varsa, adım atmak ve bunları çözümlemek için günü değerlendirin.

YENGEÇ BURCU - 20 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle konuşmak, aranızdaki bazı meseleleri çözüme kavuşturmak ya da birlikte bir karar almak için destekleyici bir gökyüzü var. Olayları daha geniş bir perspektiften değerlendirebilirsiniz.

ASLAN BURCU -20 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinizi ilişkinize ayırabilirsiniz. Konuşmak, aranızdaki bazı meseleleri çözüme kavuşturmak ya da birlikte bir karar almak için destekleyici bir gökyüzü var.

BAŞAK BURCU -20 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Partnerinizle iletişim kurmak, bazı konuları çözümlemek için ideal bir gün. Bir karar alınabilir, geleceğe yönelik adımlar atılabilir.

TERAZİ BURCU - 20 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Ailenizle ve evinizle ilgilenmeye zaman ayırabilirsiniz. Aile bireyleriyle iletişim kurmak, birlikte bazı kararlar almak için günü değerlendirebilirsiniz. Sizin yardım ve desteğinize ihtiyaçları olabilir.

AKREP BURCU -20 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişiler ya da arkadaşlarınızla bir araya gelebilir veya bir seyahat planı yapabilirsiniz. Ertelediğiniz girişimler varsa ele almak için uygun bir gün. Yöneticiniz Mars sizi destekliyor.

YAY BURCU - 20 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda bazı adımlar atabilirsiniz. Yöneticiniz Jüpiter’in Merkür’le olumlu etkileşimi sizi destekliyor. Olaylara daha geniş perspektiften bakabilir, risk alabilir, bunun karşılığında ekstra gelir elde edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 20 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay öğleden sonraya dek burcunuzda ilerleyecek. Son günlerde kafanızda şekillenen planlar varsa adım atabilirsiniz. Akşam saatlerinde parasal konularla ilgili bir gündeminiz oluşabilir.

KOVA BURCU -20 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızdaki dönüşüm fırsatlarını görmeye başlayabilir, bazı adımlar atmaya istekli olabilirsiniz. Özellikle öğleden sonra Ay burcunuza geçtiğinde plan ve projelerinizi somutlaştırmaya başlayabilirsiniz.

BALIK BURCU -20 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Jüpiter ile Merkür arasında pozitif etkileşim var. Sosyal yaşamınız hareketli olabilir, girdiğiniz ortamlarda fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilir, keyifli sohbetler yapabilirsiniz.

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