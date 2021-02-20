Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı, Çin astrolojisini bulabilirsiniz... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 20 Şubat günlük burç yorumları:

KOÇ BURCU - 20 ŞUBAT 2021

İletişim trafiği bol bir haftasonuna hızlı bir giriş yapıyoruz. Yakınlarınızla olan güzel iletişimler size iyi gelecek.

BOĞA BURCU -20 ŞUBAT 2021

Finansal alandaki gelişmelere odaklandığınız, bol konuşma ve sohbetli bir gün sizi bekliyor. Doğru kararlar almak isteyeceksiniz.

İKİZLER BURCU - 20 ŞUBAT 2021

Kendinize ve ilişkilerinize keyifle odaklandığınız bir gün olacak. Alternatifleri değerlendirirken kalıcı adımlar atabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 20 ŞUBAT 2021

Zihninizin bolca konuştuğu ama biraz daha dinlenmeye, kendinize vakit ayırmaya özen gösterdiğiniz bir gün olacak. Öz şefkat günü olsun bugün sizlere.

ASLAN BURCU - 20 ŞUBAT 2021

Sosyal çevrenizle dijital ortamda dahi olsa vakit geçirmek istediğiniz, içinizin fıkır fıkır kaynadığı bir gün. Gelecek hedeflerinize odaklanırken alternatifleri doğru belirlemek için fikir alışverişinde bulunmak isteyeceksiniz.

BAŞAK BURCU - 20 ŞUBAT 2021

Aile işleri, kariyer ve aile arasındaki denge, bütün bu süreçteki değişken koşullar gündeminize gelecek. Sağlığınıza ve günlük hayat koşullarınıza özen göstermek isteyeceksiniz.

TERAZİ BURCU - 20 ŞUBAT 2021

Gün boyunca sizi mutlu eden konulara odaklanmak, merak ettiğiniz türlü çalışmalara el atmak, araştırıp okumak isteyebilirsiniz. Girişimci bir enerjiniz olacak.

AKREP BURCU - 20 ŞUBAT 2021

Bugün biraz daha kendinize dönmek isteyebilirsiniz, içe dönük bir haldesiniz. Finansal koşullar, ödemeler, vergiler, krediler, ailenin finansal kaynakları gibi konular daha fazla gündemde olacak.

YAY BURCU - 20 ŞUBAT 2021

İlişkiler, beraber sohbet ve görüşme ana temanız. Çevrenizden aldığınız destek, beraber hareket etmek, birlikte yaratılan koşullar hoşunuza gidecek. Yakınlarınızdan, telefon ucundan güzel haberler alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU -20 ŞUBAT 2021

Hafta sonu olmasına rağmen irili ufaklı çok fazla işiniz olabilir. Gün hızlı ve dağınık geçebilir. Odaklanmakta sorun yaşayabilirsiniz, yine de birçok işi halletmek size iyi gelecek. Finansal konularda sizi destekleyen durumlar oluşacaktır.

KOVA BURCU - 20 ŞUBAT 2021

İlişkilerde flörtöz enerjinin hakim olduğu bir gün. Bekarlar için bolca konuşma, ilişkisi olanlar için enerjiyi canlandırmak için planlar söz konusu. Çocuklar fazlasıyla gündeme gelecektir. Sağlam adımlar atabilirsiniz.

BALIK BURCU - 20 ŞUBAT 2021

Evin içindeki koşulları düzenlemek, dengelemek size iyi gelecek. Bugün evlerde olmak sizi rahatsız etmeyecek, aksine ruh halinizi destekleyecek. Yenilikler yapmak isteyebilir, dekorasyonla ilgilenebilir, aile büyükleriyle telefonlaşabilirsiniz.

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