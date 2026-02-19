20 Şubat 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

20 Şubat 2026 Cuma günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 20 Şubat 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

2026 Şubat ayı burç yorumları: Aşk, sağlık, kariyer... Burçları neler bekliyor?

20 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 20 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay hala sizin burcunuzda! Bugün adeta parlıyorsunuz. İçinizdeki o durdurulamaz enerji, çevrenizdekileri de harekete geçirecek. Ancak fevri çıkışlara dikkat; her şeyi bugün bitirmek zorunda değilsiniz. Akşam saatlerinde kendinize ayıracağınız 15 dakikalık bir sessizlik bile ruhunuza çok iyi gelecek.

BOĞA BURCU - 20 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizin için biraz "hazırlık" günü. Ay arka bahçenizde dolaşırken, büyük kararlar almak yerine yarım kalan işleri toparlamak çok daha akıllıca olur. Rüyalarınız bugün size rehberlik edebilir; bir kenara not edin. Akşam saatlerinde sosyal ortamlardan ziyade ev konforu size daha çekici gelecek.



İKİZLER BURCU - 20 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal kelebek modunuz açık! Arkadaş grupları, projeler ve gelecek planları bugün ana gündeminiz. Bir dostunuzun cesur bir fikri size ilham verebilir. Ancak iletişimde "duymak istediğinizi mi duyuyorsunuz, yoksa gerçeği mi?" sorusunu kendinize sorun; Merkür zihninizi biraz karıştırabilir.

YENGEÇ BURCU - 20 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde şahlanma vakti! İş hayatınızda cesur bir adım atmak, bir projeyi başlatmak veya yöneticilerinizle konuşmak için Ay’ın desteği arkanızda. Toplum önündeki duruşunuz bugün çok dikkat çekici. "Ben de buradayım" demekten çekinmeyin; ışığınız herkesi etkiliyor.

ASLAN BURCU - 20 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ruhunuz bugün sınırları aşmak istiyor. Yeni bir eğitim, uzak bir seyahat planı veya farklı bir kültürle ilgili konular sizi heyecanlandırabilir. Eğer akademik veya hukuksal bir süreciniz varsa bugün hızlı gelişmeler yaşanabilir. İnançlarınızın tazelendiği, hayata daha geniş baktığınız bir gün.

BAŞAK BURCU - 20 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün biraz dedektiflik ruhunuz ön planda. Finansal konular, ortaklı gelirler veya beklediğiniz bir ödeme varsa hızlıca sonuçlanabilir. Duygusal anlamda ise kendinizi dönüştürme isteği duyabilirsiniz. Merkür'ün konumu, ilişkilerdeki karmaşayı çözmek için size sezgisel bir güç veriyor.

TERAZİ BURCU - 20 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündem tamamen "Öteki". Partneriniz, eşiniz veya iş ortağınızla olan dinamikleriniz bugün oldukça hareketli. Ay karşıt burcunuzda olduğu için biraz alttan almanız gerekebilir; partnerinizin enerjisi sizi yorabilir. Uzlaşmacı tavrınızla günü krizsiz kapatmak sizin elinizde.

AKREP BURCU - 20 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çok çalışacağınız, detaylarda kaybolacağınız bir gün. Günlük rutinleriniz ve sağlığınız ön planda. Ofiste veya evde bir türlü bitmeyen o işleri hızla halledebilirsiniz. Ancak aceleyle hata yapmamaya özen gösterin; detaycı Başak enerjinizi Ay'ın Koç hızıyla birleştirin.

YAY BURCU - 20 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk, hobi ve yaratıcılık! Bugün hayatın tadını çıkarma sırası sizde. Eğer kalbiniz boşsa, bugün tanışacağınız biri sizi heyecandan yerinizde durduramayabilir. Yaratıcı bir işle uğraşıyorsanız ilham perileri yanınızda. Çocuklarla vakit geçirmek veya oyun oynamak enerjinizi tazeleyecektir.

OĞLAK BURCU - 20 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Odağınız yuvanız ve aileniz. Evde bir değişim yapmak, dekorasyonu yenilemek veya aile büyükleriyle cesur kararlar almak için uygun bir gün. İş hırsınızı bir kenara bırakıp köklerinize dönmek, size beklediğiniz huzuru getirebilir. Geçmişten gelen bir konu bugün hızla çözüme kavuşabilir.



KOVA BURCU - 20 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zihniniz bir yarış arabası gibi! İletişim trafiğiniz, mesaj kutunuz ve telefonunuz hiç susmayabilir. Yakın çevrenizden duyacağınız bir haber sizi hızlıca harekete geçirebilir. Kısa seyahatler veya eğitimle ilgili bir imza bugün gündeme gelebilir. Sözlerinize dikkat, keskin olabilirler!

BALIK BURCU - 20 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU