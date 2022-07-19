20 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Temmuz Çarşamba için günlük burç yorumları...



20 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



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KOÇ BURCU- 20 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kariyer hayatınızda manipülasyona maruz kalabilir, duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

Saat 17:18’den 21:22’ye kadar ise ay boşlukta olacak. Ay boşlukta saatlerinde yeni bir işe başlanmaz ve yeni kararlar alınmaz. Ama ay boşluğa girmeden başlanan işlerinizi ise yapabilirsiniz.

Saat 21:22’den sonra maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca hayatın tadına bakmak isteyebilirsiniz.







BOĞA BURCU - 20 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün psikolojik olarak zorlanabilirsiniz ve çok tepkisel davranabilirsiniz. Bilinçaltı korkularınız tetiklenebilir ayrıca hastane, sağlık gibi konularda sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Saat 17:18’den 21:22’ye kadar ise ay boşlukta olacak. Ay boşlukta saatlerinde yeni bir işe başlanmaz ve yeni kararlar alınmaz. Ama ay boşluğa girmeden başlanan işlerinizi ise yapabilirsiniz.

Saat 21:22’den sonra kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Ayrıca daha aktif olabilirsiniz, iştahınız açılabilir. Çevrenizle empatik ilişkiler kurabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 20 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün sosyalleşebilirsiniz. Topluluk, dernek ya da arkadaşlarınızdan dolayı harcama yapabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz.

Saat 17:18’den 21:22’ye kadar ise ay boşlukta olacak. Ay boşlukta saatlerinde yeni bir işe başlanmaz ve yeni kararlar alınmaz. Ama ay boşluğa girmeden başlanan işlerinizi ise yapabilirsiniz.

Saat 21:22’den sonra içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı temizlemek, ruhani çalışmalar yapmak için harika zamanlardır.

YENGEÇ BURCU - 20 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kariyer ve iş hayatınızda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca duygularınızı ifade ederken çok tepkisel davranabilirsiniz. Partner ya da ortağın baskısı sizi zorlayabilir.

Saat 17:18’den 21:22’ye kadar ise ay boşlukta olacak. Ay boşlukta saatlerinde yeni bir işe başlanmaz ve yeni kararlar alınmaz. Ama ay boşluğa girmeden başlanan işlerinizi ise yapabilirsiniz.

Saat 21:22’den sonra sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz.







ASLAN BURCU - 2o Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün seyahat, eğitim, hukuk, yurt dışı konularında problemler yaşanabilir dikkatli olmalısınız.

Saat 17:18’den 21:22’ye kadar ise ay boşlukta olacak. Ay boşlukta saatlerinde yeni bir işe başlanmaz ve yeni kararlar alınmaz. Ama ay boşluğa girmeden başlanan işlerinizi ise yapabilirsiniz.

Saat 21:22’den sonra kariyer ve iş hayatınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz ve verimli bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 20 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün çocuk, hobi ya da aşk konularından dolayı para harcayabilirsiniz ama bu ciddi boyutta sizi zorlayabilir. Ayrıca borsa ve şans oyunları için pekiyi bir günde değilsiniz.

Saat 17:18’den 21:22’ye kadar ise ay boşlukta olacak. Ay boşlukta saatlerinde yeni bir işe başlanmaz ve yeni kararlar alınmaz. Ama ay boşluğa girmeden başlanan işlerinizi ise yapabilirsiniz.

Saat 21:22’den sonra yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ BURCU -20 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aile içindeki otorite tarafından baskıya maruz kalabilirsiniz ve bu ilişkilerinizi olumsuz etkileyebilir.

Saat 17:18’den 21:22’ye kadar ise ay boşlukta olacak. Ay boşlukta saatlerinde yeni bir işe başlanmaz ve yeni kararlar alınmaz. Ama ay boşluğa girmeden başlanan işlerinizi ise yapabilirsiniz.

Saat 21:22’den sonra para, ortağın ya da eşin parası konuları gündeme gelebilir. Vergi, miras, ödemelerle ilgilenebilirsiniz ve ani harcamalar gerçekleşebilir. Boyun bölgesi rahatsızlıklarınız nüksedebilir.

AKREP BURCU -20 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün çalışma hayatı, eğitim, yanınızda çalışanlar ya da gündelik hayatta iletişim problemleri yaşanabilir. Baş bölgesi rahatsızlıklarınız gerçekleşebilir. Gündelik hayatta aksaklıklar, ufak kazalar gerçekleşebilir.

Saat 17:18’den 21:22’ye kadar ise ay boşlukta olacak. Ay boşlukta saatlerinde yeni bir işe başlanmaz ve yeni kararlar alınmaz. Ama eğer ay boşluğa girmeden başlanan işlerinizi ise yapabilirsiniz.

Saat 21:22’den sonra partner, ortak, birebir ilişkilerle ilgilenebilirsiniz. Güzel zaman geçirebilirsiniz.







YAY BURCU - 20 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aşk, hobi, çocuk ya da borsa-şans oyunlarından dolayı fazla harcama yapabilirsiniz. Sakin kalarak ilerlemeli duygusal hareket etmenizi tavsiye etmem.

Saat 17:18’den 21:22’ye kadar ise ay boşlukta olacak. Ay boşlukta saatlerinde yeni bir işe başlanmaz ve yeni kararlar alınmaz. Ama eğer ay boşluğa girmeden başlanan işlerinizi ise yapabilirsiniz.

Saat 21:22’den sonra çalışma hayatınız, gündelik uğraşlarla ilgilenebilirsiniz. Diyete başlamak için güzel bir zaman dilimindesiniz. Ayrıca boyun bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Tiroit, bademcik, boyun ağrıları gibi…

OĞLAK BURCU - 20 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aile ve ev hayatınızda sizin baskı ve manipülasyonunuz bazı sorunlara yol açabilir.

Saat 17:18’den 21:22’ye kadar ise ay boşlukta olacak. Ay boşlukta saatlerinde yeni bir işe başlanmaz ve yeni kararlar alınmaz. Ama eğer ay boşluğa girmeden başlanan işlerinizi ise yapabilirsiniz.

Saat 21:22’den sonra aşk, eğlence, flört, hobi ya da çocuklarla ilgilenebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz.

KOVA BURCU -20 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün iletişim, eğitim konularıyla ilgili sorunlar gerçekleşebilir. İletişimde çok sert ve sivri dilli olabilirsiniz.

Saat 17:18’den 21:22’ye kadar ise ay boşlukta olacak. Ay boşlukta saatlerinde yeni bir işe başlanmaz ve yeni kararlar alınmaz. Ama eğer ay boşluğa girmeden başlanan işlerinizi ise yapabilirsiniz.

Saat 21:22’den sonra aile ve ev hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Ama bazı sürtüşmeler gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -20 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyal çevrenizden dolayı çok para harcayabilirsiniz. Ayrıca duygusal baskıdan dolayı par konularında yanlış karar alabilirsiniz.

Saat 17:18’den 21:22’ye kadar ise ay boşlukta olacak. Ay boşlukta saatlerinde yeni bir işe başlanmaz ve yeni kararlar alınmaz. Ama eğer ay boşluğa girmeden başlanan işlerinizi ise yapabilirsiniz.

Saat 21:22’den sonra yakın çevreyle iletişiminiz artabilir, kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Kısa seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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