2021'in ikinci yarısı için astroloji ne diyor? Deniz Hoşman yorumladı

Ünlü astrologlar; Dinçer Güner, Hande Kazanova, Duygu Demir, Olgu Ilgın, Demet Hoşman, Filiz Özkol ve Elif Bozkurter 2021 yılının ikinci yarısını Elele Dergisi için değerlendirdi. Sağlık, aşk, para, kişisel gelişim, eğitim, kazançlar ve ilişkiler alanlarını her biri ayrı ayrı bizim için yorumladı. Ülkemizi ve dünyayı neler bekliyor?, Pandemi sonlandı mı?, Ekonomik kriz kapıda mı?... Sizin de kafanızda onlarca soru olduğuna eminiz. Hazırsanız Demet Hoşman'ın 2021'in ikinci yarısınıda burçların sağlık durumları yorumlarına göz atalım.

ELELE / AĞUSTOS 2021



DEMET HOŞMAN

@astrolog_demethosman

Fakat ağustos ayı itibarıyla Kova burcuna geri dönen Jüpiter 29 Aralık’a kadar tüm dünya için sağlık anlamında alarm verecek. Yazımda ağustos-aralık ayları arasında sağlığınızla ilgili dikkat etmeniz gereken süreçleri anlatacak ve bazı önerilerde bulunacağım.

Koç burcunun genel sağlık sorunları; yüksek ateş, migren, sinüzit, diş, kulak ve göz bölgeleriyle ilgilidir. Ayrıca sinir ağrıları ve güneş çarpması ile alakalı sorunlar yaşayabilirler. Hipermetropluk yoğun olarak Koç burcu ve Koç etkisi taşıyan kişilerde görülür. Eğer burçları fazla olumsuz açı almışsa mide, böbrek, safra kesesi ve romatizmal sorunlar da görülebilir. Uykusuz kaldıklarında ve bir şeye çok üzüldüklerinde dalgınlığın neden olduğu, düşme, vurma, çarpma gibi durumlar da bu burcun sıkıntıları arasında sayılabilir. En yoğun sağlık sorunları baş bölgelerine ait olduğundan, Koçlar başlarını kışın soğuktan, yazın sıcaktan korumalıdırlar. Aşırı rüzgarlı havalar Koçların sert baş ağrıları çekmelerine neden olur. Sıcak günlerde uzun süre güneşlenmeleri de gözlerinin kanlanmasına ve ciddi güneş çarpmasına neden olabilir.

Koçlar düzenli ve sağlıklı beslenmeye pek önem vermezler. Hızlı yemek yeme, öğünü kaçırma gibi huyları vardır. Kendilerine göre belirledikleri yeme düzenine lahanayı eklemeleri gerekir. B, C, ve E vitamini içeren lahana vücut dirençlerinin artmasına, bağışıklıklarının güçlenmesine ve enerji depolamalarına sebep olur. Ayrıca et ve yeşil sebzeler tüketmeleri de sağlıkları açısından faydalı olacaktır.

Akik, ametist, malahit, beyaz yeşim, akuamarin uğurlu taşlarınızdır. Uğurlu taşlarınızı kullanırken yanında mutlaka demirle kullanmalısınız. Yüzük olarak taşıyacaksanız, sol elinizin dördüncü parmağında kullanmanız gerekir.

Birçok konuda sıkıntılı yıllardan geçen Koçlar için 2021 yılı toparlanma yılı oldu. Sağlık olarak da 2021 yılı yaz ve sonbaharında diğer burçlara göre daha şanslısınız. Kare burcunuzda bulunan Plüton gezegeni eylül ve ekim aylarında aktif olacağı için sağlığınızın en hassas olduğu süreç olacak. Bu süreçte burcunuza dair bazı sağlık sorunları yaşanabileceği gibi üreme organlarınız da hassas olabilir.

Kendini iyileştirme gücünün en yoğun olduğu burç Boğalardır.Hastalıklar konusunda hem dirençli hem de şikayet etmeyen kişilerdir. Başkalarının dayanmakta güçlük çektiği hastalık veya cerrahi müdahaleler karşısında bile dimdik bir duruş sergilerler.Onlar için üzülen yakınlarını dahi teselli eder Boğalar. Hasta oldukları zaman da Doktorlarının önerilerini harfi harfine takip ederek söz dinler ve çabuk iyileşirler. Hayatları boyunca söz geçirmekte zorlandıkları konulardan biri ise aşırı iştahlı oluşlarıdır. Bu nedenle birçok Boğanın kilo problemi yaşadığı görülür. Onlar için yemek yapmak ve yemek bir sanattır adeta. Yemek konusunda yasaklar geldiğinde mutsuz olurlar, hayattan keyif almaları zorlaşır. Uykusunu tam alamayan bir Boğa burcu yemek yemeye daha meyilli olacaktır. Bu nedenle düzenli uyumaya özen göstermelidir. Uyku konusunda da çok hassastır, diğer burçlara oranla daha uzun uyumaya meyillidir.

Boğa burcunun genel sağlık sorunları; bademcik, burun eti, larenjit, faranjit, ses kısıklığı ve tiroid rahatsızlıklarıdır.

Diğer besinlerin yanı sıra Boğa burcu A vitamini olarak çok güçlü olan havucu sık tüketmeye çalışmalıdır. Güzel görünüme önem verdikleri için cilt, saç ve tırnak sağlığına da iyi gelecektir. Aşırı yağ ve şeker içeren her yiyecek düşmanlarıdır. Ayrıca beyaz peynir ve meyveli öğünleri de olmalıdır.

Turkuaz, akik, zümrüt, beril ve beyaz mercan uğurlu taşlarınızdır. Ayrıca uğurlu taşlarınızı bakır ile birlikte ve mutlaka kolye olarak kullanmanız gerekir.

2021 yılı ağustos ve kasım aylarında sağlığınıza daha fazla özen göstermeli ve gereken önlemleri almalısınız. Burcunuzda bulunan Uranüs ayak bileklerinizi ve kan dolaşımınızı hassas hale getiriyor. Bu nedenle hafif ama düzenli yürüyüşler yapmaya özen gösterin. Satürn etkisi kemikler ve dişlerinizle ile ilgili, Jüpiter ise iştahınızı açarak insülin direnciyle ilgili sorun yaşamanız neden olabilir.

İkizler burcunun vücut direnci düşüktür. Sağlıklarına özen göstermemeleri ve ihmalleri nedeni ile sık sık hasta olabilirler. Başkalarının hayatını yönlendirmekte uzman olan İkizler burcu bu özelliğini kendisine uygulamaz. Düzenli yemek yeme alışkanlığı pek yoktur. Öğünleri genelde kaçırır ve çok acıktığı zaman hazır ve faydasız besinlerle karnını doyurur. Beslenmenizi düzene oturtmaya çalışırken Hindistan cevizi, fındık ve ceviz tüketmeyi listenize eklemelisiniz. Bu yiyecekler size hem bol enerji verir hem de vücudunuzun yıpranmasını durdurur.

İkizler burcunun genel sağlık sorunları; eller, kollar, sinir sistemi, bronşit, zatürre, astım gibi akciğer ve göğüs kafesi ile alakalı sorunlardır.

Tez canlılığı, sağlığını önemsemesi ve eleştirel yönünün fazla oluşu ile karşısında savunmaya geçen ve onu sinirlendiren kişileri hayatına çeker. Çabuk yıpranan sinirleri düzensiz beslenme ve uykusuzluk ile birleşince hastalıklara davetiye çıkarır. İkizler burcu için dinlenmek adeta ceza çekmek gibidir. Az uyur, uykuda geçen zamana acır ve birçok işi aynı anda yapmaya çalışarak bedenini çabuk yıpratır. Yavaşlamaya ve akışa teslim olmaya ihtiyacınız var.

Akik, turkuaz, kuvars, krizolit, gümüş, topaz uğurlu taşlarınızdır. Bu taşlardan herhangi birine kehribar da ekleyerek bileklik veya kolye olarak kullanmalısınız.

2021 yılının ağustos, eylül, aralık ayları ve 2022 yılında sağlığınız oldukça hassas olacaktır. Alerjik reaksiyonlar, akciğer ve bağırsak sorunları ile karşılaşabilirsiniz.

İlaç, alkol kullanımına da dikkat etmeniz, hatta alkolü hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Bugüne kadar dokunmayan herhangi bir şey aniden alerjik reaksiyonların gelişmesine sebep olabilir. Açık havada uzun yürüyüşlere, dengeli beslenmeye ve uykuya önem vermelisiniz.

Yengeçler oldukça hassas kişilerdir. Yaşamın getirdiği acılardan çok fazla etkilenirler. Sağlıklarının iyi olması duygu dünyalarından geçer. Bir şeye çok fazla üzüldüklerinde kendilerini hasta edebilen bir yapıya sahiptirler. Sevilmediğini hisseden, özellikle de partneri ile sorun yaşayan bir Yengeç adeta kendisine ceza keserek bir süre sonra hasta olabilir. Normalde beslenmeye önem veren ve gurme yönleri gelişmiş Yengeçler, duygusal konularda yıprandıklarında beslenme düzenleri bozulabilir. Kısacası Yengeç, önce duygulardan ve sevgiden beslenir. Bir Yengeç hastalanmışsa, altında yatan temel neden bünyesinin zayıflığı değildir. Çok üzüldüğünde hastalıklara davetiye çıkaran bilinçaltıdır. Yengeç burcunun genel sağlık sorunlarının başında mide gelir. Ayrıca göğüs boşluğu, akciğer alt lobları, karaciğer üst lobları, pankreas, yumurtalıklar ve karın duvarı da hassas noktalarıdır. Soğuk ve sıcağa karşı duyarlı olan Yengeçlerin mevsimine göre giyinme konusunda da sorunları olduğundan, mevsim geçişlerinde ağır gripler yaşayabilirler.

Sağlıklı olmak isteyen bir Yengeç, öncelikle duygusal gelgitlerini azaltmalı, enerjisini düşüren kişilerden uzak durmalı ve vakit buldukça onların baş ilacı olan denizle kucaklaşmalıdır. Alkol de Yengeç’in düşmanıdır. İçinde biriken, unuttuğu kederli durumları açığa çıkararak onun yeniden yaralanmasına ve üzülmesine sebep olur.

Akik, kuvars, selenit, pembe Zirkon uğurlu taşlarınızdır. Bu taşlardan herhangi birini gümüşle kombinleyerek kullanabilirsiniz. Özellikle de dolunay dönemlerinde bu taşları bedeninizin üstünde gezdirmeniz, denizi izlemeniz ve denize girmeniz sizi rahatlatacaktır. Denize girme imkanınız yoksa banyo suyunuzda tuz kullanın.

Oldukça zorlu zamanlardan geçtiniz. Hem özel hayat hem de sağlık olarak çok yıprandınız. 2021 yılı ise sizin toparlanma yılınız. Ekim ayında sağlığınız biraz hassas; özellikle böbreklerinize özen göstermeniz gerekir. Fakat genel anlamda 2021 yılının sağlık olarak şanslı burçlarından birisiniz.

Zodyak’ın kral ve kraliçeleri oldukça güçlü ve aşırı dirençli bir vücuda sahiptirler. Güçlerine güvenerek çok çalışırlar. Birkaç kişinin yapacağı işi Aslan burcu şikayet etmeden yüklenir ve kısa sürede çok fazla işi yoluna koyar. Ortaya koyduğu her iş sonrası kendisi ile övünür. Başkalarından da övgü aldıkça daha büyük bir hırs içinde çalışır. Sorun da burada başlar; çünkü ağır ve yorucu tempoların sonunda dinlenmeye özen göstermez. O her zaman canlı, neşeli, genç ve güçlü görünmelidir. Fakat yeterince dinlenmediği için hiç düşünmediği zamanlarda sağlığı alarm vermeye başlar. Kendini yenileme gücü olduğu için karşılaştığı sağlık sorunlarını da hızlıca ortadan kaldırmaya çalışır.

Aslan burcunun genel sağlık sorunlarının başında kalp, dalak, sırt, bel ve omurlar gelir. Hızlı tempoda çalıştığı için aşırı yağlı ve kalorili yemekler yediğinde kilo sorunları olabilir. Uzun yürüyüşler yapmak onun için çok faydalı olmasına rağmen yürüyüş yapmayı zaman kaybı olarak görür ve kilo aldığını fark ederse kısa süren ağır sporlar yapar. Bu yüzden birçok Aslan burcunda bel fıtığı görülebilir. Aslanların protein ağırlıklı beslenmeleri gerekir. Yağ, şeker ve aşırı baharat tüketmemelidirler. Yağsız et, yumurta, süt, yoğurt, peynir, bal, roka, maydanoz ve çilek tüketmeye özen göstermelidirler.

Kehribar, akik, ametist, sarı pırlanta, yakut, kedi gözü, sarı necef uğurlu taşlarınızdır. Kehribar bir kolyenin üzerine uğurlu taşlarınızdan birini veya birkaçını ekleyerek özellikle kalp bölgenize değecek şekilde kullanabilirsiniz.

2021 yılı boyunca Jüpiter ve Satürn gezegeninin olumsuz açılarına maruz kaldınız. Jüpiter gezegeni yıl sonunda zıt burcunuzu terk edecek ama Satürn etkilerini yaklaşık 1.5 yıl daha deneyimleyeceksiniz. Satürn, ihmal ettiğiniz sağlık sorunlarını yüzeye taşıyabilir, o nedenle umursamadığınız sorunlar için mutlaka doktora başvurun ve tedavinizi geciktirmeyin. Satürn gezegeninin olumlu katkısı ile kilo vermeniz geçmiş yıllara oranla daha kolay olacağından ideal kilonuza kolaylıkla kavuşabilirsiniz.

Fiziksel sağlık olarak güçlü bir bünyeye sahip olmanıza rağmen hassas psikolojinizle sağlığınızı bozmaya meyillisiniz. Sürekli kendinizi dinlemek, hasta olduğunuzu düşünmekle adeta hastalıkları çağırırsınız. Evham, endişe, mikrop korkusu ile hayatı kendinize zehir edebilirsiniz. Sakınan göze çöp batar misali, korktuğunuz şeyleri de yaşayabilirsiniz. Her duyduğunuz vitamini kullanmaya çalışırsınız. Bu sayede sağlığınızı koruyacağınızı düşünürsünüz. Ancak vitaminlerin fazla kullanımında ortaya çıkan karaciğer, böbrek taşı ve mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Bu tip sorunlarınızı gidermeye çalışırken alınan diğer ilaçlarla da aslında bağışıklığınızın düşmesine sebep olursunuz.

Vitamini taze sebze ve meyvelerden almaya çalışın. Akşam geç saatte hiçbir şey yemeyin. Ilık bir duş ve bir bardak süt rahatlamanızı ve güzel bir uyku çekmenize fayda sağlar. Sizin rahatlamaya ihtiyacınız var. Akışa teslim olup, sağlıklı olduğunuzu sürekli olarak kendinize tekrarlamalısınız. Akışa teslim olmuş ve dünyevi konulardan elini ayağını çekmiş insanlarla daha fazla vakit geçirin. Onlarla sohbet edin. Zor da olsa onların yaptığı yemekleri yemeye çalışın. Korkmayın, zehirlenmezsiniz. Yeşil ve kırmızı biber, domates ve nane ise size iyi gelen besinlerdir.

Topaz, kaplan gözü, akik, sitrin, gök yakut, necef ve Yemen taşı sizin uğurlu taşlarınız. Hangi taşı kullanırsanız kullanın, Sitrin ile birlikte bileklik veya bilezik olarak kullanmaya özen gösterin. Ayrıca başparmağınıza takacağınız topaz da size hem şans getirir hem de sağlığınıza fayda sağlar.

Aralık ayından itibaren sağlığınız biraz hassas olabilir. Fakat sağlığınızdaki hassasiyeti kendinizin yaratabileceğini de bilmelisiniz. Sürekli kullanılan ilaç veya vitaminler vücudunuzda hassasiyete ve alerjilere sebep olacağından, en basit bir vitamini dahi nasıl kullanmanız gerektiği konusunda doktorunuza danışmalısınız.

Nazlı yapınızla, hastalandığınız zaman çevrenizden yoğun ilgi beklersiniz. Yeterince ilgi göremediğinizi düşündüğünüz zaman da hastalığın evreleri uzar ve çabuk toparlanamazsınız. Basit bir hastalıkta dahi gizli gözyaşı dökersiniz. İlgi görmek ve sevildiğinizi sıkça duymak istersiniz. Basit bir mevsimsel grip bile sizi yatağa düşürebilir ve ağır bir hastalık geçiriyor gibi acı çekiyor görünebilirsiniz. Yakınlarınız hastalıklar konusunda duyarlı ve dayanıksız olduğunuzu bildiklerinden hasta olmanızdan korkarlar.

Genel sağlık sorunlarınız böbrekler, bel, insülin direnci, varis ve üreme organlarınız ile alakalı olabilir. Doğru beslenme, düzenli uyku, yürüyüş yapmak, sizi seven gerçek dostlarla zaman geçirmek daha güçlü olmanızı sağlar. Yiyecekler konusunda seçici olmanız, her şeyi yememeniz, tatlı ve hamur işine düşkünlüğünüz vücudunuzun yeterli vitamin almamasına neden olur. Çabuk hastalanmanızın altında da her besini yememek ve vücudunuzdaki bazı vitaminlerin azlığından oluşabilir. Şekeri ve hamur işlerini hayatınızdan tam olarak çıkaramazsanız bile en azından kontrollü tüketmeye çalışmalısınız. Portakal, limon, elma, süt, peynir ve balık tüketmeye özen gösterin. Mercan, akik, turkuaz, opal, beril, pembe kuvars sizin uğurlu taşlarınızdır. Hangi taşı kullanırsanız kullanın, içinde mercan olmasına özen gösterin. Uğurlu taşlarınızı özellikle de dolunay dönemlerinde kullanmalısınız.

2021 yılı boyunca dost burcunuz Kova’da bulunan Satürn ve Jüpiter size sağlık, neşe vererek ve bazı hayallerinizin gerçek olmasını sağlayarak rahatlamanızı sağladı. Son üç yıldır olumsuz giden her konu kendiliğinden ortadan kalkmaya başladı. Sağlıkla ilgili hızlı iyileşme süreci devam edecek. Aralık ayının ilk haftasından itibaren hafif diyetler ve yürüyüşler sayesinde sağlıklı bir şekilde zayıflayabilirsiniz.

Burçların içinde sağlık olarak en güçlü burçlardan birisiniz. Hem kendinizi hem de başkalarını iyileştirebilir, etrafınıza şifa dağıtabilirsiniz. Bunu yapabilmek için psikolojik olarak sakinleşmeniz ve öfkeyi hayatınızdan çıkarmanız gerekir.

Bünyenizin sağlam olması gerektiğini çocukluktan itibaren fark eder, sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaşlanmak için bilinçli uygulamalar yaparsınız. Her insan gibi sizin de hastalandığınız zamanlar olur. Çok önemli bir hastalık değilse, şikayetiniz olmadığı için yakınlarınız hasta olduğunuzu anlamazlar. Bir insana muhtaç olmak en büyük korkunuzdur. Bu nedenle hastalıklarınızdan şikayet etmediğiniz gibi iyileşmek içinde motivasyonunuzu da kendiniz sağlarsınız. Çok fazla sağlık sorunu anlatan insanların hastalıklarının artacağını düşünür, hastalık hastası kişilere tahammül gösteremezsiniz.

Genel sağlık sorunlarınız üreme organları, kalın bağırsaklar, boyun ve boğaz ile ilgili hastalıklardır. Alkol, Akrep burcunun bağışıklığını düşürür. Bu nedenle alkol kullanımından uzak durmalısınız. Ayrıca aşırı stres ve öfke baş ağrılarınızın sebeplerindendir. Rüzgarlı ve aşırı sıcak havalarda baş ağrılarınızın arttığı da görülür. Akrepler genelde yemek seçmez. Ayrıca hangi sebze ve meyvenin neye iyi geldiğini de bilir. Eksik olduğunu hissettiği vitaminleri almak için özel beslenme periyodları da vardır. Kereviz, ejder meyvesi, yoğurt, balık, lahana ve mısırı bolca tüketmeniz size fayda sağlar.

Topaz, obsidyen, ametist, koyu sarı zirkon, kan taşı ve malahit uğurlu taşlarınızdır. İçinde topaz da bulunan uğurlu taşlarınızdan bir yüzük yaptırıp sol elinizin işaret parmağına takmanız hem şansınızı arttırır hem de sağlığınızın güçlü olmasına katkı sağlar. Her zaman takmasanız bile böyle bir yüzüğü yeni ay zamanlarında takmanızı öneririm.

2021 yılı ve gelecek yıl sağlığınız için hassas bir dönem olacak. 2021 yılı ağustos ve kasım aylarında sağlığınıza daha fazla özen gösterin.Basit bir sağlık sorununuz da olsa mutlaka doktora gidin. Satürn gezegeni ihmal edilen her konuda ve sağlıkta sorunlar çıkarabilir.

Hayatın her anını dolu dolu yaşamak isteyen yapınız, sağlığınızı önemsemeye neden olur. Oysa sağlığımızı kaybedersek tüm planlarımız aksar. Sürekli yoğun bir tempoda yaşamak da sinir sisteminizi hassaslaştırır. Ayrıca aynı anda birkaç aktivite içinde olmaya çalışmak, aceleci davranışlara ve doğal olarak düşme, çarpma gibi durumlara neden olabilir. Belli bir yaştan sonra para biriktirseniz de genelde kazancınızı yolculuklara harcarsınız. Dinlenmeye özen gösteren insanları tembel bulursunuz ama sizin de tembelliğe ihtiyacınız var. Özellikle de 30’lu yaşlarını aşan bir Yay burcu dinlenmeye özen göstermelidir. En azından ayda bir kez evinizden dışarı çıkmamalı ve bolca uyumaya çalışmalısınız. Sizin için dinlenme dağ-bayır, ülke-şehir dolaşmak olduğu için, her tatil sonunda işe daha yorgun başlarsınız. Genel sağlık sorunlarınız karaciğer, bacaklar, varis ve kalçalarınızla alakalıdır. Bol meyve, özellikle de avokado ve portakal tüketmelisiniz. Yağsız etler ve balık da yemek listenizin başında olmalıdır. Cips, çikolata ve hamur işlerinden uzak durmalısınız.

Sodalit, lapis lazuli, turkuaz, mavi necef, ametist uğurlu taşlarınızdır. Uğurlu taşlarınızı bir arada ve halhal olarak kullanmak, sağlığınızı koruduğu gibi şansınızı da açacaktır.

2021 yılının eylül ve aralık aylarında sağlığınız oldukça hassas. Ayrıca 2022’da de sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Bazı alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Ağır yiyecekler, düzensiz beslenme ve dinlenememeniz yüzünden karaciğerinizle alakalı bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Acilen dinlenme ve sağlıklı beslenme ile ilgili planlar yapın ve doğuştan güçlü bünyenizi korumaya çalışın.

Oğlaklar güçlü, direnci yüksek bir bünyeye sahiptirler. Birçok olumsuz duruma ve negatif insana karşı da sabırlıdırlar. Aşırı sabırlı oluşları psikolojilerine zarar verir. Naif, alıngan yapıları ve içlerinde biriken sıkıntılar depresyona ve beden sağlıklarının bozulmasına sebep olur. Son yıllarda Plüton gezegeni içinizde biriken öfke ve kırgınlıkları atmanıza sebep oldu fakat hala tam olarak kendinizi ifade edemiyorsunuz. Sağlığınızı korumanın başlıca yolu, bir şeye kızdığınız zaman anında tepki vermenizden geçer. Aşırı çalışkanlık ve fazla sorumluluk yüklenmeniz de sağlığınıza zarar verir.

Gerçekleşmeyen hiçbir şey için üzülmeyin. Kendinize dinlenmek ve tatil yapmak için zaman ayırın. Kendinizi ödüllendirin ve beğendiğiniz ne varsa bütçeniz doğrultusunda almaya çalışın. Romatizmal rahatsızlıklarınızı önlemek için spor yapmayı ihmal etmeyin. Yoga yapmak size güçlü bir beden ve dingin bir ruh sağlığı getirebilir. Diş sağlığınızın bozuk olması, olaylar karşısındaki gerginliğiniz yüzünden dişlerinizi sıkmak ve bilinçaltı etkisiyle uyurken diş gıcırdatmanızdan kaynaklanıyor. Kendinizi özgür bıraktığınızda iyileştiğinizi de göreceksiniz. Ispanak, süt, balık ve turunçgilleri fazla tüketmelisiniz. Alkolden de uzak durmalısınız.

Kehribar, akik, lal, beyaz oniks, kırmızı zirkon uğurlu taşlarınız. Bu taşlardan birer tane bir arada ve bileklik olarak kullanmak size hem şifa hem şans getirir.

Oğlaklar 2021 itibarıyla rahatlamaya başladı. Artık hem sağlık olarak hem de hayata dair diğer konularda sorunlar ortadan kalkmaya başladı. Uranüs ve Plüton gezegenleri güzel açıları ile sizi değişime zorluyor. Değişime direnmeyin. Bunu yapabilirseniz ödüller kapınızı çalacaktır. Eylül ayı kişilik ve bedensel olarak değişime evet diyeceğiniz bir ay olacak. Tüm sağlık sorunlarınızı ortadan kaldıracak ve hayatınıza giren güzellikleri karşılamaya başlayacaksınız.

Her konuda fikir sahibi olan, bilgiyi almayı da vermeyi de seven öğretici Kovalar genel anlamda sağlıklı bir bünyeye sahiptirler. Ancak çok okuma, derin araştırma istekleri nedeni ile spor yapmaktan uzak oldukları için kilo almaya yatkındırlar. Kilo almalarının altında metabolizmalarının yavaş çalışması yatar. Birçok Kova’nın uzun süren baş ağrıları çektiği de görülür. Fiziksel olarak hareketli olmamalarına karşın beyinleri sürekli çalışır. Fazla düşünmek ve bitmek bilmez öğrenme istekleri, migren yatkınlığı ve yüksek tansiyon yaratabilir. Kova burcu fiziksel olarak dinlenmesine rağmen beynini dinlendirmeyi bilmez. Genelde bilgisayar başında çalışan veya akademik kariyere odaklı Kovaların yemek yeme düzenleri de bozuktur. Kova’nın bir hekim kadar sağlık bilgisi vardır. Besinlerin kalori değerini ve faydalarını bildiği halde hazır yiyecekler yer ve abur cubura çok düşkündür. Aşırı ve donmuş yağlar damarlarına zarar verebilir. Meyve alışkanlığı da zor gelişir. Meyve yemek onlar için adeta ilaç içmek gibidir. Bu yüzden bu alışkanlığı genellikle partnerleri ya da evlendikten sonra eşleri sayesinde edinirler. Yaban mersini, portakal, domates, biber, havuç ve maydanoz onları daha dinç yapacaktır. Ametist, safir, kuvars, yeşim sizin uğurlu taşlarınızdır. Bunları bir arada ve sol elinize takarak bileklik olarak kullanmalısınız.

2021 yılında Jüpiter ve Satürn gezegenini birlikte deneyimlemeye başladınız. Jüpiter size bir hayli kilo aldırdı fakat aralık ayından itibaren burcunuzu terk edecek ve ev sahipliğini Satürn gezegenine teslim edecek. Yılın son ayı hem iş anlamında hem de sağlık olarak daha azimli olacaksınız. Kilo vermeniz de geçmiş yıllara oranla daha kolay olacağından fazla kilolarınızdan hiç zorlanmadan kurtulacaksınız. Ağustos ve kasım ayları diş ve kemik sağlığınız için biraz sorunlu olduğundan, özellikle dişlerinizi ihmal etmeyin.

Balık burçları çok sık hastalanır. Kronik halsizlikleri vardır. Uyku düzeninizin bozuk olması halsizliğinizin nedenlerinden biridir. Gece ve gündüzünüz birbirine karışmış gibidir. Gece uyumaz, gündüz ise yataktan kalkmak bilmezsiniz. Bu yüzden sağlıklı beslenemezsiniz ve iş hayatınız da olumsuz etkilenir. Evden yapabileceğiniz özgür işler tam size göredir. Ağır tempolu işler ve günlük hayatın sıkan koşulları çabucak depresyona girmenize neden olur. Stresle baş etmekte güçlük çekersiniz ve bağışıklığınız düşer. Yaşamınızda stresi azaltmak için, sizi eleştiren ve enerjinizi düşüren insanlardan uzak kalmaya çalışın.

Balık burcu kişileri yaralı şifacıdırlar. Kendi yaralarınızı sarmayı öğrendiğiniz zaman başka insanlara da her anlamda yol gösterici olabilirsiniz. Eğer isterseniz alternatif tıp ile uğraşarak saf enerjinizle birçok hasta kişinin dertlerine derman olursunuz. Bağışıklığınızın düşük olması grip, nezle gibi hastalıkları sürekli olarak yaşamanıza neden olur. Ayaklarınız da çok hassastır; tırnak mantarı, tırnak batması çok görülür. Ayaklarınızı üşüttüğünüz zaman uzun süreli karın ağrıları çekebilirsiniz. Limon, mandalina, portakal, maydanoz, nane ve lahanayı sık tüketmeniz sizi zinde tutar ve bağışıklığınızı güçlendirir. Ametist, ay taşı, mercan, akuamarin, krizalit ve yemen taşı uğurlu taşlarınızdır. Hangi taşı kullanırsanız kullanın, kullandığınız taşın yanında akuamarin mutlaka olmalıdır. Uğurlu taşlarınızı bileklik ve halhal olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca Deniz suyu şifanızdır. Kışın da tuzlu su ile banyo yapmak size iyi gelir.

Son yıllarda burcunuzda bulunan Neptün gezegeni alerjik reaksiyonları arttırdı. Özellikle de alkol düşkünlüğü olan Balıklar bu durumdan daha çok mustarip oldu. Daha önce dokunmayan birçok yiyecek ve içecek dokunmaya başladı.

2021 yılı aralık ayından itibaren burcunuzda misafirliğe başlayacak olan Jüpiter gezegeni size hem maddi hem de bedensel şifa getirecek. Jüpiter etkisi ile biraz kilo alabilirsiniz ama yaşadığınız tüm sağlık sorunlarınıza uygun tedavi yolları bulacaksınız. Tıbbi tedavinin yanında bio-enerji de hızlı iyileşmenize fayda sağlayacaktır. Zararlı alışkanlıklarınızdan aralık ayı itibarı ile hiç zorlanmadan kurtulabilirsiniz. 2021 yılı bitmeden yeniden doğuşunuzu gerçekleştirecek ve ilerlemenizi engelleyen her tür olumsuzluğu ve sağlık sorunlarını hayatınızdan çıkaracaksınız.

