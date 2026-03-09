2026 Merkür retro tarihleri

2. Yaz Retrosu: Aslan Burcunda

Tarih Aralığı: 29 Haziran – 23 Temmuz 2026

Etkisi: Merkür bu kez tamamen Aslan burcunda gerileyecek. Ego savaşları, yaratıcı tıkanıklıklar ve eski aşkların "merhaba" mesajları bu dönemin ana teması.

Uyarı: Kendinizi ifade ederken aşırı gururlu veya inatçı davranmak ilişkilerinize zarar verebilir. Tatil planlarınızda bilet ve rezervasyon kontrollerini iki kez yapın.