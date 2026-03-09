2026 Merkür retro tarihleri
Astrolojide Merkür retrosu; yanlış anlaşılmaların, teknolojik aksaklıkların ve geçmişten gelen konuların yeniden gündeme gelmesinin sembolüdür. 2026 yılında Merkür, ağırlıklı olarak Ateş ve Su gruplarında retro yaparak hem fevri kararlarımızı hem de duygusal tepkilerimizi test edecek. Peki, 2026 Merkür retro tarihleri nedir?
2026'da gökyüzü ajandamızın en merak edilen başlığı kuşkusuz Merkür retroları. Peki, 2026'da Merkür hangi burçlarda gerileyecek ve bu durum dijital dünyamızdan ikili ilişkilerimize kadar hayatımızı nasıl etkileyecek? İşte planlarınızı yapmadan önce rehber edinmeniz gereken, 2026 Merkür retrosu takvimi...
1. Yılın İlk Retrosu: Koç ve Balık Burçlarında
Tarih Aralığı: 26 Şubat – 20 Mart 2026
Etkisi: Retro hareketi Koç burcunda başlayıp Balık burcuna kadar gerileyecek. Mart ayının ilk haftalarında (özellikle 7-8 Mart civarında) "Ben ne istiyorum?" sorusuyla "Biz neyiz?" sorusu arasında kalabilirsiniz.
Uyarı: Yeni girişimlerde acele etmeyin; eski projelerinizi revize etmek için harika bir zamandır.
2. Yaz Retrosu: Aslan Burcunda
Tarih Aralığı: 29 Haziran – 23 Temmuz 2026
Etkisi: Merkür bu kez tamamen Aslan burcunda gerileyecek. Ego savaşları, yaratıcı tıkanıklıklar ve eski aşkların "merhaba" mesajları bu dönemin ana teması.
Uyarı: Kendinizi ifade ederken aşırı gururlu veya inatçı davranmak ilişkilerinize zarar verebilir. Tatil planlarınızda bilet ve rezervasyon kontrollerini iki kez yapın.
3. Sonbahar Retrosu: Akrep ve Terazi Burçlarında
Tarih Aralığı: 24 Ekim – 13 Kasım 2026
Etkisi: Akrep burcunda başlayıp Terazi'ye geçen bu retro, derin sırları ve adalet arayışını tetikler. Finansal ortaklıklar ve ikili ilişkilerde güven testlerinden geçebilirsiniz.
Uyarı: Gizli saklı işlerin ortaya çıkabileceği bir dönemdir. Sözleşme imzalamak veya büyük yatırımlar yapmak için Kasım ortasını beklemeniz daha sağlıklı olacaktır.