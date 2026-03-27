2026 Pembe Ay rehberi: Baharın en güçlü dolunayı ne zaman ve burçları neler bekliyor?

İşte 1 Nisan akşamında gerçekleşecek olan Pembe Ay’ın burçlar üzerindeki etkileri...

Koç ve Yükselen Koç: İlişkilerde Hasat Zamanı

Dolunay sizin zıt burcunuzda gerçekleşiyor. Evlilik, ortaklık ve uzun süreli ilişkileriniz mercek altında. Eğer bir süredir devam eden bir belirsizlik varsa, bu dolunayla birlikte "tamam mı, devam mı" kararı alabilirsiniz. Karşı tarafın ihtiyaçlarını anlamak bu dönemdeki en büyük anahtarınız.

Boğa ve Yükselen Boğa: Rutinlerin Dönüşümü

İş ortamınız, günlük alışkanlıklarınız ve sağlığınızla ilgili bir döngü kapanıyor. Belki bir projeyi teslim edeceksiniz, belki de zararlı bir alışkanlığı bırakma kararı alacaksınız. Bedensel ve zihinsel bir detoks için Pembe Ay size harika bir fırsat sunuyor.