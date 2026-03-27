2026 Pembe Ay rehberi: Baharın en güçlü dolunayı ne zaman ve burçları neler bekliyor?
2026 yılının Pembe Ay'ı, 1 Nisan akşamı gerçekleşecek. Mart sonundaki Sirius-Jüpiter kavuşumuyla başlayan o yüksek frekanslı enerjinin, bu dolunayla birlikte somut bir "hasat" dönemine dönüştüğünü göreceğiz. Peki, baharın habercisi olarak da adlandırılan Pembe Ay'da burçları neler bekliyor?
Gökyüzü, baharın gelişini en zarif haliyle kutlamaya hazırlanıyor. 1 Nisan akşamında yükselmeye başlayacak olan Pembe Ay, sadece bir dolunay değil; aynı zamanda doğanın uyanışını ve tazelenmeyi simgeliyor. Nisan ayının bu eşsiz dolunayı, adını kış uykusundan uyanan pembe kır çiçeklerinden alarak, gökyüzünü bir tablo gibi süsleyecek...
İsmiyle romantik bir beklenti yaratsa da, Pembe Ay aslında gökyüzünde pembe bir renge bürünmüyor. Adını Kuzey Amerika’nın bahar müjdecisi olan pembe 'Phlox' çiçeklerinden alan bu dolunay, asıl görsel şovunu ufuk çizgisine yakınken yapar...
İşte 1 Nisan akşamında gerçekleşecek olan Pembe Ay’ın burçlar üzerindeki etkileri...
Koç ve Yükselen Koç: İlişkilerde Hasat Zamanı
Dolunay sizin zıt burcunuzda gerçekleşiyor. Evlilik, ortaklık ve uzun süreli ilişkileriniz mercek altında. Eğer bir süredir devam eden bir belirsizlik varsa, bu dolunayla birlikte "tamam mı, devam mı" kararı alabilirsiniz. Karşı tarafın ihtiyaçlarını anlamak bu dönemdeki en büyük anahtarınız.
Boğa ve Yükselen Boğa: Rutinlerin Dönüşümü
İş ortamınız, günlük alışkanlıklarınız ve sağlığınızla ilgili bir döngü kapanıyor. Belki bir projeyi teslim edeceksiniz, belki de zararlı bir alışkanlığı bırakma kararı alacaksınız. Bedensel ve zihinsel bir detoks için Pembe Ay size harika bir fırsat sunuyor.
İkizler ve Yükselen İkizler: Aşk ve Yaratıcılık
Sizin için oldukça keyifli bir enerji! Aşk hayatınızda, hobilerinizde veya çocuklarla ilgili konularda bir netleşme yaşayabilirsiniz. Yaratıcı bir projenizin meyvelerini toplayabilir, sosyal çevrenizde parlayacağınız bir davete katılabilirsiniz. Kalbiniz boşsa, kadersel bir tanışma kapıda olabilir.
Yengeç ve Yükselen Yengeç: Yuva ve Kökler
Odak noktanız eviniz, aileniz ve yerleşiminiz. Bir ev alım-satım konusu netleşebilir veya aile içindeki bir küslük şifalanabilir. Kariyer ve ev arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz; bu süreçte iç sesinize kulak verin.
Aslan ve Yükselen Aslan: Sözlerin Gücü
Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim trafiğiniz hareketleniyor. Önemli bir anlaşma imzalayabilir veya bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayabilirsiniz. Zihninizdeki fikirleri kağıda dökmek ve seyahat planları yapmak için enerjiniz oldukça yüksek.