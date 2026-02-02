2026 Şubat ayı burç yorumları: Aşk, sağlık, kariyer... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenler buraya... Peki; şubat ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Şubat ayı burç yorumları neler söylüyor? Şubat ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele astroloji için yazdı... İşte Şubat 2026 aylık burç yorumları!

ŞUBAT 2026 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Elele Online Astroloğu Dilara Yıldızhan

KOÇ BURCU ŞUBAT 2026 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Şubat ayının ilk yarısında; çocuk, aşk, hobi, finans konularında belirsizlikler tamamlanıyor. Bu dönemde ev, aile konularında şans ve koruma sizinle olacak. Sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili ise oldukça yoğun bir süreçte olabilirsiniz. Baskı ve manipülasyonlara ise dikkat.

Şubat ayının ikinci yarısında; sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili kadersel başlangıçlar yavaş yavaş gerçekleşebilir ancak bu durumdan dolayı ani harcamalar yapabilirsiniz. Satürn’ün koç burcuna geçmesiyle kişisel imajınız, sosyal maskeniz, benliğinizin yeniden yapılandığı bir döneme başlıyorsunuz.

BOĞA BURCU ŞUBAT 2026 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Şubat ayının ilk yarısında; ev, aile, gayrimenkul konularında belirsizlikler tamamlanırken zorlanabilirsiniz. İş hayatınız oldukça yoğun ve kaostik bir durum içinde olabilir. Yakın çevre, kardeşler, seyahatler, eğitimden yana ise şans sizinle olacak.

Şubat ayının ikinci yarısında; iş, kariyer hayatınızda yeni başlangıçlar, ani durumlar gerçekleşebilir. Yepyeni kararlar alabilirsiniz. Konfor alanınızdan çıkmanız sizi bir rahatsız edebilir. Satürn’ün koç burcuna geçmesiyle; manevi konular, inziva gibi konular ön planda olduğu 2,5 yıl sizi bekliyor olacak. Bilinçaltınız yeniden yapılanabilir. Korkulanız şifalanabilir. Yalnız kalma ihtiyacınız artabilir.



İKİZLER BURCU ŞUBAT 2026 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; Şubat ayının ilk yarısında; kardeşler, yakın çevre, eğitim, seyahatlerle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yeni bir sözleşme gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Maddi konularda şans ve koruma sizinle olacak. Ancak uzak çevre, sosyal çevre, yurt dışı, akademik kariyerle ilgili konularda yoğunluk gündeminizde olabilir.

Şubat ayının ikinci yarısında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni bir döneme adım atabilirsiniz. Kadersel gelişmeler ani ve beklenmedik şekilde gerçekleşebilir. Bu durum sizi biraz korkutabilir ancak aslında güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. Satürn’ün koç burcuna geçmesiyle; sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili 2,5 sene sürecek bir döneme başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizde ince eleyip sık dokuyabilirsiniz, çevreniz kısıtlanabilir. Ayrıca derneklerde yönetici olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU ŞUBAT 2026 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Şubat ayının ilk yarısında; maddi kazançlar ön planda olarak başlıyorsunuz. Miras, kredi, borçlar, eşin veya ortağın parası, ameliyat, sağlık konularında beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir.

Şubat ayının ikinci yarısında; kredi, vergi, borçlar, ameliyat, sağlık veya özel hayatınızda yeni ve ani gelişen başlangıçlar söz konusu olabilir. sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Satürn’ün koç burcuna geçmesiyle; iş ve kariyer hayatınızdaki sorumluluklarınız 2,5 sene boyunca artabilir. Terfi gündeme gelebilir veya iş değişikliği yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU ŞUBAT 2026 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; Şubat ayının ilk yarısında kendinize zaman ayırabilir, imaj tazeleyebilirsiniz. Sağlığınıza ve bağışıklık sisteminize dikkat etmenizi tavsiye ederim. İkili ilişkiler, ortaklık, evlilik konularında oldukça yoğun gelişmeler gerçekleşebilir ve beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Şubat ayının ikinci yarısında; evlilik, ortaklık, mahkeme konularında ani başlangıçlar gündeme gelebilir ve bu durum kaderinizde yeni kapılar açabilir. Satürn’ün koç burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında kalıcı ve uzun vadeli gelişmeler gerçekleşebilir.

BAŞAK BURCU ŞUBAT 2026 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Şubat ayının ilk yarısında; maneviyatınıza önem verebilirsiniz. Sağlık, hastane konuları gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizle ilgili şans ve koruma sizinle olacak. Gündelik hayat, çalışma hayatı, sağlık konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir.

Şubat ayının ikinci yarısında; çalışma hayatı, sağlık, gündelik hayat, evcil hayvanla ilgili yeni başlangıçlar gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularından dolayı hayatınızda yeni bir döneme başlayabilirsiniz. Satürn’ün koç burcuna geçmesiyle; sağlık, ameliyat, eşin veya ortağın parası, kredi, miras konularında kalıcı ve uzun vadeli gelişmeler gerçekleşebilir.

TERAZİ BURCU ŞUBAT 2026 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Şubat ayının ilk yarısında; sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Çocuk, aşk, hobi konularında ise yoğun bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Baskı ve manipülasyon altında olabilirsiniz ve ani kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat özellikler boyun boğaz bölgesi rahatsızlıkları gündeme gelebilir.

Şubat ayının ikinci yarısında; Çocuk, aşk, hobi konularında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Bu durum sizi finansal olarak zorlayabilir veya sağlığınızı etkileyebilir. Çocuk sahibi olabilir, aşık olabilir, sorumluluklarınız artabilir. Satürn’ün koç burcuna geçmesiyle 2,5 sene evlilik, ortaklık, ilişkilerde sorumluluklarınız artabilir. Partnerinizle aranıza mesafe girebilir. Geçici bir dönem olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekebilir.

AKREP BURCU ŞUBAT 2026 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; Şubat ayının ilk yarısında; kariyer, iş hayatınız ön planda olabilir ve bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ev, aile hayatınızda oldukça güçlü gelişmeler ve eşten yana ani beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ev- iş dengesini sağlamakta zorlanabilirsiniz.

Şubat ayının ikinci yarısında; ev, aile, gayrimenkul konularında ani başlangıçlar ve değişim gerçekleşebilir. Partnerinizle yeni bir sürece adım atabilirsiniz. Satürn’ün koç burcuna geçmesiyle; çalışma hayatı, sağlık, gündelik hayat rutinlerinde kalıcı ve uzun vadeli düzenlemeler yapabilirsiniz.

YAY BURCU ŞUBAT 2026 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Şubat ayının ilk yarısında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında belirsizlikler tamamlanabilir. Yakın çevre, kardeşler, kısa seyahatler, eğitim konularında ise oldukça yoğun bir süreçte olabilirsiniz. Çalışma hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir öte yandan sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Şubat ayının ikinci yarısında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, kısa mesafeli seyahatlerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Çalışma hayatınızda, gündelik hayatınızda veya sağlığınızla ilgili konularda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Satürn’ün koç burcuna geçmesiyle 2,5 sene aşk, çocuk, hobi konularında sorumluluklarınız artabilir.

OĞLAK BURCU ŞUBAT 2026 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Şubat ayının ilk yarısında; finans, sağlık, özel hayatınız gündemde olabilir. Vergi, borç, kredi, konuları, gelir-gider dengesi önemli olabilir. Kazançlarınızla ilgili oldukça güçlü bir dönemde olabilirsiniz ancak ani gelişmeler, harcamalar gündeminize gelebilir. Özellikle de borsa, çocuk, aşk, hobilerden dolayı harcamalarınız artabilir.

Şubat ayının ikinci yarısında; maddi kazançlarınızla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir ancak aşk, çocuk, tatil, hobilerinizden dolayı harcamalarınız artabilir. Satürn’ün koç burcuna geçmesiyle; ev, aile, gayrimenkul konularında sorumluluklarınız artabilir ve ailenizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ev sahibi olabilir, evlenebilirsiniz.

KOVA BURCU ŞUBAT 2026 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Şubat ayının ilk yarısında; ilişki, evlilik, ortaklık, mahkeme konuları gündeminizde olabilir ve beklenmedik ani gelişmeler gerçekleşebilir. Kendinize odaklandığınız ve imajınızla ilgilendiğiniz bir dönemde olabilirsiniz ancak sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Ev, aile konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir.

Şubat ayının ikinci yarısında; imaj değişikliği yapabilir, sosyal maskenizi yenilebilirsiniz. Ev, aile konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Satürn’ün koç burcuna geçmesiyle, kardeşler, yakın çevre, eğitim, seyahatlerde bazı kısıtlamalarla karşılaşabilir, sorumluluklarınız artabilir. Öte yandan zihinsel olarak kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz, psikolojik destek almanızı tavsiye ederim.

BALIK BURCU ŞUBAT 2026 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Şubat ayının ilk yarısında; çalışma hayatı, gündelik rutinler, sağlık, evcil hayvanlarla ilgili ani gelişmeler ve belirsiz süreçlerin tamamlanması gerçekleşebilir. Bu dönemde hastane, kapalı alanlar, inziva gibi konular ön plana çıkabilir. Psikolojik olarak zorlandığınız bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, hobi konularında ise şans ve koruma sizinle olacak.

Şubat ayının ikinci yarısında; hastane, sağlık, psikolojik konular, maneviyat, gizli düşmanlıklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. İletişim, seyahat, yakın çevre, kardeşlerle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Satürn’ün koç burcuna geçmesiyle 2,5 sene boyunca; maddi kazançlarınız yeniden yapılanabilir ve dikkat etmeniz gerekebilir. Bu dönemde maddi olarak zorlanmamak için birikim yapabilirsiniz.



