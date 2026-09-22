2026 Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, burçları nasıl etkileyecek?

Yengeç & Yükselen Yengeç

Retro, aşk hayatınız, hobileriniz ve çocuklarla ilgili konularda başlıyor. Tutkulu ancak krizli durumlar karşınıza çıkabilir. 25 Ekim sonrasında ise odak noktanız ev, aile ve yuva alanına kayıyor. Aile içi geçmiş kırgınlıklar yeniden konuşulabilir; gayrimenkul veya ev dekorasyonu gibi konularda aceleci kararlar almamalısınız.

Aslan & Yükselen Aslan

Ekim başında ev, aile ve yaşam alanınızda geçmişten kalan mülk veya ailevi meseleler gündeme gelebilir. 25 Ekim’den itibaren ise yakın çevre, kardeşler, kuzenler ve kısa seyahatler alanınız hareketleniyor. İletişim dilinizde nazik olmaya özen göstermeli, eski dostlarla bir araya gelirken yanlış anlaşılmalara meydan vermemelisiniz.

Başak & Yükselen Başak

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim kanallarınız üzerinden başlayacak olan retro, söylemlerinizde derinlik ve şüphecilik getirebilir. 25 Ekim sonrasında ise maddi kaynaklar ve para haneniz etkileniyor. Bütçenizi yeniden gözden geçirmeli, lüks harcamalardan kaçınmalı ve ertelenmiş alacaklarınızı tahsil etmeye odaklanmalısınız.