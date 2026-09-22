2026 Venüs Retrosu ne zaman başlıyor, burçları nasıl etkileyecek?
Gökyüzünün aşk, ilişkiler, para ve öz değer temsilcisi Venüs, 3 Ekim 2026 itibarıyla Akrep burcunda gerilemeye hazırlanıyor. 25 Ekim’de Terazi burcuna geçerek seyrine devam edecek olan bu kritik retro, 13 Kasım 2026’da sona erecek. İşte geçmiş hesaplaşmaların, ertelemelerin ve yarım kalan duygusal hesapların masaya yatırılacağı bu dönemin detayları ve 12 burca özel etkileri...
Astrolojide estetiğin, uyumun, maddi kaynakların, romantizmin ve ilişkilerin gezegeni olarak bilinen Venüs, 2026 yılının en önemli gökyüzü olaylarından birine imza atmaya hazırlanıyor. 3 Ekim 2026 tarihinde tutkulu, derin ve dönüşüm odaklı Akrep burcunda başlayacak olan Venüs retrosu; 25 Ekim 2026 itibarıyla adalet, denge ve ortaklıkları temsil eden Terazi burcuna gerileyecek. Bu sarsıcı yolculuk 13 Kasım 2026 tarihinde tamamlanacak.
Retro Döneminin Ana Temaları: Tutku, Denge ve Geçmiş Defterler
Akrep Safhası (3 Ekim - 25 Ekim): İtimat, kıskançlık, kriz yönetimi, gizli kalmış duygular ve finansal ortaklıklar sınanacak. Yüzeysel olan hiçbir ilişkinin barınamayacağı bu evrede, derin bağlar kurulması veya yıpratıcı ilişkilerin sonlandırılması gerekebilir.
Terazi Safhası (25 Ekim - 13 Kasım): Adalet, uyum, nezaket ve estetik kaygılar ön plana çıkacak. "Ben-sen" dengesinin bozulduğu ilişkilerde hakkaniyet aranırken, yarım kalmış eski aşklar yeniden kapıyı çalabilir.
Koç & Yükselen Koç
Retro süreci ilk etapta ortaklı paralar, mirasal konular ve borçlar alanınızı tetikleyecek. Maddi konularda geçmişte gözden kaçırdığınız bir detay önünüze gelebilir. 25 Ekim sonrasında ise ikili ilişkiler ve evlilik haneniz hareketleniyor; eski partnerlerle karşılaşabilir veya mevcut ilişkinizdeki adalet dengesini sorgulayabilirsiniz.
Boğa & Yükselen Boğa
Yönetici gezegeniniz olan Venüs'ün gerilemesi sizleri doğrudan etkiliyor. İlk yarıda evlilik, partnerlik ve uzun süreli ilişkilerinizde güven sınavından geçebilirsiniz. 25 Ekim'den sonra ise çalışma ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınız gündeme gelecek. İş yerindeki ilişkilerde veya eski çalışma arkadaşlarıyla iletişimde dikkatli olmalısınız.
İkizler & Yükselen İkizler
Ekim ayının ilk haftalarında çalışma ortamınız, yanınızda çalışanlar ve günlük angaryalar alanında iletişim aksaklıkları yaşanabilir. 25 Ekim itibarıyla retro, aşk hayatınızı ve yaratıcılık alanınızı etkileyecek. Eski sevgililerden haberler gelebilir; yeni bir aşka yelken açmak yerine geçmiş konuları kapatmaya odaklanmalısınız.
Yengeç & Yükselen Yengeç
Retro, aşk hayatınız, hobileriniz ve çocuklarla ilgili konularda başlıyor. Tutkulu ancak krizli durumlar karşınıza çıkabilir. 25 Ekim sonrasında ise odak noktanız ev, aile ve yuva alanına kayıyor. Aile içi geçmiş kırgınlıklar yeniden konuşulabilir; gayrimenkul veya ev dekorasyonu gibi konularda aceleci kararlar almamalısınız.
Aslan & Yükselen Aslan
Ekim başında ev, aile ve yaşam alanınızda geçmişten kalan mülk veya ailevi meseleler gündeme gelebilir. 25 Ekim’den itibaren ise yakın çevre, kardeşler, kuzenler ve kısa seyahatler alanınız hareketleniyor. İletişim dilinizde nazik olmaya özen göstermeli, eski dostlarla bir araya gelirken yanlış anlaşılmalara meydan vermemelisiniz.
Başak & Yükselen Başak
Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim kanallarınız üzerinden başlayacak olan retro, söylemlerinizde derinlik ve şüphecilik getirebilir. 25 Ekim sonrasında ise maddi kaynaklar ve para haneniz etkileniyor. Bütçenizi yeniden gözden geçirmeli, lüks harcamalardan kaçınmalı ve ertelenmiş alacaklarınızı tahsil etmeye odaklanmalısınız.