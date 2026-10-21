2026 Venüs Retrosu ne zaman bitiyor? İşte venüs retrosunun tarihleri, süresi ve burçlara etkileri

İşte 2026 Venüs retrosu hakkında bilmeniz gereken tüm tarihler, süresi ve hayatımıza getireceği kritik etkiler…

2026 Venüs Retrosu Ne Zaman Başlıyor ve Ne Zaman Bitiyor?

Venüs, yaklaşık her 18 ayda bir geri harekete geçer. 2026 yılında yaşanacak olan Venüs retrosu Ateş elementinin tutkulu burcu Aslan’da gerçekleşecek.

Retro Başlangıç Tarihi: 3 Ekim 2026

Retro Bitiş Tarihi: 14 Kasım 2026

Gölge Fazın Bitişi (Tam İlerleme): Aralık 2026 Başı

3 Ekim 2026 itibarıyla yavaşlayarak geri hareketine başlayan Venüs, 14 Kasım 2026 tarihinde durağan konumunu tamamlayarak yeniden ileri hareketine geçecek. Ancak retro etkilerinin tamamen zihinsel ve duygusal olarak netleşmesi, gezegenin gölgeli günlerini geride bıraktığı Aralık ayı başını bulacak.

Venüs Retrosu Kaç Gün Sürecek?

Venüs retrosu genel olarak yaklaşık 40 ila 42 gün sürer. 2026 yılındaki bu özel gökyüzü olayı da tam 42 gün boyunca etkisini sürdürecek. Bu 42 günlük süreç boyunca gökyüzü bizden ikili ilişkilerde, estetik tercihlerimizde ve harcama alışkanlıklarımızda "durup düşünmemizi" ve geçmişi süzgeçten geçirmemizi talep edecek.

Venüs Retrosu Bitti mi?

Henüz bitmedi! Şu an Ekim 2026 dönemi içerisinde Venüs retrosunun en yoğun ve en derin etkilerinin yaşandığı süreçteyiz. 14 Kasım 2026 tarihine kadar retro enerjisi aktif olmaya devam edecek. Bu nedenle özellikle ilişkiler ve finansal konularda bağlayıcı, radikal kararlar almak için Kasım ortasını beklemek en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Venüs Retrosunda Nelere Dikkat Edilmeli? (2026 Etkileri)

Venüs’ün Aslan burcundaki retrosu; ego, takdir edilme arzusu, lüks harcamalar ve aşk hayatındaki gurur temalarını ön plana çıkarıyor. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken temel noktalar şunlardır:

Eski Sevgililere Dönüş Alarmı: Retroların klasiği olan "eski aşkların yeniden belirmesi" durumu bu dönemde sıkça yaşanabilir. Ancak retro döneminde başlayan veya geri dönen ilişkiler genellikle uzun ömürlü olmaz; kalıcı kararlar vermeden önce 14 Kasım sonrası beklenmelidir.

Radikal Estetik İşlemlerden Kaçının: Saç rengini radikal bir şekilde değiştirmek, estetik operasyonlar yaptırmak veya stilinizi baştan aşağı yenilemek için uygun bir zaman değildir. Sonuçtan memnun kalmama olasılığı yüksektir.

Lüks ve Gereksiz Harcamalara Fren: Aslan burcundaki Venüs, gösterişli ve bütçeyi aşan harcamalara meylinizi artırabilir. Yatırım kararlarında ve büyük alım-satım süreçlerinde temkinli olunmalıdır.

Öz Değer Sorgulaması: İlişkilerinizde gerçekten değer görüp görmediğinizi sorgulayabilir, ilişkinizdeki güç dengelerini yeniden gözden geçirebilirsiniz.