21 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 21 Ağustos 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Ağustos Pazar için günlük burç yorumları...



21 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 21 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün iletişimde dikkatli olmalısınız. Yanlış anlaşılmalar çok olabilir ve yanılabilirsiniz. Her duyduğunuza inanmayın. Özellikle de çalışma hayatı ve gündelik hayat alanından haberlere dikkat edin. Ayrıca bugün sosyalleşebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz.







BOĞA BURCU - 21 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Fakat sosyal çevre ve aşk, tatil konularından dolayı para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca her denilene inanmayın.

İKİZLER BURCU - 21 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün iletişimde yanlış anlaşılmalar olabilir ve kariyer hayatınızda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bugün her söylenilene inanmayın.

YENGEÇ BURCU -21 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yakın çevre ve iletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Sizi yanlış anlayabilirler. Ağzınızdan çıkan her kelime çok önemli olacak.







ASLAN BURCU - 21 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz ama çok para harcayabilir, dolandırılabilirsiniz. Maddi konularda dikkatli olmalısınız.

BAŞAK BURCU - 21 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ama iletişimde yanlış anlaşılmalar çok olabilir. Karar vermek için çok doğru bir günde değilsiniz.

TERAZİ BURCU -21 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukukla konularıyla ilgili yalan yanlış haberler alabilirsiniz. Ayrıca bugün sağlık problemi yaşayabilirsiniz, beslenmenize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

AKREP BURCU -21 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün maddi kaynaklar, ödemeler, borçlar yani finansal durumunuzla ilgili yanlış karar verip, zarar edebilirsiniz. Ayrıca çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.







YAY BURCU - 21 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün partner ya da ortakla beraber harekete geçebilirsiniz ama vereceğiniz kararları iki kere düşünün derim. Yanılma payınız yüksek.

OĞLAK BURCU - 21 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün gündelik işler, çalışma hayatıyla ilgilenebilirsiniz ama yanlış kararlar verebilirsiniz ve durumları yanlış yorumlayabilirsiniz.

KOVA BURCU -21 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, çocuk, hobi, eğlence gibi konularla ilgilenebilirsiniz ve çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca dolandırılmaya açıksınız. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

BALIK BURCU -21 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ev ve aile konuları ön plana çıkarken, herkes birbirini yanlış anlayabilir. Ayrıca kafanız dağınık olabilir ve dalgınlıkla kararlar alabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.

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