21 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Duygu Karagül
21 Ekim 2025 Salı günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 21 Ekim 2025 günü için günlük burç yorumları...
21 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 21 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; Bugünkü Yeni Ay, ortaklıklarınızı ve yakın arkadaşlıklarınızı gözden geçirmek için bir fırsat sunuyor. Bilinçaltımızda, ilişkilerimiz ve kendi ‘sevilirliğimiz’ hakkındaki inançlarımızı doğrulayan insanları arıyoruz. Bir ilişkiden ne bekliyorsunuz?
BOĞA BURCU - 21 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; Bugün iş ve sağlığınızı gözden geçirmek için mükemmel bir gün. Yaptığınız işle gurur duyuyor musunuz? Yoksa sadece geçinmek için minimum çaba gösterdiğiniz bir iş mi? Rahatınıza düşkün olmanıza rağmen, iyi yapılmış bir işten kendinizi tatmin olmuş hissedersiniz.
İKİZLER BURCU - 21 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; Bugünkü Yeni Ay, sosyal hayatınızı, romantizminizi, çocuklarınızı ve yaratıcılığınızı düşünmek için bir fırsat. Hayatın tadını çıkarma ve eğlenme şansı kendinize yeterince veriyor musunuz? Bugün kendinize biraz eğlenmeyi ve gülmeyi hatırlatın.
YENGEÇ BURCU - 21 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; Bugün, aile üyeleriyle ilişkilerinizi nasıl geliştirebileceğinizi düşünmek için mükemmel bir gün. Ayrıca, yaşadığınız yerle ilgili kendinizi daha iyi hissetmek için ne yapabilirsiniz? Ev ve aile sizin için önemlidir çünkü evcimsinizdir.
ASLAN BURCU - 21 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Bugünkü Yeni Ay, günlük temaslarınızı (akraba, komşu ve sık iletişimde olduğunuz kişiler) nasıl geliştirebileceğinizi düşünmek için bir fırsat. Birisiyle nasıl sağlıklı bir iletişim kurabilirsiniz ve günlerinin güzel bir parçası olabilirsiniz?
BAŞAK BURCU - 21 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; Bugünkü Yeni Ay, Para Evinizde ve paranıza karşı tutumunuzu gözlemlemenizi istiyor. Eğer parayı “kolay gelir, kolay gider” olarak görüyorsanız, onu uzun süre elinizde tutamayabilirsiniz. Ama daha derin bir seviyede, gerçekten ne istiyorsunuz? Bu mutlaka para olmayabilir.
TERAZİ BURCU - 21 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; Bugün yılın tek Terazi burcundaki Yeni Ay’ı gerçekleşiyor, bu da kendinize bakmak ve dünyaya sunduğunuz imajı geliştirmek için mükemmel bir gün demek.
AKREP BURCU - 21 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Siz oyun oynamayı seven bir burçsunuz. Ama aynı zamanda şefkatli, yoğun, gizemli ve derinsiniz. Bugünkü Yeni Ay, gizli duygularınızı ve hayallerinizi öne çıkarıyor. Hayatta hangi konuda kendinizi kandırıyorsunuz?
YAY BURCU - 21 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; İnsanlar sosyal varlıklardır. Dışarı çıkıp başkalarını görmek ve aynı zamanda görülmek isteriz. Bugünkü Yeni Ay, arkadaşlıklarınıza odaklanmanız için bir fırsat. Vakit geçirdiğiniz insanları seviyor musunuz? Arkadaşlarınız size yardımcı oluyor mu yoksa geride mi tutuyor?
OĞLAK BURCU - 21 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; Bugünkü Yeni Ay, haritanızın en üst noktasında gerçekleşiyor ve yılın bir kez gelen bu fırsatı, tutumlarınızı ve otorite figürleriyle (patronlar, polis, mahkemeler veya devlet) ilişkilerinizi gözden geçirmek için kullanabilirsiniz.
KOVA BURCU - 21 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; Bu, yılın en iyi günü, kendinize hangi seyahat veya eğitim fırsatlarının hayatınızı zenginleştireceğini veya işinizi, kariyerinizi geliştireceğini sormak için. Kaç yaşında olursanız olun, dünyayı keşfetmeye ve bilincinizi genişletmeye devam edebilirsiniz.
BALIK BURCU - 21 EKİM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; Bugün, kendi kaynaklarınız ile başkalarının kaynaklarına olan bağımlılığınız arasındaki dengeyi gözden geçirmek için mükemmel bir gün. İşler nasıl görünüyor?