21 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili İkizler; bugün göz ardı ettiğiniz bir şey, tam dikkatinizi gerektirebilir. Genellikle büyük fikirlerin peşinden koşarsınız, ama küçük bir detay şimdi daha yüksek sesle konuşabilir. Yavaşlayın ve etrafınızdakilere dikkat edin. Sizi dengeye geri götürmek isteyen bir şey olabilir; bir his, bir kişi veya kenara bıraktığınız bir düşünce. Bunu itmeyin. Sessizlik, gürültünün örttüğü gerçeği ortaya çıkarsın.